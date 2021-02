Zima je počela pokazivati zube, pa iako još traju protupandemijske mjere, no to ne znači da baš sve slobodno vrijeme koje imate morate provesti zaključani kod kuće. Pogotovo ako imate klince - nastojte izaći kad god možete, kako biste ipak proveli nešto vremena na svježem zraku i potaknuli ih na kretanje. Zašto ne i po planinarskim stazama?

Evo nekoliko savjeta kako da vam to vrijeme bude što ugodnije:

1. Pripremite niz vješalica

Na pogodnom mjestu u hodniku postavite niz vješalica koje su nadohvat dječje ruke, kako bi se mogli odijevati i kasnije odložiti odjeću sami. Birajte nepromočivu odjeću, s koje će se kasnije voda samo ocijediti, kako biste bili sigurni da se odjeća ispod jakne neće smočiti. Odvojite jakne s kojih se cijedi voda, pazite da ne smoče ostalu garderobu, ili pod.

2. Dogovorite znakove

Ako idete u veliku šumu, park prirode ili na neko slično mjesto gdje se slučajno možete razdvojiti, dogovorite s djecom plan kako ćete se opet pronaći. Na primjer, možete dogovoriti zvuk fućkanja, ili ponijeti zviždaljku i poučiti ih da idu prema tom zvuku, odnosno dogovoriti gdje ćete se naći. Neka dijete nauči ponešto o orijentaciji u prostoru.

3. Planirajte zagrijavanje

Ako je jako hladno, poučite djecu da se zagriju skakutanjem, odnosno vježbanjem. Dobro je da uza se imaju termosicu s toplim čajem ili kakaom, odnosno toplom jabukovačom, pa na zaklonjenom mjestu napravite malu pauzu da biste se zagrijali.

4. Ponesite grijač i bateriju

Mudar potez je nabaviti i staviti u džep mali grijač za ruke, koji često dolazi s malom baterijom. Na tržištu se mogu pronaći oni s grijačem koji traje 6 do 12 sati. Tako ćete se barem malo moći ugrijati ako se temperature jako spuste

5. Nikud bez saonica

Da biste maksimalno iskoristili vrijeme i dobro se zabavili, ponesite i saonice. Klinci će obožavati spuštanje po brdu u prirodi. No, birajte što laganije verzije, tako da ih i djeca sama mogu ponijeti uz brdo, prenosi savjete The New York Times.