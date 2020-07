Izbacite ovih osam loših navika i vaša koža će vam biti zahvalna

<p>Kada je riječ o problemima s vašom kožom, često nas do problema dovode i same loše navike. Loših navika je mnogo, a s promjenama tih loših navika moramo prestati već danas kako bi nam se lice oporavilo, a ono najbitnije bilo zdravo, lijepo i njegovano.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Vježbe za lice koje pomlađuju</p><p><strong>Ovo su najčešće loše navike koje mnogi rade, a ne bi smjeli:</strong></p><h2>1. Istiskivanje prištića</h2><p>Da, imate osjećaj kao da vam nešto užasno smeta i jednostavno to morate maknuti. Međutim, istiskivanjem prištića i diranjem i stiskanjem svega po koži sami sebi radite problem. Oko 90 % svih ožiljaka i akni na licu nastalo je kao rezultat istiskivanja i diranja po koži lica.</p><p>Probajte si staviti u glavu misa: 'Ako ovo ostavim na miru, to će nestati za nekoliko dana, najgore nestat će za tjedan dana. Ako odaberem istiskati, ostati će mi ožiljak, a on bi mogao trajati cijeli život.'</p><p>Uz to, potražite proizvode koji bi vam mogli pomoći.</p><h2>2. Previše pilinga</h2><p>Osjećaj svježeg lica jedna je od naših najdražih stvari u životu, ali važno je imati na umu mantru 'manje je više'. Previše pilinga može iritirati vašu kožu, čineći je suhom i crvenom. To također može uzrokovati da vaša koža prekomjerno proizvodi ulje kako bi nadoknadila izgubljenu vlagu, što izaziva pucanje kože.</p><p>Ograničite upotrebu na jednom ili dva puta tjedno i budite vrlo nježni. </p><h2>3. Spavate manje od osam sati </h2><p>Koliko god bilo primamljivo ostati budan do 3 ujutro kako biste dovršili još nekoliko epizoda vaše omiljene serije, vaša će vam se koža zahvaliti ako odete na spavanje ranije. Dovoljno sna (u idealnom slučaju sedam do osam sati) može sniziti pH kože, što utječe na njen prirodni sjaj. Odmor u ljepoti je prava stvar.</p><p> </p><h2>4. Odlazite na spavanje, a niste skinuli šminku</h2><p>Najgori osjećaj je ujutro, kada otvorite oči, i shvatite da niste skinuli šminku noć prije. Ne pranje lica prije spavanja može biti loša vijest za vaše pore, a da ne spominjemo osjetljivu kožu. Uzmite u obzir noćni ritual umivanja lica odmah nakon večere prije nego što se previše umorite i za svaki slučaj ostavite paket maramica za skidanje šminke na svom noćnom ormariću.</p><h2>5. Zaboravljate kremu za sunce</h2><p>Ako vam sunce sjaji, pa makar i kroz prozor, UV zrake dolaze u kontakt s vašom kožom, a čak i ako samo 15 minuta hodate vani na suncu, to je još 15 minuta nezaštićenog izlaganja suncu. </p><p>Kremu za sunce jednostavno morate uvrstiti u svoju dnevnu rutinu, pogotovo u toplije vrijeme. A s obzirom da je SPF lako dostupan u obliku nijansiranih hidratantnih sredstava, masti za lice i mnogih drugih, postoje beskrajni načini da osigurate svojoj koži potrebnu njegu, zaštitu i hidrataciju.</p><h2>6. Kupanje u vrućoj vodi</h2><p>Ma koliko bilo predivno da se prepustite toplom tušu, ekstremna temperatura mogla bi isušiti vašu kožu. Vruća voda povećava dotok krvi u kožu, što je čini crvenijom i osjetljivijom. Također može pogoršati upaljena područja na kojima imate pukotine ili rane. Umjesto toga, ciljajte na mlaku temperaturu, posebno prilikom pranja lica.</p><h2>7. Stalno dirate lice</h2><p>To neprestano dodirivanje može biti krivac za mnoge prištiće i crvenila. Iako je to lakše reći nego učiniti, jednostavno držanje ruku od lica pomoći će vam da se iritirana područja očiste.</p><h2>8. Forsiranje kože s proizvodima</h2><p>Svakako, nagomilavanje vaših omiljenih proizvoda može vam se činiti vrhunskim luksuzom, ali morate znati prepoznati kada je previše. Možete dobiti alergijsku reakciju, a ako je imate, teško je utvrditi što je točno uzrokovalo reakciju. Uz to, vaši proizvodi također ne prodiru u vašu kožu ako ih stavljate previše.</p><p>Pokušajte smanjiti broj, dodavanjem na tri do pet svojih omiljenih proizvoda i pridržavajte se rutine nekoliko tjedana kako biste utvrdili da li formule zapravo utječu, piše <a href="https://www.cosmopolitan.com/style-beauty/beauty/a32747250/bad-skincare-habits/" target="_blank">Cosmopolitan.</a><br/> </p>