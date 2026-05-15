Iz Spara hitno povukli popularni artikl - na deklaraciji nije jasno naznačena prisutnost alergena

Iz prodaje je hitno povučen proizvod Pesto Despar Genovese pakiranja od 190 grama, nakon što je utvrđeno da na hrvatskoj deklaraciji nije jasno naznačena prisutnost indijskog oraščića, jednog od poznatih alergena koji kod osjetljivih osoba može izazvati ozbiljne zdravstvene reakcije.

O opozivu su izvijestili SPAR Hrvatska, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH) te Državni inspektorat, a potrošačima je upućen jasan apel da proizvod ne konzumiraju.

Proizvod predstavlja rizik za alergičare

Kako je navedeno u službenoj obavijesti, opoziv se odnosi na proizvod s EAN kodom 8001300242925, a obuhvaća sve lotove i rokove trajanja. Problem je nastao zbog toga što alergen nije bio pravilno označen na deklaraciji namijenjenoj hrvatskom tržištu.

Iako proizvod ne predstavlja opasnost za većinu potrošača, za osobe alergične na orašaste plodove posljedice mogu biti ozbiljne. Stručnjaci upozoravaju da čak i male količine alergena mogu izazvati reakcije poput otežanog disanja, osipa, oticanja ili anafilaktičkog šoka, koji u pojedinim slučajevima može biti životno ugrožavajući.

Upravo zato pravilno deklariranje sastojaka nije samo administrativna obveza proizvođača i distributera, nego ključno sigurnosno pitanje za tisuće građana koji svakodnevno provjeravaju sastav hrane zbog alergija ili intolerancija.

SPAR pozvao kupce da vrate proizvod

Iz SPAR-a su poručili kako kupci koji su kupili sporni pesto proizvod mogu isti vratiti u bilo koju Spar ili Interspar trgovinu, gdje će im biti vraćen novac, čak i bez predočenja računa.

Tvrtka se pritom ispričala kupcima zbog nastale situacije i naglasila kako sigurnost potrošača ostaje njihov prioritet.

- Molimo kupce da proizvod ne konzumiraju te da ga vrate u najbližu trgovinu - navodi se u službenom priopćenju.

Takvi opozivi posljednjih su godina postali sve češći u hrvatskim trgovinama, a razlozi variraju – od mikrobiološke kontaminacije i mogućih tragova metala ili plastike pa sve do pogrešno označenih sastojaka i alergena.

Sve više opoziva hrane u Hrvatskoj i Europi

Sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje Europske unije (RASFF) posljednjih godina bilježi sve veći broj prijava vezanih uz prehrambene proizvode. Razlog tome dijelom je stroža kontrola tržišta, ali i sve kompleksniji lanci opskrbe hranom.

Hrana danas često prolazi kroz više država, distributera i proizvodnih pogona prije nego što završi na policama trgovina. Upravo zato i najmanja pogreška u deklariranju može imati ozbiljne posljedice.

Posebno osjetljivo područje predstavljaju alergeni. Prema europskim pravilima, proizvođači su dužni jasno istaknuti sastojke koji mogu izazvati alergijske reakcije, među kojima su orašasti plodovi, gluten, mlijeko, soja, jaja i drugi poznati alergeni.

U slučaju pesto umaka, prisutnost indijskog oraščića nije bila pravilno navedena na hrvatskoj deklaraciji, zbog čega proizvod nije bio usklađen s europskim propisima o informiranju potrošača.

Potrošači sve oprezniji

Sve češći opozivi doveli su do toga da potrošači danas pažljivije čitaju deklaracije i prate upozorenja nadležnih institucija. Posebno su oprezni roditelji djece s alergijama te osobe koje zbog zdravstvenih razloga moraju strogo paziti na prehranu.

Nutricionisti upozoravaju kako je transparentnost deklaracija ključna za sigurnost građana, ali i za povjerenje potrošača u prehrambeni sustav.

Iako većina opoziva završava preventivno i bez ozbiljnijih posljedica, stručnjaci naglašavaju kako ih ne treba ignorirati. Upravo brzo reagiranje trgovaca, distributera i institucija može spriječiti moguće zdravstvene komplikacije.

Kupcima se zato savjetuje da redovito prate obavijesti Državnog inspektorata i HAPIH-a, posebno kada je riječ o proizvodima koje često koriste u svakodnevnoj prehrani.