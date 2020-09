Iva je potaknula ljude da dijele pozitivne priče: 'Želim širiti pandemiju dobrote u Hrvatskoj'

Pokrenula je platformu Pandemija dobrote na kojoj ‘obični’ ljudi dijele priče iz svog života sa sretnim krajem. Na tu ideju došla je kad je saznala da ima korona virus pa je završila u samoizolaciji

<p>Išli smo na koncert u Novi Sad prije ovog ludila. Parkirali smo auto i vidjeli da se plaća parking, a karte se kupuju na trafici. Kada sam došao na trafiku, čovjek mi je rekao da karata više nema te da se jedino može mobitelom platiti. Rekao sam mu da sam iz RH i da će mi poruka biti preskupa ako budem morao platiti. Čovjek mi se nasmijao, uzeo drugi mobitel, koji inače na koristi, ali na njemu ima karticu na kojoj ima novaca. Izvadio je bateriju iz mobitela koji koristi da stavi u ovaj i nadoplatio mi parking. Kada sam mu htio dati novac za to, rekao je: 'Ne treba mi novac, nego kada nekom Srbinu bude trebala pomoć u Hrvatskoj, pomozi mu kao što sam ja sada tebi pomogao', stoji u prvoj objavi na Instagram profilu Pandemija dobrote - profilu koji širi samo lijepe vijesti i geste koje su se nekome dogodile.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Iva na priče nekada i zaplače</strong></p><p>Iza njega stoji marketinška specijalistkinja i blogerica <strong>Iva Mikić</strong> (25).</p><p>- Ideja o profilu nastala je sasvim slučajno kada sam i sama oboljela od korona virusa. Morala sam biti u samoizolaciji 28 dana u malom stanu te sam krenula razmišljati kako ću kreirati dane u stanu na 14. katu od svega 40-ak kvadrata. Gotovo sve vijesti su, razumljivo, bile fokusirane oko korona virusa, ali me iznenadilo koliko su ljudi postali toksični. Komentari na društvenim mrežama krcati su osudama, psovkama, prozivanjima. Lijepe vijesti, koje se događaju bez obzira na sve, ostale su u sjeni i nisu dobivale dovoljno pozornosti. Jednu večer sam slučajno naišla na jedan američki profil koji objavljuje samo dobre vijesti. Zadržala sam se na njemu gotovo sat vremena i kasnije primijetila koliko sam se dobro osjećala nakon toliko lijepih pročitanih priča - započinje Iva.</p><p>Sljedeći je dan odlučila provjeriti ako takav profil postoji i kod nas. Nakon što je pretražila cijelu Hrvatsku, a potom i sve zemlje Balkana, shvatila je da takav profil ili portal ne postoji.</p><p>- Dugo sam razmišljala o tome. Kada sam polazila iz svoje perspektive, shvatila sam da ljudima u ovim teškim vremenima zaista treba pozitivnih vijesti, a da se one zasigurno događaju svaki dan. Kada sam ideju o pokretanju profila rekla svojim najbližima, svi su jako pozitivno reagirali. Tako sam ih zamolila da oni budu prvi koji će podijeliti neka svoja lijepa iskustva - kaže.</p><p>Jedan od njih bio je i momak s početka priče, Ivin prijatelj <strong>Luka Kolak</strong> (24) koji se odmah uključio u akciju. </p><p>- Bio sam stvarno sretan kada me Iva zamolila da sudjelujem u projektu, iako, moram priznati, mnogo sam razmišljao o nečemu pozitivnom što mi se dogodilo. Prvo su mi na pamet pale negativne stvari, što dokazuje da puno jače pamtimo negativan utjecaj na naš život nego na pozitivan, iako smo svakodnevno, siguran sam,okruženi malim dobrim djelima - kaže Luka. </p><h2>Priče koje donose suze na lice</h2><p>Jedna od onih koja se bez razmišljanja uključila u projekt bila je i <strong>Ana Marija Blatnik</strong> (23), čija je priča bila prva na koju se Iva rasplakala.