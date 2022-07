Izbacite cipele iz spavaće, zbog njih možda ne spavate dobro!

Kada je riječ o stvaranju savršenog okruženja za spavanje, postoji čitav popis stvari koje tome mogu doprinijeti, od ugodne posteljine, do prave temperature u sobi te rituala prije nego što legnete u krevet. No, često zaboravljamo na ono što ne bismo smjeli činiti, ako želimo da soba ostane ugodno mjesto za spavanje: Uz izbjegavanje zračenja TV ekrana ili mobitela, na visokom je mjestu i savjet da u spavaćoj sobi nikako ne biste smjeli držati – cipele.

POGLEDAJTE VIDEO: Veganska o promjeni zbog koje je odbacila kožne cipele

Imate li negdje u sobi kutije sa cipelama, ili su one nagurane u garderobnom ormaru, to bi mogao biti razlog za nesanicu, odnosno za to da vas ometa negativna energija, kažu Feng Shui stručnjaci, a prenosi portal Homes & Gardens.

- Oni koji slijede Feng Shui zakone strogo vjeruju da postavljanje stalka za cipele u spavaću sobu stvara negativno energetsko polje, kaže Kriti Mawji, stručnjakinja iz Belledorma, tvrtke za prodaju posteljine. U praktičnom smislu, postavljanje cipela koje su često prljave, ili mogu biti oštećene, na vidljivom mjestu u prostoru namijenjenom za odmor i obnovu energije dovest će do toga da se ne osjećate ugodno, kaže.

Mawji u tom razmišljanju nije usamljena, i Steve Payne iz tvrtke u Sleep and Snooze, koja se bavi savjetovanjem u izboru kreveta, također vjeruje u ovo pravilo Feng Shuija, jer oko cipela postoji 'negativno energetsko polje'.

- Najbolje je izbjeći pohranu cipela u bilo kojem dijelu spavaće sobe, no ako to nikako nije moguće, treba nastojati pronaći rješenje koje neće negativno utjecati na vašu energiju i energiju prostora – kaže Kriti Mawji.

Zato preporučuje ulaganje nešto novca u lijepo dizajnirane komode u kojima cipele možete dobro zatvoriti (uz dobru ventilaciju), kako ne bi bile dostupne pogledu ili smetale u ormaru te kako bi se spriječilo širenje neugodnih mirisa u prostoru.

- Po Feng Shui pravilima ormari za pohranu hvataju lošu energiju i ispuštaju je iz vašeg životnog prostora upravo pomoću odgovarajuće ventilacije – kaže.



Najčitaniji članci