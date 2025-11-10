Obavijesti

Izabrano prvo rješenje za zgradu aerodroma Zagreb!

Piše Marijana Matković,
Prvoplasiranu drugu nagradu na natječaju za rješenje za pristaničnu zgradu aerodroma osvojili su ing. arh. Branko i Nada Ulich iz Zagreba

Jučer je završila rad konkursna komisija za idejno rješenje pristanične zgrade aerodroma Zagreb, pod predsjedništvom Batrića Jovanovića, direktora civilnog vazduhoplovstva Jugoslavije i inženjera Borisa Bakrača, potpredsjednika Narodnog odbora grada Zagreba, piše Večernji list 10. studenoga 1960. godine. Komisija je odmah objavila i rezultat izbora: prva nagrada nije dodijeljena, dok drugu dijele prvoplasirani ing. arh. Branko i Nada Ulih iz Zagreba te drugoplasirani ing. arh. Milan Korolija, Vladimir Korolija i Milorad Ipković, svi iz Beograda.

Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'
Posebno se ističe 8. ožujak 1908. godine kada je više od 15.000 izašlo na ulice New Yorka. Zahtijevale su kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Godinu kasnije obilježen je Dan žena
Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice
Prema riječima Charlesa Millera taj se šivaći stroj značajno razlikovao od postojećih po tome što je omogućavao šivanje s dvije niti paralelno. To je omogućilo brže i kvalitetnije šivanje šavova
Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit
Drugačiji koncept i kataklizmički tekstovi dominirali su, a kritičari rock glazbe napali su Atomce. Međutim, u tri tjedna prodano je 16 000 primjeraka debi albuma. Publika je bila oduševljena

