Postoji mnoštvo zanimljivih stvari koje možete raditi na kišni dan kod kuće, a pritom se odlično i zabaviti. Olujno vrijeme ne mora zaustaviti zabavu. Čak i ako su vam planovi na otvorenom otkazani, još uvijek možete pronaći mnogo aktivnosti koje možete raditi u zatvorenom.

Popis zabavnih stvari, odnosno onoga što trebate učiniti po kišnom danu pun je inspiracije, sastoji se od opuštajućih ideja za brigu o sebi do igara za zabavu s djecom.

Izradite jelovnik restorana kod kuće

Kombinirajte pripremu obroka sa zabavnom aktivnošću za djecu. Započnite tako što ćete zamoliti svoju djecu da vam pomognu otvoriti svoj vlastiti 'restoran' kod kuće. Uključite ih u planiranje obroka koje žele jesti za dane ili tjedan koji su pred nama, a zatim neka osmisle kreativan naziv za restoran i svako jelo na jelovniku. Konačno, zapišite njihove ideje na papir ili ploču, dodajući zabavne dizajne ili ilustracije hrane. Unaprijedite ovu aktivnost tako što ćete 'natjerati' djecu da vam pomognu i u kuhinji.

Popravi staru odjeću

Imate li hrpu stare odjeće koju ste namjeravali popraviti, ali nikada niste? Dan proveden u zatvorenom prostoru savršena je prilika da prođete kroz svoj ormar i izvučete sve stvari koje je potrebno popraviti. Zgrabite svoj komplet za šivanje i počnite krpiti te rupe, zaglavke ili izlizane krajeve.

Provedite potragu za blagom u zatvorenom

Djeca su kući? Uljepšajte njihov kišni dan lovom na blago. Napravite jedan skup tragova za svakog igrača, pri čemu svaki trag vodi do sljedećeg i, konačno, do blaga. Zapečatite ih u omotnice označene brojem traga; to će pomoći lovcima na blago da ih prate. Tko prvi riješi tragove i pronađe blago - neka to bude predmet po vašoj želji - pobjeđuje. Ili neka vaša djeca igraju kao tim kako bi zajedno riješili tragove i otkrili blago.

Napravite vlastitu pjenušavu kupku

Pjenušava kupka je jedna od najboljih aktivnosti koju si možete priuštiti. Kišne dane odrasli mogu iskoristiti ulazeći u umirujuću kupku prošaranu vlastitom mješavinom hidratantnog sapuna i aroma. U čistoj posudi pomiješajte pola šalice blagog tekućeg sapuna za ruke ili tijelo, 1 žlicu šećera ili meda i 1 bjelanjak. Ulijte cijelu smjesu u tekuću vodu dok se kupate. Med je prirodni hidratant, koji će privući i zadržati vlagu u vašoj koži. Bjelanjak pomaže u stvaranju jačih, dugotrajnijih mjehurića za lijepu, pahuljastu kupku. A ako imate ekstra suhu kožu, razmislite o dodavanju žlice laganog ulja, poput bademovog ili onog svijetlog sezama.

Napravite obiteljsku knjigu recepata

Ako imate zagrižene male kuhare u kući, i pitate se što učiniti na kišni dan, savršena bi aktivnost mogla biti upravo izrada obiteljske knjige recepata.

Potrebno je: Dnevnik bez redaka, kartice s receptima, etikete za vino ili šampanjac, fotografije s obiteljskih obroka, ljepilo, ravnalo, svjetlucave naljepnice, vrpca

Što uraditi: Kopirajte u boji sve kartice s receptima, fotografije i naljepnice ako želite sačuvati originale ili napraviti više od jedne knjige za poklone. Sastavite memorabilije prema vremenskom razdoblju, prazniku ili bilo kojoj drugoj temi koja vas inspirira. Stavke pričvrstite u dnevnik. Koristite slike i kartice s receptima i ljepilo za naljepnice i isječke. Zalijepite naslov na prednju stranu naljepnicama i vrpcom ukrasite vašu 'kuharicu'.

Kampirajte u zatvorenom

Iako vam kampiranje možda nije prva pomisao kada razmišljate o stvarima koje možete raditi u zatvorenom prostoru; tko kaže da šatori moraju ostati vani? Ako imate mali šator, lako je postaviti kamp za djecu u unutrašnjem prostoru. Ako ne, možete sami napraviti šatore tako što ćete prevući plahte preko kauča i namještaja. Učinite mjesto za kampiranje udobnim s puno zračnih kreveta, jastuka i vreća za spavanje, a zatim pripremite piknik u zatvorenom koji ćete jesti 'ispod šatora'.

Izmislite igru ​​

Igre za zabavu u zatvorenom prostoru, predlaže Anne Libera, umjetnička suradnica te preporučuje sljedeće aktivnosti za igranje bilo gdje, bez rekvizita, za kišne dane.

Priča od jedne riječi: Počevši od 'Bilo jednom...', idite po sobi i neka svaka osoba doda po jednu riječ u priču. Savjet: Odlučite se za žanr unaprijed - bajka, priča o duhovima, itd. i krenite odatle.

Improvizirana poezija: Jedna osoba izgovori stihove poezije, a sljedeća mora reći stih koji se rimuje s njim, i tako dalje. Neka djeca izgovore prvi redak; a na vama je da pronađete rimu.

