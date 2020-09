Kako se horoskopski znakovi nose s pandemijom

Evo kako se pojedini horoskopski znakovi nose s pandemijom korona virusa i promjenama koje nam je donijela i što biste trebali promijeniti da situaciju učinite podnošljivijom za sebe

<p>Iako svaki horoskopski znak ima različite osobine i različito reagira u nekim specifičnim situacijama, svi mi u osobnom horoskopu imamo i poneku crtu drugih horoskopskih znakova. Donosimo pregled kako se pojedini znakovi nose s pandemijom korona virusa i promjenama koje je donijela s obzirom na njihove glavne karakteristike.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kakvi su pojedini znakovi horoskopa na poslu</p><p>Pročitajte pojašnjenja za sve znakove, jer ćete tako možda 'prepoznati' i neke sebi bliske osobe, ali i prepoznati neke osobine i reakcije koje dijelite s drugima. Možda vam 'zazvoni' odgovor na pitanje kako vam uspijeva da u nekim kompliciranim situacijama ostanete pribrani, te kako si pomoći da ne izgubite kontrolu. </p><p>Evo što astrolozi kažu o svemu tome: </p><h2>Ovan</h2><p>Uvijek ste u pokretu i živite život punim plućima. Pandemija je uništila sve vaše planove i ostali ste u 'praznom' zatvorenom prostoru s previše energije koju ne možete potrošiti. Unatoč tome, i dalje ste optimistični i pronalazite aktivnosti kojima se zabavljate koliko je potrebno. Vi, zapravo, nemate problema sa samoćom, dapače često ste baš hrabri individualist, no teško se nosite s time da ste zatvoreni. </p><p>Preporuka: Krenite u šetnje, bez obzira na vremenske prilike. Obiđite skloništa za životinje, možda biste mnogli započeti s volontiranjem, uz poštivanje svih mjera zaštite. </p><h2>Bik</h2><p>Volite svoju samoću i uživate u boravku kod kuće, koja je ionako vaše utočište. Dobro ste opremljeni i ako na svijetu nestane wc papira, vaši prijatelji znaju da ga kod vas ima. No, to je jednostavno zato što volite imati zalihe, jer vam to pruža sigurnost.</p><p>Preporuka: Lako je zaključiti na što ćete najbolje potrošiti vrijeme kod kuće: reorganizirajte i presložite svoje ormare, tako da poredate 40 konzervi tune prema roku trajanja, što na vas djeluje umirujuće. </p><h2>Blizanci</h2><p>Vi ovisite o vijestima, gledate TV i u isto vrijeme pretražujete internet kako biste pronašli najnovije vijesti i širili te informacije. Ljudima je to potrebno, a vi ste rođeni za to da sintetizirate informacije i povezujete ih. Vaša je životna svrha informirati ljude i proslijediti sve informacije i znanje koje ste sakupili. Ako ponestane vijesti, ili tijekom noći ne stižu uobičajenim ritmom, možete ubiti vrijeme križaljkama i slagalicama, to vas također umiruje. </p><p>Preporuka: Dajte sve od sebe da se snađete u ovom izvanrednom spletu okolnosti, bavite se time da ažurirate vijesti i pratite nove mjere predostrožnosti, jer vas to umiruje. Za svaki slučaj, pronađite i neki zanimljivi hobi. </p><h2>Rak</h2><p>Osjećate se preplavljeno i zabrinuti ste zbog svega i svih pod nebeskom kapom. Ova vas neizvjesnost izluđuje, najveći strah je to što niste u mogućnosti zaštititi svoje najmilije. Podsjetite se da ste veći od svog straha i učinite što možete da tako i ostane. Utjeha može biti to što volite biti kod kuće i činiti što možete da se ukućani osjećaju ugodno. </p><p>Preporuka: Kuhanje lonca juhe i dijeljenje s drugima drži vas fokusiranima i umanjuje osjećaj brige i straha. Samo pazite da ne pretjerujete te vodite računa da se malo posvetite i sebi, jer jedino tako se možete brinuti o drugima. </p><h2>Lav</h2><p>Jednom kad shvatite da svoju prirodnu crtu vođe možete iskoristiti korisno sve će biti puno lakše. Vi možete biti netko tko će prenositi bitne informacije ljudima (možda se možete konzultirati s Blizancima i Djevicom oko toga) kako biste ljude informirali. Kad vi govorite, ljudi jednostavno slušaju. Budimo pošteni - vama ta pažnja godi. </p><p>Preporuka: Društveno distanciranje puno su teži nego što ste mislili da će biti, no ovo je prilika da se bolje emocionalno povežete s ljudima do kojih vam je stalo. </p><h2>Djevica</h2><p>Djevica je oduševljena time što svi napokon peru ruke i održavaju higijenu kao i oni. Zapravo, vas treba upozoriti da ne pretjerujete, jer