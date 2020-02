80 savjeta za jačanje imuniteta - zaštitite se na najbolji način

Zdrav imunološki sustav vrlo je važan u zaštiti našeg organizma od niza bolesti, a prve posljedice narušenog imuniteta obično osjećamo upravo u zimskim danima, kad vrebaju virusi i bakterije, kaže prof. dr. sc. Vitomir Burek, specijalist imunologije iz Poliklinike Imunomed.



Objašnjava kako u trenutku kad se razbolimo zdravi obrambeni sustav proizvodi antitijela u borbi protiv virusa, bakterija ili gljivica koje ga napadaju. S obzirom na to da organizam to “pamti”, kad nas idući put napadnu isti “neprijatelji”, javljaju se ista antitijela i limfociti koji štite organizam. Ipak, ako je imunitet narušen, bolest će biti jača.

- Kako je imunološki sustav vrlo složen, ne postoji jednostavna direktna preporuka o tome kako da ga održavamo zdravim. Načelno, recept za dobro zdravlje i izbjegavanje zimskih bolesti podrazumijeva zdravu i izbalansiranu prehranu, dovoljno kvalitetnog sna, umjerenu fizičku aktivnost, a vrlo je važno i pronaći način da smanjimo stres, odnosno da se bolje nosimo sa svakodnevnim zadacima - govori liječnik.

Kad nastupi bolest, mogu se uzimati vitamini i minerali koji će skratiti oporavak. Zbog toga, na imunitet treba misliti stalno. Zdrave navike ne oduzimaju puno vremena, nego je sve stvar navike. Svaki dan pojedite barem jednu zdravu namirnicu koja čuva imunitet. Za jači imunitet treba jesti svježe sezonsko voće i povrće, ribu, nemasno meso, mahunarke i integralne žitarice.

Donosimo namirnice koje možete jesti gotovo svaki dan jer su bogate vitaminima i mineralima te čuvaju obrambeni mehanizam. Najbolje od svega je da ih ima toliko da vam nikad neće dosaditi. Kombinirajte ih prema ukusu, ali i sezoni. Osim zdrave hrane, tu su i navike kojih se treba pridržavati da bi vas virusi zaobišli.

Tjelovježba i prestanak pušenja neke su od njih, a ključna, na koju ljudi često zaboravljaju, pročišćavanje je prostora u kojem živite ili boravite, kao i dezinfekcijom prostora možete spriječiti širenje virusa koje ste možda donijeli izvana.

Gljive

Studije pokazuju da gljive povećavaju proizvodnju i aktivnost bijelih krvnih stanica pa su korisne u borbi protiv infekcije. Stručnjaci preporučuju oko 30 grama gljiva na dan. Najvažniji imunomodulatori iz gljiva su specifični beta glukani, kao npr. lentinan. U gljivama ima i mnogo polifenola, glikana i drugih tvari koje snažno djeluju na imunitet.

Govedina

Odrasli ljudi često unose premalo cinka prehranom, a to je iznimno važan mineral za imunitet. Ključan je za razvoj bijelih krvnih stanica koje prepoznaju i uništavaju invaziju bakterija i virusa. Čak i blagi nedostatak cinka može povećati rizik od infekcije. Doza od 85 grama nemasne govedine pruža oko 30 posto dnevne potrebe za cinkom.

Poljska preslica

Pospješuje rad bubrega i probavnog sustava. Poljska preslica (lat. Equisetum arvense) dobra je kod upale dišnih organa, oslobađa tijelo viška vode i poboljšava gustoću kostiju. Pomaže i kod istegnutih ligamenata te iščašenih zglobova jačanjem vezivnog tkiva i hrskavice. Čaj od preslice povećava broj leukocita pa se preporučuje osobama sa slabijim imunitetom. Njezino prikupljanje trebalo bi se prepustiti onima koji je poznaju jer se najčešća poljska preslica lako može zamijeniti s onom otrovnom močvarnom. Bere se u svibnju i srpnju.

Pileća juha

Znanstvenici su otkrili da piletina tijekom kuhanja otpušta aminokiselinu cistein koja kemijski sliči lijeku protiv bronhitisa - acetilcisteinu i da juha pomaže čišćenju sluzi kod bronhitisa. Pileća juha zaustavlja migraciju upalnih bijelih stanica. Dodani začini, kao što su češnjak i luk, mogu povećati zaštitnu snagu juhe.

Crni čaj

Čaj povećava količinu interferona u krvi. Crni i zeleni čajevi bogati su aminokiselinom koja pojačava imunitet. Ljudi koji su pili pet šalica crnog čaja dnevno tijekom dva tjedna imali su 10 puta više interferona za borbu protiv virusa u krvi u odnosu na one koji su pili placebo napitak, pokazala je studija s Harvarda.

Paprika

Dokazano je da paprika sadrži čak 4 do 5 puta više vitamina C nego limun ili naranča pa se preporučuje za jačanje imuniteta. Sadrži i značajne količine B vitamina te vitamina E, a ako volite ljutu papriku, s njom ćete si osigurati i dozu kapsaicina, alkaloida koji djeluje antiseptički i sprečava razvoj bakterija truljenja u probavnom sustavu te poboljšava probavu hrane. Kapsaicin podiže razinu i histamina u krvi te tako štiti organizam od razvoja reumatskih bolesti.

