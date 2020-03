Iz udobnosti doma 'prošetajte' ovim turističkim atrakcijama

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Ovi nacionalni parkovi u SAD-u nude virtualne šetnje prirodom

Pandemija korona virusa uzrokovala je zatvaranje mnogih turističkih atrakcija, kazališta, tematskih parkova i javnih događaja. Zatvoreni su i restorani i kafići, a zabranjena su i javna okupljanja za više od 50 ljudi.

Stručnjaci preporučuju ljudima da ostanu doma i tako spriječe širenje korona virusa. Mnogi muzeji i kulturne institucije nude ljudima besplatne virtualne šetnje, video snimke i predstave u kojima ljudi mogu uživati iz udobnosti svog doma.

Razgledajte dvorac Blarney u Irskoj

Dvorac Blarney poznat je po mitskom kamenu, Blarney Stone, kojeg posjetitelji već stotinama godina ljube zbog sreće. Ove je godine prvi put u povijesti zabranjeno ljubljenje kamena zbog koronavirusa.

Za sada potencijalni posjetitelji dvorac mogu razgledati kroz vrlo detaljnu virtualnu turneju.

Uživajte u zalasku sunca s Klifovi Mohera u Irskoj

Virtualni obilazak poznate irske geološke znamenitosti možete posjetiti na web stranici Cliffs of Moher.

Foto: Dreamstime

Krenite u virtualnu šetnju kroz jedan od ovih pet nacionalnih parkova

Googlova platforma 'Arts & Culture' nudi program pod nazivom 'The Hidden Worlds of the National Parks' u partnerstvu s Nacionalnim službama parkova i doslovno vas vodi kroz ovih pet nacionalnih parkova: Nacionalni park Havajski vulkani, Carlsbad Caverns u Novom Meksiku, Bryce Canyon u Utahu, Kenai Fjords u američkoj saveznoj državi Aljasci i Dry Tortugas u Floridi.

Pogledajte neka najatraktivnija svjetska kazališta

Dok su mnoga kazališta privremeno zatvorena, možete zamisliti da se nalazite u nekim od njih i digitalno ih razgledati putem Google Arts & Culture.

Operna kuća Metropolitan snima predstave

Poznata operna kuća zatvorena je za javnost do 31. ožujka, ali će snimati i prikazivat predstave koje će biti dostupne 20 sati nakon učitavanja na web stranici. Za sada je raspored objavljen do 22. ožujka, a ažuriranja će biti navedena na web stranici Met Opere.

Disney World i Disneyland su trenutno zatvoreni, ali fanovi mogu virtualno prošetati parkovima

Disney je nedavno lansirao 'Google Street View' slike Disney Worlda u Orlandu na Floridi i Disneylanda u Anaheimu u Kaliforniji.

Foto: Dreamstime

Obožavatelji koji sanjaju o danu provedenom u tematskim parkovima mogu virtualno uživati u ovim parkovima: Čarobno kraljevstvo, Epcot i Disney's Hollywood Studios.

Vozite se virtualnim vlakom smrti

Na YouTubu možete pronaći snimke vožnje vlakovima smrti koje korisnicima omogućuju predviđanje atrakcija u Disneyju, od vožnje Incredicoastera u Disneyevom parku u Kaliforniji do Frozen Ever Aftera u Floridi.

Akvarij Monterey Bay u Kaliforniji prikazuje pingvine, morske vidre, meduze..

Akvarij Monterey u Kaliforniji, posjetiteljima pruža virtualni pogled na njegova morska bića putem besplatnog streaminga uživo.

Muzej Guggenheim u New Yorku nudi besplatan virtualni obilazak svih galerija

Google Arts & Culture nudi besplatan virtualni obilazak muzeja Guggenheim kroz opciju Street View.

Guggenheim je poznat po svojoj zbirci suvremene umjetnosti, kao i po jedinstvenoj arhitekturi.