dosta je dezinficirati ruke i stvari oko sebe jednom, dvaput, ili tri puta. Hoćemo reći: Operite ruke, ali ne gulite s njih kožu. Ako tražite svoju ulogu u ovoj situaciji, ona može biti upravo u tome da ljude podsjećate na održavanje higijene, u čemu ste stručnjak. </p><p>Preporuka: Ponosni ste na svoju radnu učinkovitost i produktivnost i trudite da sve bude uobičajeno, bez obzira na pandemiju. No, budite oprezni pri postavljanju jasnih granica kad radite od kuće, jer ćete teško održati ravnotežu između poslovnog i privatnog života. </p><h2>Vaga</h2><p>Vaga mrzi socijalno distanciranje i izolaciju. Nastaje panika ako se ne može družiti kad i s kime želi. Zato biste možda mogli iskoristiti društvene medije, e-poštu i telefon da budete u kontaktu s ljudima. Skype ili Zoom idealni su alati za virtualnu zabavu, pa se potrudite oko organizacije. Ovo je idealno vrijeme, jer možete pijuckati u svome naslonjaču, a opet se zabaviti s ljudima. </p><p>Preporuka: Kako dani prolaze, sve je teže ostati na površini, neugodno vam je to što nestaje sve ono na što ste navikli, a život postaje neizvjestan. Zato trebate pronaći način za opuštanje koji vam odgovara - možda je to meditacija, čitanje knjiga ili nešto slično. </p><h2>Škorpion</h2><p>Pesimistične misli neumoljivo vam prolaze glavom i ne možete a da ne razmišljate o najcrnjim scenarijima. Opsesivno pratite vijesti i uvjereni ste da vam situacija ne ide u prilog. Za vas nije problem socijalna distanca, nego stalni stres. U takvoj situaciji postajete sumnjičavi i paranoični i ne možete se opustiti. </p><p>Preporuka: Ako trgujete na burzi, budite oprezni, odnosno potražite savjet stručnjaka, jer u ovo vrijeme i burza 'luduje'. </p><h2>Strijelac</h2><p>Još uvijek vam je teško baviti se ovime što se događa, najradije biste to nekako preskočili i ne razmišljali o tome. Vi ste okrenuti maštanju o sljedećoj godini i izlazu iz ove situacije. Sanjate dan kad ćete ovu noćnu moru ostaviti iza sebe, no trebali biste se suočiti sa stvarnošću i biti sigurni da činite sve što je potrebno da biste ostali zdravi i dobro. </p><p>Preporuka: Vi možete uvidjeti širu sliku i ući u egzistencijalno i ezoterično značenje ove situacije. Nekako ćete se nositi s time, no vodite računa da trebate izaći i prošetati oko kvarta i povezati se s prirodom, koja vas čini mirnijima. </p><h2>Jarac</h2><p>Imate osjećaj da vam je sva težina svijeta na ramenima, a četiri jahača apokalipse - Mars, Jupiter, Saturn i Pluton - jašu kroz vaš znak. Sve vam se čini tmurno i propalo. No, imajte na umu: jedino čega se moramo bojati je sam strah. Ako slijedite smjernice koje donose zdravstvene vlasti, sve će biti dobro. </p><p>Preporuka: Ova situacije je stvorila nered u vašem svakodnevnom životu, posebno u vašem radnom rasporedu i teško vam je nastaviti. Trebali biste odvojiti ovo vrijeme za prijeko potrebnu pauzu i povezivanje sa sobom.</p><h2>Vodenjak</h2><p>Prilagodljivi ste i neovisni, što vam omogućuje da se dobro snađete u ovoj situaciji. Međutim, vaše je srce s onima koji imaju manje sreće, želite nešto promijeniti. Niste navikli na ograničavanje slobode i pokušavate se držati vjere da će sve nekako proći. Duboko u sebi, vi zapravo sumnjate da je sve ovo zavjera. </p><p>Preporuka: vaša je velika prednost to što možete biti hladno razumni, pa je to način na koji se vaš um nosi sa svakom krizom. Ne dozvolite da vas nešto poremeti. </p><h2>Riba</h2><p> Ribe su empatičan znak, pa vi apsorbirate ono što se događa oko vas poput osmoze. Osjećate kao da je došao kraj svijeta i da je to i vaš kraj. Polako tonete u živčani slom. Zato duboko udahnite i recite si da je i to u redu.Sad je pravo vrijeme da se usredotočite na svoje mentalno zdravlje i ljubav prema sebi, kako biste nekako progurali situaciju. </p><p>Preporuka: Za vas je važno biti u blizini pozitivnih ljudi i pozitivne energije. Ostatak vremena neka ispune meditacija, joga i tiha kontemplacija, koje će umiriti divlju zvijer koja očekuje najgore, donose portali <a href="https://thoughtcatalog.com/liane-white/2020/03/how-each-zodiac-sign-is-dealing-with-the-pandemic/">Tought Catalog</a> i <a href="https://motifri.com/coronavirus-in-the-stars-how-do-different-star-signs-respond-to-the-crisis/">Motif.</a></p><p><br/> </p>