Zob i ječam

Sve žitarice sadrže beta glukan (vlakna s antimikrobnim i antioksidativnim svojstvima jačima nego što ih ima razvikana Echinacea). Taj kemijski spoj potpomaže zacjeljivanju rana, tjelesnom imunitetu i pojačava djelovanje antibiotika. Trebalo bi ih uvrstiti barem u jednu od tri dnevne porcije žitarica. Zob sadrži mnoštvo visokovrijednih bioloških ljekovitih i djelotvornih tvari.

Riba i riblje ulje

Kako biste ojačali imunitet i otpornost na razne sezonske prehlade i viroze, trebali biste barem dva puta na tjedan jesti plavu ribu (palamida, srdela, skuša, losos, tuna, haringa) ili posegnuti za dodacima prehrani na bazi ribljeg ulja. Selen, koji se nalazi u kamenicama, jastozima, rakovima i školjkama, pomaže da bijele krvne stanice proizvode citokin, protein koji uklanja virus gripe iz tijela.

Slatki krumpir

Kako biste ostali jaki i zdravi, vaša koža treba vitamin A, koji igra važnu ulogu u proizvodnji vezivnog tkiva. Stoga jedite hranu bogatu beta-karotenom koji tijelo pretvara u vitamin A. Slatki je krumpir prepun minerala, vlakana, vitamina i fitonutrijenata - koji pomažu i tijelu i umu.

Jogurt

Probiotici koji se nalaze u jogurtu zdrave su bakterije koje smanjuju šansu bolesti probavnog trakta. Iako je probiotike moguće nabaviti u obliku tableta, istraživanje austrijskog sveučilišta upućuje na to kako je dnevna doza od 200 grama jogurta podjednako učinkovita.

Brokula

Sa samo 45 grama brokule osigurat ćete oko 70% preporučene dnevne doze C vitamina pa se smatra vrlo korisnom u jačanju imuniteta. U sastavu se ističu i vitamin K1, važan za zgrušavanje krvi i zdravlje kostiju, mineral kalij (pomaže regulaciju krvnog tlaka i u prevenciji kardiovaskularnih bolesti) te brojni antioksidansi i biljni spojevi.

Cikla

Od davnina je lijek za slabokrvnost, dok novije studije pokazuju da snižava krvni tlak i ima zaštitni učinak na jetru. Vrlo je bogata vlaknima pa povoljno utječe na probavu. Bolje ju je jesti sirovu, na salatu, jer kuhanjem gubi dio vrijednosti.

Kivi

Sadrži gotovo dvostruko više vitamina C nego ista količina naranče ili limuna pa je izuzetno koristan za snaženje imuniteta. Sadrži flavonoide i karotenoide, antioksidanse koji štite od srčanožilnih bolesti i raka. Bogat je vlaknima.

Orasi

Sve orašasto voće općenito je dobro za zdravlje, no orasi se ističu po udjelu antioksidansa koji sadrže, zbog čega su izuzetno vrijedni u prevenciji niza bolesti. Sadrže i velike količine alfa-linolenske kiseline, vrste omega 3 kiseline, koja je značajna za očuvanje zdravlja srca, a novija istraživanja upućuju na to da redoviti unos oraha smanjuje rizik od dijabetesa 2.

Kesteni

Oko 100 grama kestena zadovoljava petinu potrebe za bakrom, koji pojačava snagu kostiju, pomaže u proizvodnji crvenih krvnih zrnaca, poboljšava rad živaca i osnažuje imunitet tijela. Vrlo su kalorični i zasitni pa ih je dobro koristiti i kao prilog slanim jelima. Sadrže značajnu količinu vitamina A, B i C, te mangana, kalcija, klora, željeza i magnezija.

Jabuke

Potiču imunitet i učinkovite su u borbi protiv slobodnih radikala, odnosno djeluju kao antioksidans, a posebno su korisni sok od jabuke ili jabučni ocat, u kojemu su njihova svojstva u koncentriranom obliku. U svim oblicima snižavaju povišeni kolesterol pa sprečavaju začepljenje krvnih žila te tako smanjuju rizik od tromboze i ateroskleroze.

Mahunarke

Smatraju se superhranom jer obiluju bjelančevinama i vrijednim nutrijentima. Sadrže željezo i cink, minerale koji su važni za normalno funkcioniranje imunološkog sustava i zdravlje reproduktivnog sustava. Bogate su i vlaknima.

Kupus

U stotinu grama svježeg kupusa nalazi se oko 40 miligrama vitamina C, što je polovica dnevne preporučene doze za tom hranjivom tvari. U narodnoj medicini sok od kupusa djelotvoran je lijek kod plućnih bolesti, a njegovo grgljanje smanjuje bol u grlu. Pomaže i u čišćenju dišnih putova. Preporučuje se jesti ga u sirovom ili ukiseljenom obliku, jer kuhanjem gubi dio vrijednosti.

