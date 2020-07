Djeca trebaju pomagati po kući

Djeca koja pomažu po kući uče neke vještine, naučit će se zahvalnosti prema roditeljima te postati osposobljenija za samostalan život, pa je dobro poticati ih da se ukljuće u kućanske poslove

<p>Potaknuti djecu da nešto rade preko ljeta jedan je od najboljih načina da ih pripremite za život, tvrde znanstvenici. Ako tražite od njih da se uključe u neke svakodnevne poslove, veća je vjerojatnost da kasnije u profesionalnom životu biti uspješniji. Dakle, imat ćete dvostruku korist - obavit će nešto umjesto vas, a time i graditi osnovu za bolju budućnost. </p><p>Julie Lythcott-Haims, bivša dekanica na Sveučilištu Stanford i autorica knjige 'How to Raise an Adult' uzela si je u zadatak to da poriče roditelje da djecu pokrenu i uključe ih u neke poslove. o čemu je govorila i na popularnoj TED Talk radionici. </p><p>- Ako djeca ne peru suđe, to znači da netko drugi to radi za njih. I tako su oslobođeni ne samo rada, već i učenja da se posao mora odraditi te da svatko od nas mora doprinijeti boljitku cjeline - objašnjava. Dodaje kako takvi poslovi imaju i dodatnih prednosti, pa djeca pomažući po kući uče o kompetenciji i ovladavanju nekom vještinom, što gradi samopouzdanje. </p><p>Pridružujući se mami i tati dok nešto rade, djecu uči i zahvalnosti prema roditeljima, a na koncu, ako nauče pospremiti oko sebe, skuhati ili oprati rublje, tako će biti puno osposobljenija za samostalan život. </p><p>Ako ne znate odakle početi, ovaj grafikon pokazuje koje poslove djeca mogu preuzeti s obzirom na svoju dob. Tako, na primjer, već i djeca od 2 do 3 godine mogu naučiti pospremiti igračke kad završe s igranjem. Također, možete ih zadužiti da pokupe prljavu odjeću i odnesu je u koš za rublje, te početi učiti kako se postavlja stol.</p><p>Nešto stariji klinci, oni do 5 godina, mogu preuzeti na sebe brigu o prehrani kućnog ljubimca, mogu pospremiti rublje u ormar, koristiti ručni usisavač da očiste stol ili pokupe mrvice s kauča, te obrisati i pospremiti posuđe. Djeca do 7 godina već bi mogla odnijeti smeće, prebrisati podove od prašine ili isprazniti suđericu. Možete ih zadužiti da naprave salatu, prenosi portal <a href="https://aleteia.org/2020/07/10/put-your-kids-to-work-this-summer-science-says-its-good-for-them/">Aleteia.</a> </p><p>Djeca u dobi između 8 i 9 godina mogu biti zadužena za kraće šetnje sa psom, za to da stave rublje na pranje te pospreme opranu odjeću. Mogu pospremiti namirnice koje donesete iz trgovine, naučiti napraviti kajganu ili neki jednostavniji desert. Desetogodišnjaci bi mogli preuzeti na sebe pranje kupaonice, usisavanje i pripremu laganijih obroka. Mogu očistiti garažu te očistiti kuhinjske pultove. Treba ih naučiti i da prišiju dugme. </p><p>S druge strane, 12-godišnjake već možete zadužiti da operu automobil, ili ih potaknuti da vam pomognu u ličenju zidova. Djeca te dobi mogu samostalno u kupovinu namirnica i treba ih potaknuti da samostalno nauče pripremiti večeru. Također, mogu preuzeti dio brige o mlađoj braći i sestrama. </p>