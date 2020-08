Kruh od tikvica: Zdrava i ukusna poslastica oduševit će ukućane

Ako volite jesti banana kruh, onda će vam se sigurno svidjeti i kruh od tikvica i banana zajedno. Ovakav kruh idealan je za one koji ne podnose gluten, a i lako se priprema

<p>Peciva napravljena od povrća izazivaju negativne reakcije mnogih skeptika. No, registrirana dijetetičarka <strong>Maya Feller</strong>, kreirala je recept za kruh od tikvica kako bi dokazali da skepticima da i ovakva varijanta kruha može biti itekako ukusna.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kruh bez kvasca</p><p>Naime, komadići tikvica omogućuju kruhu da zadrži vlagu tijekom cijelog procesa pečenja. Osim toga, ovo povrće je bogato antioksidansima, poput vitamina A i vitamina C. Uz to je i hidratizirajuće i relativno puno vlakana, što je dobro za probavu i zdrava crijeva. Iako same tikvice pružaju niz hranjivih sastojaka, ovaj se kruh dodatno može poboljšati organskim povrćem u prahu, no to sve ovisi o vašim preferancijama. </p><h2>Kruh od tikvica</h2><p>Sastojci:</p><p>Priprema: Zagrijte pećnicu na 177°C i namastite protvan dimenzija 23 x 30 centimetara. U velikoj zdjeli izmiješajte jaja, nemasno mlijeko, tikvice i banane u pire. Dodajte maslinovo ulje i ekstrakt badema. Umutite to u brašno i dodajte organsko povrće (ako ga stavljatr i izbjegavajte pretjerano miješanje). Ulijte tijesto u posudu za pečenje. Pecite 35 do 40 minuta ili dok čačkalica ne izađe čista iz kruha. Ovaj kruh od tikvica prepun je hranjivih sastojaka i fantastičan je za bilo koje doba godine, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/zuchinni-bread-recipe" target="_blank">Mind Body Green</a>.</p>