Nekoliko eksponata u Nacionalnom prirodoslovnom muzeju u Washingtonu može se posjetiti virtualno

Od dinosaura do oceanskih stvorenja, Nacionalni prirodoslovni muzej Smithsonian nudi virtualne poglede na svoje eksponate.

Zoološki vrt San Diego nudi snimke pandi, polarnih medvjeda, žirafa i drugih životinja u zoološkom vrtu

Kalifornijski zoološki vrt omogućio je prijenose uživo tamošnjih životinja. Također, ako se ne uključite u prijenos imate mogućnost pogledati spremljene videozapise koala, majmuna, pandi, pingvina i drugih životinja.

Ljubitelji povijesti mogu sudjelovati u interaktivnom obilasku Britanskog muzeja u Londonu

Muzej ima besplatnu interaktivnu vremensku traku koja korisnicima omogućuje istraživanje artefakata drevnih civilizacija širom svijeta. Virtualna izložba omogućuje ljudima da se usredotoče na različite teme.

Foto: Dreamstime

Muzej umjetnosti Metropolitan ima niz videozapisa koji prikazuju zadivljujući pogled na najpoznatije građevine

Njujorški Met posjeduje jednu od najznačajnijih zbirki europskog i američkog slikarstva, a neke od njenih dijelova možete 'posjetiti' iz udobnosti vlastitog naslonjača pomoću šest videoturneja.

Virtualno se prošetajte Kraljevskim botaničkim vrtovima u Kewu

Neki vrlo ljubazni posjetitelji Kraljevskog botaničkog vrta snimili su panoramske snimke zadivljujućeg krajolika i oni su dostupni na Googleovoj značajki Street View.

Ljubitelji nadrealizma mogu virtualno zakoračiti u muzej The Dalí na Floridi

Muzej Dalí posjetiteljima omogućuje virtualno istraživanje dvorišta, arhitekture, pa čak i nekih njegovih galerijskih područja u kojima ima više od 2400 umjetničkih djela Salvadora Dalija.

NASA-ina besplatna mobilna aplikacija omogućuje virtualno istraživanje svemirskog centra

NASA-ina besplatna aplikacija 'Space Center Houston' sadrži audio turneju, GPS mape, selfie filtere, istraživanja svemirskog centra i još mnogo toga.

Muzej Picasso nudi obilazak povijesnog dvorišta te interaktivnu kartu Barcelone

Muzej Picasso nudi virtualni obilazak svojih dvorišta s dostupnim audio zapisom o arhitekturi Barcelone. Muzej također ima interaktivnu kartu Barcelone, koja prikazuje vremenski okvir Picassova odrastanja, njegove prve ateljee, barove i galerije koje je poznati umjetnik posjećivao.

Na nekoliko načina virtualno možete obići muzej Louvre u Francuskoj

Jedan od najvećih i najvažnijih muzeja svijeta, pariški Louvre nudi besplatne virtualne razglede nekoliko svojih zbirki, a web stranica YouVisit ima realističan 360-stupanjski obilazak nekoliko dijelova pariškog muzeja.

Foto: Dreamstime

Muzej Akropole omogućava korisnicima da s kauča pogledaju zapanjujuće poglede na Atenu, Grčka

Kroz projekt Google Art, Muzej Akropole digitalizirao je mnoge svoje drevne artefakte, od statua do mramornih freski. Virtualni posjetitelji također mogu vidjeti panoramski pogled na Atenu putem opcije Street View.

Nacionalna galerija portreta nudi digitalizirane verzije poznatih portreta

Nacionalna galerija portreta Smithsonian u Washington nudi digitalizirane verzije poznatih portreta pa su tako objavili i portrete Prvih Dama kao i Eye to I: Autoportrete od 1900. do danas, prenosi Insider

POGLEDAJTE VIDEO: #ZAJEDNO24SATA sa našim Ćirom:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Nisu sve izolacije iste...Ovako se provode Viktorijine anđelice