Zelena salata

Obiluje vlaknima pa je korisna za probavu i u dijetama. Također, vlakna usporavaju probavu i otpuštanje šećera u organizam pa je korisna i u prehrani dijabetičara. Obiluje vitaminom C i beta karotenom, što je kombinacija koja pridonosi uklanjanju viška holesterola u krvi, a sadrži i vrijedne masne kiseline, omega 3 i omega 6, koje pogoduju zdravlju srca. Postoje istraživanja koja upućuju na to da sadrži spojeve koji sprečavaju rast i razvoj nekih vrsta raka, dok minerali u zelenoj salati pomažu izbacivanju otrova iz organizma i potiču alkalnu ravnotežu.

Špinat

Obiluje flavonoidima i karotenoidima koji djeluju protuupalno i antioksidativno, a lutein i zeaksantin među njima važni su za zdravlje očiju. Odličan je izvor vitamina C i E, betakarotena, mangana, cinka i selena, koji štite od brojnih bolesti povezanih s antioksidativnim stresom. Bogat je i kalcijem te vitaminom K pa povoljno djeluje na zdravlje kostiju, zbog čega se preporučuje ženama u menopauzi.

Buča

Domaća buča ili bundeva jedan je od najboljih izvora alfa-linolenske kiseline (ALA) među povrćem i omega-3 esencijalne masne kiseline. ALA je snažan antioksidans, a omega 3 kiseline korisne su za zdravlje srca i krvnih žila. Sadrži i betakaroten, a ta kombinacija ima sinergijsko djelovanje u prevenciji ateroskleroze. Sadrži vrlo malo kalorija pa je korisna za skidanje kilograma.

Povrtni smoothie

Za dnevnu dozu vitamina i minerala te osiguravanje energije potrebne za čitav dan izmiksajte kivi, naranču, pola limuna, pola banane i žlicu meda. Ako ste ljubitelj voća i povrća, ovom napitku za jačanje imuniteta dodajte i šaku zelenoga lisnatog povrća koje je bogato mineralima, a koje u kombinaciji s vitaminima iz voća čini odličnu kombinaciju za imunitet.

Smiksajte smoothie od bundeve

Bundeva nije sastojak rezerviran samo za juhe, nego je možete iskoristiti i za zdravi smoothie. Potrebni su vam pola šalice blanširane bundeve, jabuka, žličica cimeta, žlica sjeckanog lista peršina, prstohvat muškatnog oraščića te dva i pol decilitra čaja ili soka od jabuke. Priprema je jednostavna. Nasjeckajte i usitnite bundevu i jabuku. Sve sastojke stavite u blender i miksajte oko pola minute.

Zeleni sokovi

Zeleni sokovi odlična su metoda detoksikacije, a tijelo se pomoću njih rješava sluzi, koja je glavni razlog raznih upala. Dugotrajnim uzimanjem čiste se i crijeva. Zeleni sokovi izuzetno su bogati klorofilom, zbog čega pomažu tijelu u borbi protiv virusa i bakterija. Za dodatni poticaj imunitetu zelenom soku dodajte spirulinu, a najbolje ga je piti dok je svjež.

Sok od pasjeg trna

Pasji trn ili vučji trn (Hippophae rhamnoides) najčešće se uzgaja kao ukrasni grm ili stabalce. Pasji trn odlična je pomoć pri mršavljenju, a vrlo je koristan i kod glavobolje te jača imunitet. Od njega možete napraviti sok koji je odličan za borbu protiv bolesti. Kako biste napravili ovaj vrlo zdravi napitak za imunitet, potrebni su vam 1 šalica bobica pasjeg trna, 1/2 šalice vode i 1 žlica meda. Stavite sve sastojke u multipraktik i dobro izmiksajte. Tijekom sezone pasjeg trna svaki dan popijte jednu čašu ovoga soka za zdravlje i vitalnost.

Liker od dunje

Kilogram dunja obrišite papirnatim ubrusom - nemojte ih prati. Ogulite ih i korice stavite u veću staklenku te prelijte litrom domaće rakije. Zatvorite i ostavite da stoji na tamnome mjestu, na sobnoj temperaturi, od 6 do 7 tjedana. Stavite 350 g šećera u 400 ml vode i pustite da zakuha. Dodajte štapić cimeta i kuhajte još 10 minuta. Izvadite štapić, ohladite dobiveni sirup, pomiješajte ga s rakijom u kojoj su se močile dunje i ulijte u manje boce.

Medena cikla

Sitno naribajte jednu svježu ciklu i dvije veće mrkve te dodajte meda prema potrebi, tako da se mješavina poveže. Ovu smjesu čuvajte u hladnjaku i uzimajte je tri puta na dan po jednu veliku žlicu. Ovaj zdravi pripravak jača imunitet organizma, a istodobno pomaže blagom čišćenju jetre te kod anemije i slabog vida.

Smoothie od celera

Za smoothie od stabljike celera potrebne su vam tri mrkve, banana, stabljika celera, limun, češanj češnjaka, 2 jušne žlice sjeckanog lista peršina i 2,5 decilitra čaja od mente ili soka od jabuke. Stavite sve sastojke u blender i dobro izmiješajte.

Čaj od stolisnika

Ova biljka se upotrebljava za jačanje imuniteta, kod obilne menstruacije, kao aromatično gorko sredstvo kod poremećaja u probavi, kod bolesti jetara i bubrega, za jačanje i smirenje. Prelijte jednu do dvije žličice stolisnika šalicom vrele vode, ostavite da stoji pet minuta pa procijedite. Pijte od tri do četiri puta na dan, najbolje tijekom obroka. Koristan je i za obloge te ispiranje rana koje sporo zacjeljuju.

