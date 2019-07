Ivanka je miss Dolca: 'Zrihtam' se svaki dan za odlazak na plac

Natapirana frizura, šminka, ogrlica, prstenje i narukvice, ispod pregače šarena suknja.... Svakodnevica je to gospođe Ivanke Lepen (70).

Šetajući između štandova na Dolcu ne možete ne primijetiti prodavačicu koja “malo” odskače od okoline. Uvijek nasmiješena i “zbigecana”, za Zagrepčanku je to svojevrsni ritual...

- Pa radim među ljudima, moram paziti na stil i kako ću izgledati. Imam poštovanja prema svojim kupcima, ali i ja se tako puno bolje osjećam. Oduvijek sam se voljela srediti - kaže Ivanka.

Redovito ide na frizuru, što nije teško primijetiti ako dovoljno često dolazite na Dolac. Štand joj je smješten na sredini najpopularnije zagrebačke tržnice, tako da je uvijek u centru. Pažnje. I kupci hvale modni izražaj kumice Ivanke.

- Imam taj svoj neki stil, koji se s vremenom mijenja. Ipak imam dosta godina, moram prilagoditi sve to svojoj dobi. Tako je bilo oduvijek te se toga i danas držim. I da, imam kod kuće veliko ogledalo pa vidim što je dobro, a što nije. Važno mi je da se u robi osjećam ugodno - objasnila je svoje modne bravure.

Krenete li zapadnim stubama penjati se na Dolac, tamo će vas dočekati kip kumice Barice. Djelo je to Stjepana Gračana, a danonoćno “pazi” na prodavače i kupce od 2006. godine. Kao “model” za kip poslužila je Đurđica Jančić, a legenda kaže da i obitelj gospođe Ivanke ima veze s kumicom Baricom.

- Tako se zvala moja mama, a na Dolcu je radila 55 godina. Kad su izrađivali spomenik, ona je bila najstarija prodavačica na placu, a radili su anketu kako bi se trebao zvati. I sad se zove Barica, kao moja majka - ispričala je Ivanka.

Upravo zbog mame, i ona danas uživa radeći na Dolcu. To se lako i vidi, ne samo po tome kako ima volje “sređivati” se svaki dan, nego i po tome kako je svi znaju i poštuju.

Do penzije je radila u MSU

- Prvi put sam na Dolac došla kad sam imala samo pet godina. Tad sam često s mamom znala doći. Uvijek sam se ovdje osjećala lijepo - kaže Ivanka, dok stalna mušterija dolazi po svoju porciju povrća.

I gospođa odmah počinje s hvalospjevima kako najviše voli kupovati kod Ivanke. Naravno, uz pohvale za “stajling”, a pridružili su se i susjedi s ostalih štandova. I tako Lepen uživa zadnjih 20 godina.

- Do onda sam radila u Muzeju suvremene umjetnosti. I onda sam otišla u penziju i zaposlila se na Dolcu kod prijatelja - rekla je Lepen i nastavila:

- Ne radim zimi, to bi ipak bilo previše. A ne radim ni svaki dan, odnosno samo kad imamo domaću robu. I to mi je dobro, jer nije baš lako. Kad radim, ustajem u 4.15 sati, od 5.30 sam na štandu, sve do 14 sati. Ali lijepo mi je i ne žalim se - rekla je Ivanka.

Unuci vole kako baka kuha

Ima dvoje djece, kćer i sina, te sedmero unučadi i jednog praunuka. Uz takvu brojnost znaju se bake i djedovi malo zbuniti nabrajajući imena, ali Ivanki se to ne može dogoditi.

- Ma kakvi, pamtim i kad imaju rođendane. Dođu ponekad i na plac, veseli su i sretni pa me baš razvesele. A čini mi se da im i dobro kuham, često pitaju ako mogu doći kod mene. Kad dođu, svi se podijelimo, dečki odu van igrati nogomet, a cure su sa mnom - s osmijehom prepričava baka.

A ljubav prema najbližima, djeci, radu, modi i stilu je za Ivanku samo ljubav prema životu. Nije joj teško buditi se u praskozorje, u doba kad netko od unučadi još ni doma nije došao, pa prodavati na kiši ili suncu. Još Ivanka nađe vremena i za “izvantržničke” aktivnosti. Vodi, zapravo, vrlo aktivan umirovljenički život.

- Kako ne, pa neću valjda doma samo sjediti i buljiti u televizor. Zimi, kad malo manje radim i imam više vremena, redovito odlazim na plesnjake, to odem kad god stignem. Idem i u razne udruge penzionerske, odemo ponekad na neko putovanje. Nema odmora, nemiran sam ja duh - rekla je vrckava kumica Ivanka.