</p><p>- Boravak u KBC-u u Zagrebu ću, između ostaloga, pamtiti i po veoma posebnim trenutcima sa gospođom F., prvom bakom s kojom sam dijelila sobu. S obzirom da se još nije otkrilo da imam Lajmsku bolest, a zglobovi mi nisu oticali, podosta ljudi (laici pa čak i zdravstveni djelatnici) bili su skeptični oko toga da su bolovi koje sam osjećala u udovima doista toliko jaki. No, gospođa F. bi mi svakoga jutra mazala maslac na kruh, rezala meso, pomogla da obučem trenirku dok mi je ruka bila ukočena i slaba, upozoravala bi vozače da me svakako pokupe nakon pretraga jer sam teško hodala. Zahvaljivala mi se bezbroj puta kada sam joj ponudila da s mog mobitela nazove svoju unuku da može duže pričati s njom. Spletom okolnosti, nismo se kako spada ni pozdravile jer smo svaka išle na svoje pretrage, ali mi je prije njenog odlaska iz bolnice na svome noćnom ormariću ostavila poruku koja mi svaki put izmami osmijeh na lice i suze na oči kada je pogledam (i dalje je čuvam u posebnoj kutiji uspomena). Pogotovo me obradovala kada je par dana kasnije došla po otpusno pismo i pitala sestre i pacijente znaju li gdje sam da popričamo još jednom, što se na kraju i dogodilo! Vjerojatno nekome banalno zvuči gesta mazanja maslaca na kruh ili sami razgovor i zezancija, ali upravo su mi ti trenuci tada bili od velike važnosti i upravo oni su dokaz da, koliko god bol bila teška za izdržati, nikad neće nadvladati sve one lijepe i dragocjene trenutke sa dobrim ljudima koji nas okružuju - stoji u objavi. </p><p>- To mi je tada zaista mnogo značilo i još uvijek mi mnogo znači. Sama činjenica da ti netko vjeruje (da te boli) i da ti pomaže iako se to od nje nije tražilo, nešto je čega se sjetim gotovo svakodnevno. Svaki put kada pogledam poruku bude mi drago oko srca, a nekad se i rasplačem - priča nam Ana. </p><p>Ovakav profil nam je, kaže, baš trebao.</p><p>- Svatko od nas ima u sebi moć nekom drugom biti sunce u tom danu ili izmamiti osmijeh na lice. S jednom malom gestom nekome možemo uljepšati taj trenutak, pa čak dan ili tjedan. Profil Pandemija dobrote je divno mjesto koje nam je trebalo da se podsjetimo na sve lijepe stvari koje se događaju svaki dan, a nekako prođu neopaženo ili na njih zaboravimo. Znam otići na profil svakih nekoliko dana i baš se napunim pozitivnom energijom. Prisjećam se svih lijepih trenutaka koji su se meni dogodili u nekom periodu moga života i sjetim se da je svijet zaista lijepo mjesto, a još ljepšim ga možemo učiniti mi ljudi - kaže.</p><h2>'Činite dobro drugima'</h2><p>- Jedna jako draga djevojka me je pozvala da sudjelujem na konferenciji. To je bio moj prvi govor ikada na nekoj konferenciji i pred većim brojem publike, a tih ću se trenutaka sjećati zauvijek. Omogućila mi je da doživim nezaboravno iskustvo. Uživao sam i bio sam presretan. A ta djevojka mi je kasnije postala jako draga i važna prijateljica. Ne treba puno da bismo nekome pomogli ili nekoga usrećili. Uvijek možemo pomoći osobi koja se trudi na vlastitom životnom putu. Ako pomognemo nekome da raste, tada ćemo i mi sami rasti! Zahvalan sam joj što je prepoznala moj trud i energiju koju ulažem u rad, te me zbog toga pogurala da budem predavač na konferenciji.