Vino s ginkom

Potrebno vam je 2 žlice praha listova ginka, 1/2 štapića vanilije i litra bijelog vina. Usitnjene suhe listove ginka sameljite u prah. Stavite u staklenku, dodajte vaniliju i prelijte vinom. Zatvorite i ostavite dva tjedna na toplome mjestu. Procijedite. Pijte po jednu likersku čašicu vina jednom do dva puta na dan prije jela, za jači imunitet, bolje pamćenje i cirkulaciju.

Više vitamina B2

Česte upale grla mogu biti znak da organizmu nedostaje vitamin B2, odnosno riboflavina. Dobar izvor su sve vrste obogaćenog kruha i žitarice, a ima ga i u mliječnim proizvodima, zelenom povrću, ribi te mesu peradi. Manjak vitamina B2 može izazvati raspukline na uglovima usana, neprestane upale grla, osipe na koži, ljubičastu boju jezika i preosjetljivost na svjetlo.

Napitak koji razbuđuje i štiti imunitet

Ovaj napitak možete popiti svako jutro kako biste se razbudili. U šalicu mlake vode umiješajte žličicu ribanog đumbira i sok jedne, dvije kriške limuna. Iako se jednostavno priprema, ovaj je napitak prava bomba antioksidansa i vitamina C. Zagrijat će tijelo, razbuditi vas i pročistiti cijeli organizam.

Čaj od đumbira

Za jačanje imuniteta, osobito kod prehlade, odličan je čaj od đumbira koji se pije dva puta dnevno po jedna šalica od pola žličice sitno narezanog đumbira koji pustite da odstoji deset minuta u vrućoj vodi. Učinkovit je i kod trudničkih mučnina.

Zdravi kolačići

Žličicu majčine dušicu u prahu pomiješajte s tri žlice brašna i umijesite s toliko mlake vode da nastane čvrsto tijesto. Oblikujte kolačiće i pecite u pećnici prethodno zagrijanoj na 180°C od 10 do 12 minuta ili dok ne postanu zlatnožute boje. Kolačiće jedite još tople jedanput na dan tijekom deset dana. Preporučljivi su i onima koji su zdravi.

Jabučni ocat

Svakog dana popijte žličicu jabučnog octa razrijeđenog u čaši vode. Ovaj napitak jača imunitet, pomaže kod prehlade, a dobro ga je piti kod šećerne bolesti, artritisa i masnoća u krvi. Koristan je i kao otopina za grgljanje kod upale grla. Jabučni ocat bogat je mineralima kao što su kalij, natrij, kalcij, magnezij, fosfor i željezo. Sadrži i vrijedne vitamine B skupine, C, E i A vitamin, bioflavonoide i pektin.

Med od bundeve

Izrežite vrhove zrele bundeve te uklonite sjemenke i vlakna. U rupu koju ste izdubili naspite šećer (ili med) i poklopite vrhom bundeve. Ostavite da odstoji deset dana na hladnome mjestu. U međuvremenu će se šećer otopiti. Dobiveni pripravak najbolje je čuvati u hladnjaku u čistoj staklenci s poklopcem najdulje mjesec dana. Kako biste ga sačuvali dulje, možete ga prokuhati dok se ne zgusne, ali u tom slučaju izgubit će se dio korisnih sastojaka. Možete ga jesti kao poslasticu, od dvije do tri žlice na dan, ili s njim zasladiti čaj. Ovaj med ojačava imunitet.

Uzimajte dodatke u obliku vitamina

U proljeće i na jesen razmislite o uzimanju dodataka prehrani u obliku vitamina i minerala. Posebnu pažnju obratite na pripravke bogate antioksidansima (A, C, E i cink) jer igraju važnu ulogu u jačanju imuniteta. Dobro ih je uzimati zajedno. U fazi pojačanog stresa, ili nakon bolesti, razmislite o ulju crnog kima, tinkturi ehinacee ili betaglukanu.

Zaustavite viruse i bakterije - laktom

Tijekom kašljanja iz tijela se ‘lansira’ 3000 mikroskopskih kapljica sline, brzinom od oko 80 km/h, a kihanje je još zaraznije: sadrži 40.000 kapljica koje putuju 160 km/h. Stoga se radi vaše sigurnosti i sigurnosti ljudi oko vas preporučuje prekriti usta i nos maramicom dok kašljete i kišete. Maramice potom obavezno bacite, odnosno nemojte ih ostavljati po džepovima ili na stolu. Ako ih nemate pri ruci, viruse možete blokirati kihanjem ili kašljanjem u savijeni lakat.

Budite češće na svježem zraku

Provedite što više vremena na svježem zraku i u prirodi, barem vikendima. Svaki dan trebali biste provesti na svježem zraku najmanje 20 minuta, po mogućnosti negdje dalje od gradskog prometa i vreve. To se pogotovo odnosi na djecu pa je dobro rješenje da svaki dan provedete s njima u parku ili šetnji barem pola sata do sat vremena.

