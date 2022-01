Do 40. godine Katie Glass je bila uvjerena da će se smjestiti u vlastitu kuću, točnije, u veliku vilu u Hampsteadu. Međutim, spisateljica je završila u kamp kućici u Gloucestershireu koja je manja od njezine stare kuhinje. No kako ona kaže, nikad nije bila sretnija.

- Cijela dužina sobe u kojoj živim je duga koliko i ja. Zaboravila sam kakav je osjećaj stajati unutar nekog prostora i podići ruke iznad glave. Ne mogu ni stajati, a da ne udarim u nešto. Fizički bi se moglo reći da je život u kamp prikolici ograničavajući. Da mi je netko prije rekao da ću živjeti u kamp prikolici ne bi mu vjerovala - ispričala je Katie za The Sun.

Prije dvije godine Katie je živjela u Dalstonu, a prije toga imala je stan u centru Sohoa u Londonu. Tada je bila opsjednuta gradskim životom.

- Bila sam vani svake večeri, rijetko sam jela kod kuće, išla sam u kazalište nekoliko puta tjedno te sam i vrlo često izlazila po klubovima. No u izolaciji, počela sam razmišljati o malo mirnijim mjestima za živjeti. Tako sam zamišljala sebe s vikendicom na selu i tako sam odlučila, iz nekakvog hira prodati svoj stan u Dalstonu i preseliti se u Cornwall - govori.

Međutim, kuće koje je Katie pokušala kupiti u Cornwallu propale su.

- Preselila sam se u Somerset i mjesecima živjela po Airbnb-ovim apartmanima. Odlučila sam smanjiti troškove i kupiti kamp prikolicu. Kupila sam vintage dvobojni Abbey karavan iz 1970-ih s velikim prozorima. Da ga je moja majka vidjela, ne bi se ni malo iznenadila koliko ga volim jer je to upravo mjesto u kojem sam željela živjeti kad sam imala sedam godina - kaže Katie.

Katie je karavan kupila od dvije sestre, a one su ga zvale 'Maggie' zato jer je karavan kao stvoren za djevojku. U njemu ste mogli pronaći jastučiće s ružičastim cvjetovima, ružičaste navlake, ružičasti radio i slično.

Prije nego je našla imanje gdje će parkirati svoju kamp prikolicu, Katie je putovala, od mjesta do mjesta, od parkinga do parkinga. Brzo joj je to dosadilo.

- Sada mi je karavan parkiran na imanju jedne ljupke dame gdje još jedan moj prijatelj već živi u kamp prikolici. Ušuškan je u voćnjaku, ispod stabla, u blizini polja gdje su ovce i koze - priča Katie.

Katie kaže kako se susrela i s mnogim ružnim komentarima otkada se preselila u kampericu. No naravno, ima i onih koji su oduševljeni.

- Kada ljudi čuju da živim u kamperici šokiraju se. Ne znam zašto. Drugi izgledaju impresionirano, ili misle da se šalim. Svi žele znati gdje idem na wc i postoji li wc u kamperu. Da postoji, ali ja radije ne koristim taj wc jer ne mogu podnijeti pomisao da ga praznim, pa umjesto toga radije koristim vanjski WC. Ironično je to što sam prodala svoj stan u Londonu jer sam željela više prostora, a sada živim u području manjem od moje stare kuhinje - kaže spisateljica.

Ipak, Katie se vrlo brzo navikla na život u malom prostoru.

- Moj krevet sada može biti i stol, moj hladnjak radni stol, a šalica zdjela ili vaza ili vrč - opisuje.

Što se tiče grijanja, Katie kaže da se grije na grijalicu, ali također se voli dobro ugrijati s toplom odjećom.

Jela kuha na jednoj tavi jer je ograničena s dvije manje ploče za kuhanje.

- Radim od doma trenutno, točnije iz kreveta. Jedan dan sam razgovarala s urednicama dok sam sjedila u krevetu i kroz prozor gledala koze kako bježe s polja. Signal je nepredvidiv, ali ne marim toliko za to. Nikad prije nisam sjedila za svojim stolom i pisala gledajući ovce koje grickaju pale jabuke, ili sklopila oči tijekom konferencijskog poziva i čula cvrkut ptica. Kombi je možda malen, ali me samo potiče da izađem iz njega - tvrdi Katie.

Glavna prednost je što je uštedjela mnogo novca, ali kako kaže, postoje i neke 'loše' stvari.

- Jednom je moja prijateljica vidjela štakora u kamperu, a ja nisam mogla spavati od muke tjedan dana. Jednog jutra sam se probudila i otkrila da mi je jastuk namočen te da mi curi iz krova. Osim toga, kombi sam kupila preko ljeta, kad nisam ni znala da moram odmrznuti vrata da bih izašla vani. Ono što nisam očekivala je koliko mi se sviđa. Volim način na koji dok radim, moj um se može začuditi poljima koja me okružuju. Ili dok ložimo vatru s mojim prijateljem u kombiju pored mene. Kombi je sada moj dom, ali i moja sloboda - zaključila je Katie.