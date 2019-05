Izazov: Tko pojede ovaj burger u 30 minuta, neće ga platiti

Burger težak preko 2 kilograma zajedno sa mesom, sirom, pecivom, pancetom, jajima postao je totalni hit u pulskom pubu . Nevjerojatnih kilogram mesa s pecivom teškim čak 800 grama ne može pojesti jedna prosječna osoba,ili može ali teško.

Onaj tko ga pojede za pola sata, ne mora platiti račun od 260 kuna koliko 'grdosija' košta.

- Ma teško da to može itko normalan pojesti. To je burger za 6 do 8 osoba. To je izazov pojesti. Možda bih uspjela pojesti u 30 minuta da ne doručkujem i ne ručam, ali nisam sigurna. Ali izgleda fantastično - komentirala je gošća puba. Burger je širok 25 centimetara, baš kao kalup za prosječnu tortu. Visok je nemalih 13 centimetara.

- U burger ide kilogram goveđe pljeskavice, sir cheddar, 4 jaja te 150 grama pancete. Naš burger je bomba u svakom pogledu. Nema aditiva, a sve što je unutra radimo sami, od peciva, pljeskavice do BBQ umaka koji je naša mala tajna - objasnili su djelatnici.

Za ispeći burger potrebno je oko dvadesetak minuta pa sam prihvatila izazov da ga pokušam "dokrajčiti" u što kraćem roku. Nisam ništa jela prije toga pa sam se u pub uputila totalno gladna. Bila sam sigurna u uspjeh. Rekla sam samoj sebi da nema odustajanja. Nakon pola sata neprekidnog žvakanja i borbe s grdosijom, uspjela sam pojesti tek četvrtinu i odustala.

Burger kapitalac osmislio je chef Renato Pužarić (31). Rođeni Slavonac ovim je mega burgerom htio donijeti i dašak slavonskog štiha u Istru i u tome je uspio.

- Bilo je pokušaja da ga ljudi pojedu za pola sata. Jedan se toliko mučio i jadan se znojio jedući ga, ali ga je dovršio za 45 minuta. Bio je totalno u transu jer se prejeo pa smo odlučili da ga ipak dobije besplatno - rekao je cher Renato.

Čak i prskalica s kojom burger izlazi iz kuhinje izgleda kao čačkalica u usporedbi s njegovom gigantskom veličinom. Ideja je došla, dodao je, jer je htio napraviti nešto novo, drugačije,domaće i ukusno.

- Kada sam ga prvi puta napravio za probu, nas četvero djelatnika smo ga jedva pojeli. Povrće, luk, razne salate i kiseli krastavci diskretno popunjavaju ogromno pecivo. Meso je punjeno sirom. Za veličinu peciva uzeo sam kalup za tortu i krenuo u izradu - kaže chef.

Za jedno pecivo potrebno je 600 grama brašna. Pancetu treba prepeći na grillu, a četiri jaja na oko daju poseban gušt.

- Osmislio sam ga s ciljem da ga jede više prijatelja s guštom u opuštenoj atmosferi. Ako to pojede jedna osoba, svaka čast - rekao je. Dodao je da izazov i dalje vrijedi. Voditelj puba Dalibor Babić (50) kaže da uskoro pripremaju novi izazov, hot-dog od pola metra s domaćom kobasicom i pecivom.