Izbacite šećer

Previše šećera u prehrani doslovno ‘ubija’ imunitet i potiče razmnožavanje virusa i bakterija, ističe nutricionistica Sandra Marić Bulat. Zato je suho voće zdravija opcija od procesuiranih slatkiša s dodanim šećerima jer sadrži važne minerale, a jačanju imuniteta pomoći će i vitamin C, koji potiče apsorpciju željeza. Naučite zasladiti hranu medom, orašastim plodovima ili začinima poput cimeta i vanilije.

Vježbajte

Redovito vježbajte jer time jačate kapacitet srca i pluća, što je temelj jakog imuniteta. Također, potičete proizvodnju hormona dobrog raspoloženja, koji su također zaslužni za dobar imunitet. Izaberite neki oblik rekreacije kojem ćete se posvetiti barem dva puta tjedno. Također, hodajte na svježem zraku barem 15 minuta (brzo hodanje) ili 30 minuta dnevno (za laganu šetnju).

Prozračite sobe

Redovito, barem dva puta tijekom dana, prozračite prostor u kojem boravite, bilo da je riječ o domu ili uredu. Također, svaku večer prije spavanja prozračite spavaću sobu, kako biste spavali u svježem i ugodnom prostoru te ‘rastjerali’ viruse i bakterije. Vodite računa o tome da je kupaonica dobro prozračena jer se u tom prostoru mogu skupljati bakterije i gljivice koje mogu narušiti imunitet.

Perite ruke što češće

Redovito perite ruke nakon dolaska izvana, vožnje u javnom prijevozu ili diranja kvaka i drugih površina u javnom prostoru. Naučite ih prati pravilno. Ruke namočite vodom pa dobro nasapunajte. Odložite sapun i trljajte ruke jednu o drugu najmanje 20-ak sekundi (koliko otprilike traje refren pjesmice ‘Happy birthday’). Protrljajte prostor između prstiju, nadlanice i prostor ispod noktiju. Potom dobro isperite ruke i posušite ih pazeći da ne dirate slavinu. Najbolje ih je posušiti papirnatim ručnikom.

Prestanite pušiti, poštujte bližnje

Prestanite pušiti. Pušenje bitno utječe na zdravlje gornjih dišnih putova i čini ih manje otpornima na bakterije i viruse. To se odnosi i na ljude koji žive u blizini pušača. Naime, pasivni pušači imaju još veći rizik od bolesti dišnih putova od pušača. Zato, ako ne želite prestati pušiti, odredite barem da se ne puši u spavaćoj sobi ili dnevnom boravku, jer ćete tako pušiti manje.

Pijte dovoljno vode

Ne zaboravite piti dovoljno vode. Sluznica ima iznimno važnu ulogu u obrani od virusa i bakterija, a njezino djelovanje je oslabljeno ako organizmu ne osiguramo dovoljno tekućine, upozoravaju stručnjaci. Zato vodite računa da popijete barem od 4 do 5 čaša vode na dan.

Spavajte barem osam sati svaki dan

Osigurajte organizmu dovoljno sna. Prekasni odlazak na spavanje može uništiti imunološki sustav koji postaje podložniji na viruse pa se preporučuje svaki dan odlaziti na spavanje u isto vrijeme te tijelu osigurati od sedam do osam sati sna.

Izbjegavajte izlaske

Izbjegavajte bliski kontakt s osobama koje imaju temperaturu, kašlju ili kišu. Ako možete, izbjegnite odlazak u kino, kazalište i boravak u zatvorenim prostorima (aerodromi, zrakoplovi, javni prijevoz i slično). Reducirajte vrijeme provedeno na tim mjestima.

Ne pretjerujte s alkoholom

Ne pretjerujte s alkoholom i masnom hranom, jer previše alkohola i loših masti negativno utječe na razinu vitamina i minerala u organizmu te probavni sustav, a time i direktno utječe na imunitet. Pretjerivanje s alkoholom i teškom hranom opterećuje i jetru, koja je važna za čišćenje otrova iz organizma, te ako ne radi dobro, može doći do slabljenja imuniteta. Po potrebi, razmislite o nekom detoks programu za čišćenje jetre ili barem povremeno uzmite dodatak prehrani sa silimarinom.

Ne izlazite ako osjećate simptome

Ako osjetite simptome bolesti, javite se telefonom liječniku i ostanite kod kuće nekoliko dana. I običnu prehladu bolje je odležati jer ste bolesni podložni komplikacijama. Uzimajte lijekove za snižavanje temperature (paracetamol), čaj i po potrebi kapi za nos i sirup za kašalj. Druge lijekove ne uzimajte bez prethodnog savjetovanja s liječnikom.

Izbjegavajte stres i nervozu

Nastojte se organizirati, ne pretrpavati dan obavezama i ne davati obećanja za koja niste sigurni da ih stignete ispuniti. S druge strane, u nepredviđenim situacijama zastanite i posvetite nekoliko minuta razmišljanju o tome postoje li stvari na koje možete utjecati te kako reagirati. Ponekad su stvari takve da ne možemo ništa učiniti da promijenimo stvari. Dobro je imati na umu da nerviranjem nećemo postići ništa, osim pogoršati stanje. Kad ste mirnija uma, lakše je doći do rješenja.

Nabavite kućnog ljubimca

Ljubav kućnog ljubimca bez sumnje pozitivno utječe na zdravlje. Ljudi koji imaju psa su otvoreni za upoznavanje drugih vlasnika pasa u parku i imaju širi krug ljudi s kojima se druže, što pozitivno utječe na zdravlje. Mace nas, s druge strane, umiruju svojim predenjem i uveseljavaju umiljavanjem te ‘čiste’ negativna zračenja u prostoru.

Mijenjajte prehranu

Umjesto brze hrane, za večeru odaberite zdravi obrok. Na primjer, večerajte tunu koja je bogata omega 3 masnim kiselinama koje su nužne za zdravlje srca i krvožilnog sustava. Napravit ćete nešto dobro za sebe i svoje zdravlje te se time osjećati bolje, a razina stresa će pasti.

Ispunite sobu mirisom lavande

Kako biste što dulje uživali u njihovim opojnim mirisima, njima pune jastuke i ormare. Istraživanja dokazuju i kako aromaterapija ima pozitivne učinke na zdravlje. Tako za bolji san stručnjaci preporučuju miris lavande pa sugeriraju da njime lagano osvježite spavaću sobu kako biste lakše zaspali i imali kvalitetniji san.

Okružite se pozitivom

Okružite se ljudima koji pozitivno utječu na vas i vaše raspoloženje te potiču vašu kreativnost. Izbjegavajte gunđala i one koji crpe vašu energiju. Uključite se u aktivnosti u kojima se možete družiti s pozitivnim ljudima i raditi nešto zanimljivo, uz puno smijeha, na primjer u plesnu školu ili neku dramsku skupinu. Dobar izbor je i upisivanje u zbor, što vam može omogućiti da povremeno putujete. Birajte knjige, glazbu, kazališne predstave i filmove koji vas mogu nasmijati i nadahnuti.

Liječite posljedice

Ako ste preboljeli prehladu ili gripu, ne dopustite da se kašalj ili upala sinusa vuku tjednima. Ako nakon sedam dana prehlade ili desetak dana nakon gripe još osjećate neke simptome, otiđite liječniku i dogovorite se s njim o tome trebate li obaviti neke pretrage i otići liječniku. Što dulje traju neki simptomi bez liječenja, to je veći rizik od toga da se jave neugodne komplikacije.

Kupka i masaža

Povremeno si priuštite mirisnu kupku i masažu za jačanje imuniteta. Na dvije žlice morske soli ukapajte od 3 do 5 kapi ulja ravensare i širokolisne lavande te ubacite u toplu vodu pa se opustite. Za masažu pomiješajte kapi eteričnog ulja ravensare, 3 kapi čajevca, 3 kapi eukaliptusa globulusa i 1 kap širokolisne lavande s 20 ml baznog ulja lješnjaka. Umasirajte nekoliko kapi mješavine na leđa.

Meditirajte

Razmislite o upisivanju na jogu, autogeni trening, na to da se okušate u reikiju i slično. Ako vam je to previše, pokušajte naučiti neku tehniku meditacije i primjenjivati je redovito. Jedno od dobrih rješenja je duboko disanje i brojanje, na primjer po formuli: 4-7-8 i disanje ‘iz trbuha’, a ne iz prsa. Udahnite brojeći do četiri tako da stavite jednu ruku na prsa, drugu na trbuh i osjetite kako se trbuh podiže. Zadržite dah brojeći do sedam pa izdahnite kroz nos brojeći do osam.

Budite zaljubljeni

Budite zaljubljeni i podgrijavajte taj osjećaj u vezi jer ljubav pozitivno djeluje na to kako se osjećamo, a time i na naše ukupno zdravlje. No nije stvar samo u partnerskoj ljubavi: uložite energiju u druženje s djecom, kućnim ljubimcima i prijateljima, a posebno u hobije koji vas nadahnjuju.

Redoviti seks

Redoviti seksualni odnosi bitno utječu na proizvodnju hormona sreće, koji su važni i za općenito stanje organizma. Ako je potrebno, zacrtajte dane za seks u kalendaru, kako zbog obaveza ne biste zaboravili na tu ‘aktivnost’. Nemojte zanemariti ni ‘uradi sam’ verziju, koja će pomoći da prebrodite stresna razdoblja tijekom kojih ni partneru ni vama možda nije do razmjene nježnosti.

Zaboravite na dijete za mršavljenje

Ako imate višak kilograma, ne znači da morate na neku razvikanu dijetu koja jamči skidanje 10 kilograma u pet dana. Naprotiv, takva dijeta dovest će do gubitka važnih vitamina i minerala, ali i do toga da nakon nje natučete još više kilograma. Ključ je u promjeni načina prehrane.

Održavajte zdravu liniju

Preveliki višak kilograma opterećuje cijeli organizam, posebno kardiovaskularni sustav, kosti i zglobove. Zato pripazite da ne pređete od 10 do 15 posto optimalne težine s obzirom na visinu. Opet, rješenje nije u povremenim iscrpljujućim dijetama, nego u dugoročno zdravom načinu prehrane.

Gledajte komedije

Samo se smijte, to je zdravo za vas. Studije su pokazale da dobar smijeh iz trbuha uspješno uklanja stres, ojačava imunitet i stabilizira tlak. Može vam pomoći i u stabilizaciji razina šećera u krvi te potpomoći bolju probavu. Čini se čak i kako samo očekivanje smijeha može sniziti stres. Zato nakon napornog dana na poslu odaberite dobru komediju i ‘zavalite’ se ispred televizora.

