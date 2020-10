Izazov za parove: Ubacite seks u svoj raspored svakih 48 sati

Zvuči ambiciozno? Terapeuti ističu da je sve stvar vaše dobre volje i dobrog odnosa. Ako postoji zainteresiranost s obje strane ovakav izazov pomoći će vam dugoročno u održavanju bliskosti

<p>Mnogim parovima je redovit seks važna komponenta veze. Ali koliko bi često parovi uopće trebali imati odnose? Seksualni terapeut koji redovito surađuje s parovima koji se na neki način bore sa svojim seksualnim životom, svojim klijentima daje do znanja da sve što se tiče seksa (sve dok postoji pristanak, sigurnost i entuzijazam) prolazi. Par može postaviti tempo spolnog života prema vlastitim željama i potrebama.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Anketa o seksu </p><p>Usprkos tome, neurobiologija ne razlikuje seksualnu želju od ljubavi. Dakle, kada parovi imaju spolne odnose manje od jednom mjesečno, taj nedostatak fizičke intimnosti često se odražava u njihovom osjećaju neraspoloženosti, što mnogi doživljavaju kao da se odljubljuju. Obično nakon započetog savjetovanja s parom, ako su oba partnera otvorena i voljna, seksualni terapeut propisuje neki oblik seksualne intimnosti koji će parovi provoditi barem svakih 48 sati kako bi se ubrzalo njihovo ponovno povezivanje.</p><h2>48-satni seksualni izazov</h2><p>Prije svega, seksualna intimnost svakih 48 sati ne odnosi se isključivo na spolni odnos. Parovi trebaju svoju definiciju spolnog odnosa proširiti i na druge oblike seksualne intimnosti, poput osjetnog dodira, senzualne masaže, ručne stimulacije i čistog maženja. Postoje mnoge vrste seksualnog dodira koji mogu biti fizički ugodni, a sve to pomaže parovima da njeguju intimnost i povezanost.</p><p>Pa kako funkcionira seksualni izazov od 48 sati? Često se predlaže da ovaj izazov pretvorite u igru: Kada jedan partner zatraži seksualnu intimnost, na drugom je partneru da kaže da, a zatim odredi u kakvom seksualnom činu želi sudjelovati te kad bi željeli da se to dogodi, u roku od 24 sata od 'upita'. Cilj je reći svom partneru 'da' i osjećati se ugodno radi toga te seks učiniti prioritetom u vezi. Predlaže se i vođenje 'Kapetanovog dnevnika' za svog partnera, gdje možete zapisati sve u čemu ste uživali nakon izazova kako biste imali na to umu za sljedeći put.</p><p>Ove igre i vježbe povećavaju mentalnu i emocionalnu intimnost, što je neophodno poticati istovremeno dok par radi na jačanju svoje seksualne veze. Također je važno riješiti bilo kakva pitanja oko srama i seksa u terapiji. Mnogi međuljudski i psihološki problemi mogu pridonijeti neskladu u željama, koje je važno riješiti kao par prije nego što krenete u pojačani seksualni režim.</p><h2>Blagodati redovitog seksa</h2><p>Iako spolni odnos svakih 48 sati može zvučati ambiciozno, postoji mnogo istraživanja koja podupiru tu ideju. Studija iz 2017. objavljena u časopisu Psychological Science pokazala je da seksualno zadovoljstvo para ostaje povišeno i do 48 sati nakon seksualnog susreta, što je dovelo do većih izvještaja o zadovoljstvu u vezi. Ovaj se efekt održao ne samo u novijim vezama već i u dugotrajnim brakovima. Studija je također uspjela i predvidjeti i povećati dugoročno zadovoljstvo u vezi.</p><p>Fiziološki gledano, razlog 48-satnog seksualnog efekta povezan je s kombinacijom moždanih kemikalija, uključujući oksitocin i vazopresin, proizvedenih tijekom seksa. Te kemikalije igraju veliku ulogu u učincima spajanja parova tijekom spolnih odnosa, zbog čega su mnogi te kemikalije nazivali 'eliksirom povjerenja', 'hormonom ljubavi' i 'hormonom maženja'. I što je najvažnije, svaki ugodan seksualni čin može stvoriti ovaj efekt, od čistog maženja do ručne stimulacije.</p><p>Postoji toliko puno prednosti redovitog spolnog odnosa (a te se prednosti odnose i na masturbaciju), od smanjenog stresa do poboljšane kognitivne funkcije.</p><p>- Što više zadovoljstva doživite, to je vaše raspoloženje bolje - kaže terapeutkinja za seks<strong> Ginger Hart</strong>. Hart preporučuje sličan seksualni izazov od 48 sati kako zdravim parovima, tako i ljudima koji trenutno nisu u vezama.</p><p>- Kad radim sa samohranim majkama, prvo što nauče je da što više zadovoljstva možeš sebi stvoriti, to si sretniji i blistaviji - tvrdi Hart.</p><h2>Kada vam redoviti seks neće pomoći?</h2><p>Usprkos tome, pokušaj češćeg seksualnog odnosa neće pomoći ako postoje dublji problemi oko moći i kontrole u seksu i intimnosti. </p><p>- Ako su obje osobe radoznale i žele isprobati ovaj eksperiment ili se čak izazov odulji, moglo bi im biti jako zabavno! Međutim, ako obje osobe nisu na istoj valnoj duljini, to zvuči kao recept za sukob ili čak razvod - kaže terapeutkinja za parove <strong>Michelle Bohls</strong>. </p><p>Važno je da se parovi koji imaju trajne sukobe oko seksa ili tamo gdje postoji velika razlika u želji između partnera, savjetuju sa seksualnim terapeutom kako bi im pomogli u rješavanju svih temeljnih fizičkih ili emocionalnih problema prije nego što se bave bilo kojom vrstom seksualnog izazova.</p><h2>Zaključak </h2><p>Usred ove pandemije seks može biti rješenje za dosadu, prepirku i stres koji se odvija između parova koji puno više vremena provode kod kuće.</p><p>Odgovara li vam seks svakih 48 sati? Koliko često bi parovi trebali imati spolne odnose, ovisi o tome kakvo je trenutno stanje u vašoj vezi i kako vi kao par doživljavate svoj seksualni život. Ako je seks za vas bolno mjesto ili se vaš partner trenutno suočava s nižim libidom (što može biti češće uslijed COVIDA-19), traženje seksa često može djelovati kao neželjeni pritisak. Ali ako se oboje osjećate okrijepljeno i nadahnuto idejom da povećate količinu seksa, ovo bi mogao biti zabavan eksperiment za zajedničko isprobavanje. Sve što vas seksualno aktivira, bilo da se radi o senzualnoj masaži ili bilo kojoj vrsti seksualne intimnosti, sve će vam to pomoći kako da budete fizički i mentalno zdravi - i sretniji i povezaniji, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/should-couples-have-sex-every-day?mbg_mcid=777:5f66a7a675819c29380f7846:ot:5c35299b9799ec3cc65831de:1&mbg_hash=183fc2a15d801e4f05f3a20d0e7b58dc&utm_source=mbg&utm_medium=email&utm_campaign=daily_v2_20200920" target="_blank">Mind Body Green</a>.</p>