Zavrtite jaje - ako se brzo vrti, kuhano je! Sirovo se samo njiše

Započnite dan uz zdrav i ukusan doručak koji će vas pokrenuti i pripremiti za izazove koji su pred vama, piše Maryana Vollstedt u uvodu svoje knjige “The Big Book of Breakfast: Serious Comfort Food for Any Time of the Day”.

- Nutricionisti ocjenjuju doručak najvažnijim obrokom u danu. Ako se pritom pobrinete i da je uravnotežen, opskrbit će vas energijom te vam u trenu podići raspoloženje. Ako ujutro nemate vremena za pripremu bogatijih i nešto kompliciranijih obroka poput jaja, oslonite se na žitarice bogate vlaknima ili svježe voće. Pokušajte planirati, a ako je moguće i pripremati doručak unaprijed – predlaže autorica.

Na vašem jelovniku trebale bi se naći raznolike namirnice umjesto da svakoga dana jedete isto. Promijeniti možete i vrstu pića.

Foto: Promo

Doručak se ne mora sastojati samo od kave, čaja, soka i čokoladnog mlijeka. Smoothie, primjerice, može biti brz doručak sam po sebi i idealan je za one koji nisu jutarnji tipovi a žele se zdravo hraniti, ističe. U njih možete, osim voća, dodati i nešto povrća ili orašastih plodova kako biste u organizam unijeli više vitamina i minerala. Autorica donosi i savjete za čuvanje i pripremu kave i čaja.

- Ako imate aparat za izradu kave, redovito ga čistite jer bi u suprotnom mogao promijeniti okus kave. Kavu držite u nepropusnoj posudi, u hladnjaku. Za jači napitak za svaku šalicu stavite dvije žličice kave, a za slabiju jednu ili jednu i pol. Čaj držite na mračnom i hladnom mjestu, ali ne u hladnjaku. U čajnik ili kuhalo za vodu ulijte hladnu vodu i pričekajte da zavrije, a potom ulijte u šalicu s čajem, promiješajte i ostavite da poklopljen odstoji tri do pet minuta. Potom odstranite vrećicu čaja ili ga procijedite ako vam je draži čaj u rinfuzi - kaže autorica.

Prvi izbor za doručak oduvijek su bila jaja. Lako ih je pripremiti, zdrava su i prilično dostupna, a moguće ih je spremiti na razne načine. Dobar su izvor proteina te su bogati vitaminima A, D i E. Prosječno jaje sadrži 70 kalorija i lako se probavlja.

- Ako je moguće, za kuhanje koristite jaja koja su stara od dva do tjedan dana jer im je lakše odstraniti ljusku nego potpuno svježima. Dodate li vodi u kojoj kuhate jaja malo soli, ljuska ne bi trebala pucati. Isto djelovanje postići ćete i ako iglom probušite malu rupu na većem kraju jajeta. Kako biste odredili je li kuhano, zavrtite ga na ravnoj podlozi. Ako se brzo vrti, kuhano je, a ako se lagano njiše, još je sirovo - poučava. Budući da je ponekad teško odrediti koliko je vremena potrebno kako bi jaja bila kuhana kako bismo htjeli valja znati da se meko kuhana jaja kuhaju između četiri i šest minuta, a tvrdo kuhana otprilike devet minuta. Kako biste im lakše odstranili ljusku, jaja gulite ispod mlaza ili u zdjeli hladne vode, savjetuje autorica.

