Prvoplasiranu drugu nagradu na natječaju za rješenje za pristaničnu zgradu aerodroma osvojili su ing. arh. Branko i Nada Ulich iz Zagreba
NA DANAŠNJI DAN PLUS+
Izabrano prvo rješenje za zgradu aerodroma Zagreb!
Čitanje članka: 2 min
Jučer je završila rad konkursna komisija za idejno rješenje pristanične zgrade aerodroma Zagreb, pod predsjedništvom Batrića Jovanovića, direktora civilnog vazduhoplovstva Jugoslavije i inženjera Borisa Bakrača, potpredsjednika Narodnog odbora grada Zagreba, piše Večernji list 10. studenoga 1960. godine. Komisija je odmah objavila i rezultat izbora: prva nagrada nije dodijeljena, dok drugu dijele prvoplasirani ing. arh. Branko i Nada Ulih iz Zagreba te drugoplasirani ing. arh. Milan Korolija, Vladimir Korolija i Milorad Ipković, svi iz Beograda.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku