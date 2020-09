Zašto se partner kojeg znate godinama odjednom udaljio

I partner kojeg poznajete godina može se povući u sebe i prestati dijeliti osjećaje u vezi. Među razlozima za to najčešće je osjećaj povrijeđenosti, tuga i osjećaj da ne ulažete u vezu jednako

<p>Odnos s emocionalno nedostupnom osobom može biti vrlo iscrpljujuć. To su ljudi koji ne žele dijeliti svoje osjećaje s vama, niti ih zanimaju vaši, pa je često teško znati na čemu ste u vezi s njima. Oni jednostavno ne vide zašto biste trebali biti intimniji, ili se toga boje, pa nije realno očekivati od njih dublju emocionalnu podršku i otvaranje, upozoravaju stručnjaci. </p><p>Problem je u tome što na početku veze nije uvijek lako uvidjeti da imate posla s emocionalno nedostupnom osobom. No, znakovi da je tako mogu se početi javljati ​nedugo nakon faze medenog mjeseca, ili prvih mjeseci veze, čak i ako ste prije toga bili u duljoj vezi u kojoj ih niste primjećivali. </p><p>Dakle, što kad partner kojeg godinama poznajete i do tad ste njegovali dobar odnos, odjednom počne pokazivati znakove koji upućuju na to da postaje emocionalno nedostupan? Je li moguće da netko, tko godinama nije pokazivao takve znakove, odjednom zauzme takav stav? Je li to samo faza ili bi to mogla biti trajna promjena?</p><p>Bez obzira na to koliko ste se povezali tijekom ranijih godina, moguće je da partner postane trajno nedostupan. Naime, moguće je da je riječ o osobi koja može upravljati objema stranama svoje ličnosti, te povremeno podijeliti osjećaje s vama, no to ne znači da će takav i ostati. </p><p>Evo što mogu biti uzroci takvog ponašanja:</p><h2>Emocionalne rane</h2><p>One nastaju nakon negativne interakcije između partnera. U dugotrajnoj vezi normalno je imati povremene nesuglasice i ponekad se može dogoditi da povrijedimo osjećaje jedno drugog. Ako partneri tu situaciju ne rasprave, ili ne obrate pažnju na reakciju drugog partnera, kako bi zaliječili rane, to s vremenom može dovesti do ogorčenja. </p><p>Tako se inače emocionalno prisutan partner može povući tako da uskrati partneru podršku i bude manje dostupan za zadovoljavanje potreba svog partnera. Na žalost, nećete uvijek znati da ste ga povrijedili. Stoga je važno uvijek razgovarati o osjećajima i problemima u vezi.</p><p>Pokušajte biti svjesni mogućnosti da vaši postupci mogu povrijediti partnera te da se on može početi osjećati odbačeno, ako ne poradite na tome. </p><h2>Dvostruki standardi u vezi</h2><p>Ako ste pronašli emocionalno dostupnog partnera koji s vama istražuje osjećaje i relativno ih rado izražava, važno je uzvratiti mu. Osjećate li se ugodno u vezi, lako možete skliznuti u zonu udobnosti, u kojoj ne razmišljamo koliko dajemo u odnosu na to koliko primamo u vezi.</p><p>S druge strane, logično je da emocionalno dostupni partneri od druge strane očekuju onoliko energije i truda koliko i sami ulažu u vezu. Imati dvostruke standarde u vezi moglo bi dovesti do toga da se inače emocionalno dostupan partner počne zatvarati i na kraju vas dovede do toga da se osjećate kao da ste sami u vezi. Dakle, pobrinite se da vaš partner osjeća da su standardi u vašem odnosu pošteni.</p><h2>Tuga partnera </h2><p>Tuga je normalna reakcija na gubitak ili promjenu. Smrt bliske osobe, promjene u karijeri ili nezaposlenost, zdravstvene tegobe ili promjene vezane uz vaš odnos mogu kod partnera koji je inače bio otvoren potaknuti tugu i povlačenje. </p><p>Emocionalno dostupni partneri mogu tugovati na način koji prije kod njih niste vidjeli, skrivajući od vas razloge, pa vodite računa o tome da pratite sve, pa i najmanje pomake koji bi potencijalno mogli uzrokovati njihovu manju emocionalnu prisutnost.</p><p>Svi se odnosi razvijaju, kao i ponašanja koja partneri s vremenom pokazuju jedno prema drugom. Ako je vaš partner godinama bio na raspolaganju da udovolji vašim emocionalnim potrebama, ali u jednom kratkom razdoblju nije, vjerojatno postoji objašnjenje za promjenu u njihovom ponašanju, prenosi portal <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/can-people-become-emotionally-unavailable-while-dating">MindBodyGreen.</a> </p><p>Uzrok i rješenje često nisu očiti, ali uz otvorenu komunikaciju i pomoć terapeuta ako je potrebno, moguće je povratiti emocionalnu potporu i prisnost na kojima je izgrađena vaša veza.</p>