“ - stoji u objavi poznatog riječkog pisca, <strong>Jana Bolića </strong>(25), koji je također podržao projekt. </p><p>- Načina na koji može svatko od nas pridonijeti nešto lijepo za drugu osobu ima bezbroj, a svima nama bi trebao biti prioritet u životu činiti dobro drugima! Nekome uputiti lijepu riječ. Starijoj osobi pomoći prijeći pješački prijelaz ili pomoći nositi vrećicu. Pitati prijatelje trebali im što. Kako se osjećaju. Otvoriti nekome vrata. Konobaru pustiti koju kunu i osmijeh. Postoje i drugi načini, na primjer pridružiti se nekoj organizaciji. Postoje i veliki humanitarni projekti, sve je to divno. Pomagati drugima je najljepši osjećaj. Pomoći nekome ništa nas ne košta, ali ono što dobijemo od te osobe kojoj je pomoć bila potrebna ne može zamijeniti nikakva materijalna stvar - kaže nam Jan koji kaže da našem društvu što više ovakvih projekata.</p><p>Osim Jana, projekt su podržale i brojne poznate osobe i influenceri koji su dijelom zaslužni što je projekt u dva tjedna podržalo gotovo dvije i pol tisuće ljudi.</p><p>- Odjednom se dogodio bum. Influenceri su počeli slati svoje priče i dijeliti profil na društvenim mrežama i u nekoliko dana već smo premašili brojku od 500 pratitelja. Sada, malo više od dva tjedna poslije, profil je okupio gotovo dvije i pol tisuće ljudi, a brojka raste iz dana u dan. Mislim da je ljudima zaista falilo pozitivnog sadržaja, kako u medijima tako i na društvenim mrežama - kaže Iva koja svaki dan dobiva na desetine priča. </p><p>- Ljudi se nude pitati svoje prijatelje i obitelj, šalju razne priče svakodnevno, a nerijetko na mnoge i zaplačem. Jako me veseli sve što se tiče ovog projekta i osjećam se odlično- kaže.</p><p>Iako nitko od nas ne zna što će biti sutra i hoćemo li opet svi morati u karantenu, ljudima je trebao odmak od svakodnevnih vijesti i stanja, u jedno pozitivno okruženje, koje je Iva stvorila na društvenim mrežama. </p><p>- Primarni je cilj bio da ljudi uvide da su to stvarni ljudi oko nas koji čine dobra djela. Da to nisu neki daleki ljudi. Nešto dobro je mogla napraviti i susjeda Mara koja živi preko puta tebe. Svatko od nas može biti mali heroj - objašnjava.</p><p>Iako ne može izdvojiti najdražu, jer svaka od priča napuni je radošću, Iva ipak kaže da se na jednu pošteno isplakala:</p><p>- U posjete nam dolazi stariji čovjek koji ima jako mala primanja, doslovno preživljava i uz to othranjuje 6 mačaka. Moj tata ga često zove na ručak, a ja skrivećki šaljem pakete hrane (jer ne želi ovako primiti, vjerojatno ga je sram). Poštar mu dostavi, a ne zna od koga je, ali se svaki put obraduje i zove sav sretan mog tatu da mu kaže kako mu je stigao paket hrane, treba li nama što. Tako malo čovjek ima, a i to bi ti dao.</p><p>- To je bila objava gdje sam baš plakala jer sam shvatila koliko je malo potrebno da budemo sretni - kaže.</p><h2>Trenutno radi sama</h2><p>Iva profil vodi u potpunosti sama, iako bi joj se uskoro mogli priključiti volonteri.</p><p>.- Nisam očekivala ovakav bum, tako da ja sama prikupljam priče, lektoriram, radim vizuale, objavljujem, odgovaram ljudima na poruke... No javili su mi se ljudi koji bi rado bili volonteri pa sada planiram nešto takvo - kaže.</p><p>No neće sve stati na profilu.</p><p>- Planiram i druge projekte koji će se nadovezati na profil, no to će za sada ostati mala tajna. Jedno je sigurno, sada kada smo krenuli, nećemo prestati širiti pozitivu u Hrvatskoj, a možda i šire - zaključuje.</p>