Istegnite se

Ako niste stigli do teretane, nema veze. Dok gledate omiljenu TV seriju, lagano se istegnite. To će opustiti mišiće, potaknuti cirkulaciju, omogućiti vam bolju fleksibilnost i, naravno, umanjiti stres. Radite polagano i svaku pozu zadržite desetak sekundi kako biste osjetili olakšanje. Istezati se možete gdje god stignete, a ako imate prilike - radite to na poslu, u tramvaju, u vlaku...

Kupite neko egzotično voće

Ljubičaste bobice, zvjezdasto voće ili narančasta cvjetača - nije važno što ste odabrali sve dok svojem nepcu planirate priuštiti novo iskustvo. Svako voće i povrće je zdravo pa ste na taj način učinili nešto i za svoje zdravlje te poboljšali imunitet u doba virusa. Antioksidansi iz voća i povrća će također pomoći u smanjenju rizika od bolesti srca, dijabetesa i raka.

Dezinficirajte prostor

Povremeno dezinficirajte površine u stanu ili uredu. Za to vam ne trebaju skupa sredstva - pomiješajte alkoholni ocat i vodu u omjeru pola-pola i namočite i ocijedite krpu, pa njome prebrišite površine. Želite li dodati malo mirisa, kapnite eterično ulje limuna.

Pročistite zrak u stanu

Nabavite difuzer i eterična ulja s antivirusnim i antibakterijskim učinkom. Upalite difuzor i pustite da ih rasprši po zraku pola sata do sat. Ako ima male djece, trudnica i ljudi s osjetljivim dišnim putevima, nakon toga obavezno provjetrite prostoriju.

Prodišite

Eterično ulje Tamjan (Boswellia carterii) sadrži alfa-pinen koji pomaže kod smanjenja stvaranja sekreta kod infekcije respiratornog trakta. Eterično ulje Eukaliptusa (Eucalyptus globulus) sadrži 1,8 cineol, poznat i kao eukaliptol koji pomaže pri izbacivanju sluzi kod infekcija respiratornog trakta, začepljenih sinusa i jakog kašlja. Možete ih kratko inhalirati.

Nazovite prijatelja

Dobri prijatelji imaju odličan učinak na zdravlje. Bez obzira viđate li se na dnevnoj bazi ili ne, blizak prijatelj je netko tko vam daje psihičku stabilnost i ravnotežu. Stoga povremeno izdvojite malo vremena i uzmite telefon, lezite na kauč i nazovite frenda ili frendicu da se ispričate do mile volje. I dobar trač može biti koristan za zdravlje, samo ne pretjerujte.

Nosite kišobran

Vodite računa da se odjenete u skladu s vremenom, ali i da ste spremni za promjenjivo vrijeme kojem svjedočimo ove zime. Ako je toplo kad izlazite iz kuće, ponesite šal u torbi, kako biste bili spremni kada zapuše vjetar. Dobro je voditi računa i da imate mali kišobran pri ruci, kako vas ne bi iznenadila kiša. Upravo to su situacije kad se lako prehladiti.

Smanjite grijanje

Ne pretjerujte sa zagrijavanjem doma ili automobila, kako po izlasku van organizam ne bi doživio preveliki šok. Također, stavite posudice s vodom na radijatore, kako zrak u prostoru ne bi bio presuh, što može izazvati pretjerano isušivanje sluznice nosa i grla, čime postaju izloženije napadima virusa i bakterija. Ne pretjerujte s odijevanjem male djece u zatvorenom prostoru.

Zdrave grickalice

Naučite dijete da ponese sa sobom u školu bananu, jabuku ili krušku, ili malu vrećicu sa orašastim plodovima, kako bi ih moglo grickati ako pod odmorom osjeti glad. To je puno bolji izbor od čipsa, keksa ili raznih peciva prepunih šećera koje može kupiti u pekari. Voće i orašasti plodovi će mu osigurati potrebne vitamine i minerale i energiju potrebnu za učenje, dok ga pecivo može samo uspavati.

Ne pretjerujte sa zaštitom

Imajte na umu da samo zdravi oprez čuva zdravlje, onaj pretjerani, koji graniči s poremećajem, može dovesti do toga da se još lakše razbolite. Naime, zdravo je da naš i dječji organizam budu izloženi određenim virusima i bakterijama, što je poticaj imunitetu da - jača.

U slučaju potrebe, javite se liječniku

Postoje simptomi koje možete riješiti sami, no ako se pogoršavaju ili javljaju novi, teži, obavezno se javite liječniku. I liječenje prirodnim pripravcima ima svojih granica i u nekim slučajevima možda neće biti do kraja učinkovito, pa treba zatražiti konvencionalni lijek.

Otiđite na masažu

Iako nam je masaža često na zadnjem mjestu, jer imamo dojam da je riječ o luksuzu, dobra je za tijelo i dušu. Dok vas masiraju, tijelo otpušta endorfin, prirodni lijek protiv bolova. Tako se rješavate nagomilanog stresa, manje ste anksiozni i ojačavate imunitet. Danas postoje brojne akcije i možete pronaći idealnu masažu za vas koja će se financijski isplatiti.

