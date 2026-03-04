Iz ruševina su napravili oazu s modernim šarmom u zaleđu Pakoštana: 'Osjećaj kao doma'

Prije desetak godina ova je kućica bila veliki izazov za dizajnericu interijera Mirelu Blažanović, jer je bila obična ruševina koja ima golemu emotivnu vrijednost, uz ideju njezinih vlasnika da je obnove i osposobe za turistički najam. Radilo se uz puno ograničenja jer su vlasnici živjeli na Dalekom istoku, pa je za odobrenje radova trebalo poslati stotinu e-mailova i dočekati odgovore, ali se isplatilo. Danas su fotografije ove male oaze u zaleđu Pakoštana, uz Vransko jezero, pravi dokaz da su čuda moguća te da spoj starog kamenja koje određuje okvire građevine i dodir modernog, s puno topline i starinskog šarma koji je postignut s iznimnom pažnjom, mogu izgledati savršeno.