I čudovište: Izmislite imaginarno čudovište, pri čemu svaka osoba dodaje novu karakteristiku opisu čudovišta prve osobe. Svaka nova ideja mora započinjati s entuzijastičnim 'Da, i...' i nadograđivati ​​se na ono što je već prethodno opisano.

Dubinsko hranjenje kose

Ima li boljeg vremena nego kad zaglavite doma po kišnom danu da se malo razmazite? Željeli ste duboko tretirati svoju kosu, ali jednostavno niste uspjeli doći do ljekarne ili salona. Otiđite do hladnjaka i pronađite svoje rješenje - a to je majoneza. Počevši od tjemena, premažite pramenove s pola šalice majoneze. Ostavite da djeluje 15 minuta, a zatim temeljito isperite.

Ispecite kolačiće s komadićima čokolade

Ništa ne liječi kišni dan kao svježi čokoladni kolačići. Umočite ih u mlijeko ili ih pojedite odmah, vruće, iz pećnice. Ovo je siguran način da sretno prebrodite oluju. Sada, ako vi i vaša obitelj volite druge vrste keksića, to nije problem, izradite one koje vaši ukućani najviše vole i nagradite se poslasticama. Slatkiš je uvijek tu kada vam je potrebno razvedriti dan.

Organizirajte svoj filmski festival

Jedna od najzabavnijih stvari koje možete učiniti u zatvorenom prostoru je staviti na red za gledanje neke klasike, stare i nove. Neka djeca dodaju nekoliko svojih favorita i imajte maratonsku projekciju. Nek vam se pri ruci nađe udoban komadić dekice pod kojim ćete se ušuškati, veliku zdjelu kokica u koju ćete umočiti rukice i smjestite se kako biste uživali u festivalu.

Organizirajte čajanku

Napravite si čajanku. Jedna od najklasičnijih stvari koje možete učiniti na kišni dan kod kuće s djecom je prirediti čajanku. Obucite se u otmjene komade, postavite stol s dobrim porculanom i 'izvucite' svoje najformalnije manire i pijuckajte. Na jelovniku se, između ostalog mogu naći čaj za vas, sok ili kakao za vašu djecu te lagani sendviči i salata u zabavnim oblicima. Neka vaša djeca odluče o popisu gostiju, i pozovu svoje omiljene lutke i krznene prijatelje na nju.

Razmazite svoju kožu

Obavite malu spa terapiju sljedeći put kada vam zatreba umirujuća aktivnost za vrijeme kišnog dana i pripremite si domaći piling.

Zahvaljujući Gucci Westman, vizažistici iz New Yorka isprobajte sljedeći recept: sameljite oko dvije šalice zobenih pahuljica, prirodni ublaživač za kožu; dodajte nekoliko šaka mljevene kave i smeđeg šećera. Zatim umiješajte tri ili četiri žlice meda koji njeguju kožu, i đumbir. Prije nego što smjesu spremite u hladnjak, Westman predlaže da izvadite dovoljno za tjedan dana u staklenku koju ćete držati pod tušem, koristeći je svakodnevno. Lijepo miriše i nježan je, kaže ona te savjetuje kod jako suhe kože dodati i malo maslinovog ulja.

Nacrtajte grad na papiru

Imate rolu papira za dječje rukotvorine ili veće komade? Odmotajte dugački komad niz hodnik, upotrijebite teže predmete ili knjige da pričvrstite kutove i rubove i pustite svojoj djeci da nacrtaju metropolu. Napravite ceste, mostove, slijepe ulice i kvartove. Uključite jezera, igrališta, škole, bolnice, trgovine i restorane. Ili upotrijebite Lego kocke i blokove za izgradnju zgrada na putu. Djeca mogu voziti automobile po cestama i uživjeti se u dan života izmišljenih likova. A kad djeca završe igrati ovu aktivnost za kišni dan, zgužvajte papir i bacite u kantu za reciklažu.

'Osvježite' svoj napitak

Je li vaše prepoznatljivo piće čaša crnog vina? Plaše li vas koktel shakeri i čaše na stalku? Iskoristite 'kućno' poslijepodne kako biste svladali umjetnost izrade klasičnog pića, a ovdje govorimo o koktelima koje možete poslužiti na svojoj sljedećoj večeri ili si ih točiti nakon teškog dana na poslu . Nakon što naučite osnove, možete mijenjati recepte prema svom ukusu. Stoga uzmite grickalice, nitko ne mora piti Manhattans ili martini na prazan želudac, pročitajte o razlici između burbona i viskija i isprobajte jedan ili više klasičnih recepata za koktele.

Planirajte odmor! Stvarno!

Možda ste zaglavili kod kuće skrivajući se od kiše, ali još uvijek možete sanjati o toplom ljetovalištu na moru ili prekrasnom bijegu u planini. Još bolje, od toga možete napraviti igru ​​za uzbudljivu i zabavnu aktivnosti za tmuran dan. Ova aktivnost je i poučna. Pogledajte kartu svijeta i dopustite djeci da odaberu lokaciju koju bi željeli posjetiti. Neka istraže kako doći tamo, gdje odsjesti i što učiniti. Mogu izraditi proračun na temelju avionskih karata ili troškova najma kuće, napraviti plan mjesta koje će posjetiti ili lokalnu hranu koju će probati, a zatim pokušati 'prodati' svoje ideje ostatku obitelji. U najmanju ruku, svatko će naučiti ponešto o novom gradu ili zemlji. U najboljem slučaju, možda ćete na ovaj način smisliti svoju sljedeću obiteljsku avanturu, donosi Real Simple.