Ivica Suvalj: Rak nisam doživio kao kaznu, nego kao Božji dar

Moj život je bio ispunjen s mnogim aktivnostima. Uz obitelj s kojom sam provodio puno vremena, posao u školi, bio sam aktivan u župnoj zajednici kao animator i župni suradnik, bavio sam se sportom, družio se s ljudima. Na sistematskom pregledu prije početka školske godine, uočena je mala kvržica iza uha, započeo je svoju priču Ivica Suvalj (42) iz Koprivnice.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1203973 / Ivica Suvalj prebolio je rak limnih cvorova]

U međuvremenu pojavile su se još dvije kvržice, prema vratu.

- Bilo mi je čudno, jer uopće nisam osjećao bol, ali sam znao da nešto nije u redu - prisjeća se Suvalj, vjeroučitelj i vijećnik u koprivničkom gradskom vijeću.

Prvo je pomislio da se samo radi o masnom tkivu, ali se za svaki slučaj javio liječniku.

- Nakon pregleda, hitno su mi operacijom odstranjene a dva tjedna poslije došla je dijagnoza - rak limfnih čvorova (Non-Hodgkin lymphoma)! Tu započinje moja borba sa 'vjetrom' koji je iznenada zapuhao - govori nam Suvalj i dodaje kako mu je prvi trenutak nakon spoznaje bio šokantan.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

-Izašao sam iz bolnice i kroz suze nazvao suprugu, svoju obitelj, braću i sestre. Šok i nevjerica kod mene, kod njih! Pa kako je moguće – trideset pet godina, vodim uredan život, bavim se sportom, vedre naravi, pa kako baš ja - kazao je. Sljedećeg dana počeo je razmišljati o svojoj dijagnozi iz potpuno drugačijeg kuta.

- Drugi dan bilo je pitanje – a zašto ne ja!? Zar sam ja bolji ili vredniji od drugih? Ako sa zahvalnošću primam sve dobro u životu, zašto ne bih prihvatio i ono što nije dobro? Tko sam ja da mislim da mogu upravljati nečim - prisjetio se. Tada je zaključio da se ne može odabrati i predvidjeti sve što će se u životu dogoditi, ali da se može odabrati što će napraviti u vezi toga.

Nakon dijagnoze uslijedile su kemoterapije u KBC Dubrava. Primio je osam kemoterapija u šest mjeseci.

- Život mi se u potpunosti promijenio već u mjesec dana. Nuspojava kemoterapije bila je opadanje kose, nisam mogao pjevati jer kemoterapija zadebljava glasnice, nisam mogao igrati nogomet, nisam mogao raditi. Oslabio sam, premještao sam se sa stolca na stolac, nisam znao kuda bih sa sobom - govori nam vjeroučitelj i otac troje djece.

Kada bi se vrijednosti u organizmu počele dizati, bilo mu je bolje pa bi tada odlazio na novu kemoterapiju i kako kaže, tako u krug.

- Jedno od najbolnijih iskustava bilo je punktiranje koštane srži bez anestezije gdje su probijali mišić i kost jer se samo tako moglo vidjeti jesu li loše stanice uništene. Hvala Bogu, nakon ciklusa od osam kemoterapija nalazi koštane srži pokazali su da su stanice karcinoma uništene - ispričao je Suvalj. Kaže da mu je najveća dobit od raka svjesnost o prolaznosti.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Vjeronauk se u župi odradio kao da mene nikad nije bilo, dječji zbor koji sam vodio preuzeo je netko drugi. Vjeroučiteljica koja me je mijenjala dok sam bio na bolovanju nastavila je tamo gdje sam stao i školska godina se normalno završila. Koprivnička nogometna liga se i dalje igrala, bez obzira na to što mene nije bilo. I tada sam došao do spoznaje: 'Prolazan si' - kaže Suvalj koji je dijagnozu raka dobio u siječnju 2012. godine, a posljednju kemoterapiju primio je šest mjeseci kasnije.

- Shvatio sam da je u životu važno živjeti ovaj trenutak prema vjerskim i moralnim načelima, jer niti jednog drugog nema - rekao je. Veliku podršku u njegovoj borbi s izlječenjem davala mu je supruga, obitelj i ljudi oko njega.

- Mislim da je ljudima oko mene, pogotovo mojoj supruzi bilo teže nego meni jer mi nisu mogli pomoći, jedino što su mogli jest bilo, biti uz mene - govori Suvalj.

Dodaje kako su mu bližnji napravili put lakšim. Pomagali su njegovoj obitelji financijski te im donosili kućne potrepštine.

- Znali su mi kupiti lijek. Jedan prijatelj me čak o svom trošku vozio u Zagreb na kemoterapije i vraćao u Koprivnicu - ispričao je Ivica.

Karcinoma nema od lipnja 2012. godine, a na kontrole ide svakih šest mjeseci.

- Bolest nikako nisam doživljavao kao kaznu ili kušnju, nego naprotiv – kao dar od Boga. Osjećao sam se voljen i blagoslovljen jer mi Bog daruje toliko dobrog i dao mi je tu milost da mogu relativno mlad shvatiti važnost života - ističe Suvalj.

Foto: Marijan Susenj/PIXSELL

Kaže da je mnogo ljudi molilo za njega te da mu neki i danas prilaze i kažu kako su bili uz njega u molitvama.

- Moja molitva je više bila molitva zahvale i pouzdanja, nego molitva za ozdravljenje - govori vjeroučitelj i ističe kako se ne zamara onime što mu nosi budućnost.

- Što Bog da, sigurno će mi biti dobro, jer na molitve Bog ima samo tri odgovora: 'Da', 'Još ne' i 'Za tebe imam nešto bolje' - kazao je Ivica Suvalj.