Podijelite posao

Ako imate osjećaj da ste preopterećeni i da vam dan nije dovoljno dug s obzirom na obaveze, razmislite o tome koje poslove možete ‘prebaciti’ na supružnika ili djecu. Budite uporni u tome da oni preuzmu svoj dio obaveza, kako biste imali više vremena za sebe. Pokušajte ih motivirati time da ćete - ako vam pomognu - moći s njima odigrati čovječe ne ljuti se, ili partiju karata.

Jedite kuhanu i toplu hranu

Mnogi pod zdravom prehranom podrazumijevaju sirovo povrće, no nutricionisti u ovo doba godine preporučuju pojesti i kuhane obroke. Kad jedete hladnu hranu, tijelo gubi energiju kako bi je zagrijalo, a to znači da ima manje energije za imunološki sustav. Zato barem dva puta na dan pojedite neki kuhani i topli obrok. Ako ništa drugo, skuhajte juhu za nekoliko dana.

Dobro žvačite hranu

Uzmite si vremena za obrok u miru i za to da dobro prožvačete hranu, jer će se tako aktivirati probavni sokovi i lakše probaviti. Na taj način povećat ćete i iskoristivost hranjivih tvari iz obroka. S druge strane, kad hranu samo progutate, otežana je probava i veći je rizik od zatvora i nadutosti.

U vrijeme virusa, isperite nos i grlo

Nabavite posudicu za ispiranje nosa i napravite fiziološku otopinu, pa u vrijeme prehlade i gripe povremeno isperite nos, da biste ga pročistili. Dobro je povremeno napraviti i vodicu za grgljanje, pa isprati grlo. I za to vam je dovoljna otopina morske soli u toploj vodi, kažu stručnjaci. Time čistite sluznicu od mikroba i potičete ju na obnavljanje, pa je i obrana organizam jača.

Izbjegavajte antibiotike

Imajte na umu da su uzročnici većine bolesti dišnih puteva virusi, protiv kojih antibiotici uopće nisu učinkoviti. Dakle, nemojte posezati za antibioticima kad to nije potrebno, jer time, zapravo, štetite imunitetu i možete dovesti do toga da oni ne budu učinkoviti onda kad to bude potrebno.

Cijepite se ako je potrebno

Prehlada i gripa kod mladih i zdravih ljudi najčešće prolaze bez komplikacija, no ako ste u godinama, ili pripada skupini kroničnih bolesnika, svakako se cijepite protiv gripe. Dobro je posavjetovati se s pedijatrom o tome treba li cijepiti dijete, budući da su djeca u vrtiću i školi posebno izložena virusnim infekcijama. Ako postoji neka teža bolest, lako su moguće komplikacije.

Vježbajte mozak

Nastojte vježbati mozak što češće možete. Rješavajte križaljke, mozgalice, pokušajte se prisjetiti nekih važnih datuma iz povijesti i slično. Dobro mentalno stanje potpora je ukupnom zdravlju organizma, pa nađite prilike za učenje i obnavljanje znanja. Ako ništa drugo, učenje jezika putem različitih aplikacija na internetu ništa ne košta, a može biti korisno da bildate mozak.

Budite odgovorni

Pratite vijesti i budite informirani o tome postoji li val infekcije gripom, ili virusima, kao što je trenutno slučaj s korona virusom. Slušajte upute stručnjaka o tome kako se zaštititi i vodite računa o obavijestima o tome tko se treba povući u izolaciju, odnosno testirati. To je način ne samo da spriječite širenje zaraze na druge ljude, nego i da prevenirate razvoj komplikacija u vlastitom slučaju.

Dr. Dragan Soldo: Manje stresa, više seksa - to je pravi put do zdravlja

- Tijekom zime, kao i u ostatku godine, važno je voditi računa o raznolikoj i uravnoteženoj prehrani te o tome da smo fizički aktivni, pri čemu što više vremena treba provoditi vani, na svježem zraku. Nastojte učiti djecu da smanje vrijeme koje provode za računalom, a više vremena provedu vani, što ćete najbolje uspjeti tako da im pokažete vlastitim primjerom. Kad je riječ o prehrani, treba uvrstiti što više svježeg voća i povrća, koje nam je važno za ravnomjeran unos vitamina i minerala. Povremeno možemo uzimati neki vitaminski dodatak, no najbolji izvor vitamina i minerala je upravo prehrana pa o tome treba voditi računa. Za zdravi imunitet jako je važno osigurati dovoljna sna, od sedam do osam sati dnevno. Izbjegavajte stres. Ako u stresnoj situaciji, odvojite nekoliko minuta za to da ih proanalizirate, to će pomoći da se stresna reakcija ublaži. Pokušajte spustiti loptu i razmisliti o tome možete li u toj situaciji uopće nešto napraviti. Ako da, možete li time umanjiti štetu i slično, jer je nerijetko najbolja reakcija to da uopće ne reagiramo. Bez obzira na to koliko imali obaveza, ostavite vrijeme za ljubav i seks, odnosno nemojte zanemariti kvalitetu odnosa s partnerom. Naime, kad je čovjek zaljubljen, sve mu u životu drugačije ide i mnoge životne situacije rješava s više zadovoljstva, što pridonosi ukupnom zdravlju. A zdravi seksualni odnosi posebno pridonose tome da cijeli organizam bude izbalansiran - ističe.

