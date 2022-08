Izbjegavajte ovu štetnu naviku kad ćete se sljedeći put svađati

U slučaju da je netko ljut na vas, stvari se mogu razviti na jedan od sljedeća dva načina: možete se iskreno ispričati ili se možete obraniti. A obrambeni stav je poznat kao jedan od 'četiri jahača apokalipse' za svaku vezu.

Naravno, nitko nije savršen, a to znači da ćemo se ponekad u svađi i obrambeno postaviti. Dakle, važno je naučiti kako se nositi s obrambenim impulsima kada se nađete u ovoj situaciji.

Prepoznavanje obrambenog ponašanja.

Budimo iskreni - svi smo ponekad obrambeno raspoloženi. Čujemo pritužbu od partnera, osjećamo da dovodi u pitanje naš karakter, pa je prva reakcija često skočiti u vlastitu obranu i objasniti zašto nismo rekli, učinili ili mislili ono za što smo bili 'optuženi'.

- Biti u obrambenom stavu znači reagirati s pretjerano zaštitničkim mentalitetom na situaciju koja to možda ne opravdava - piše bračna terapeutkinja Linda Carroll.

- Umjesto da slušamo otvorena srca, odgovaramo s podignutim metaforičkim štitovima i isukanim oružjem - objašnjava.

Obrambeni stav je problem jer ne samo da ne slušamo s namjerom da razumijemo, već kao što je terapeutkinja za parove Elizabeth Earnshaw prethodno rekla: 'U ovim trenucima držimo se za svoj ego, koji djeluje kao prepreka autentičnoj komunikaciji i povezivanju.'

Earnshaw dodaje da zapravo postoji vrlo malo scenarija u kojima doista trebamo braniti svoje stajalište.

Kako obuzdati defenzivnost?

Ako vam gore navedeno zvuči jako poznato, evo procesa u tri koraka za suzbijanje obrambenog ponašanja u korijenu i više fokusiranja na povezanost i razumijevanje:

1. Potvrdite perspektivu druge osobe.

Kad počnete osjećati da se ta sklonost da se branite ili dokazujete svoju nevinost počinje nazirati u vašoj komunikaciji, Earnshaw kaže da se umjesto toga usredotočite na pokušaj da potvrdite perspektivu druge osobe.

- Za početak ponudite jednostavne fraze koje izražavaju potvrdu onoga što osoba doživljava, poput 'Razumijem tvoju ljutnju' ili 'OK, jasno mi je zašto to misliš' - predlaže Earnshaw.

I naravno, nemojte to samo izgovoriti, već stvarno pokušajte osjetiti zbog čega je ta osoba uzrujana. Možete li doista cijeniti njihove brige i, nadalje, usredotočiti se na njihovo istinsko razumijevanje u ovom razgovoru? Ako je tako, već ste na dobrom putu.

- Kad na ovaj način odgovarate na različita mišljenja ili kritike, povezujete se s drugom osobom i ublažavate napetost. To stvara povjerenje. A s povjerenjem otvaramo više prostora za raspravu - objašnjava Earnshaw.

- Druga osoba spušta oprez i bit će spremnija saslušati vašu stranu - dodaje.

2. Priznajte da imate obrambeni stav.

Prema Carroll, ključni korak za prestanak obrambenog ponašanja jest iskreno ga priznati: 'Ako vas partner kritizira zbog čega se osjećate obrambeno, možete li izraziti zašto?'

- To vam omogućuje da shvatite i obradite informaciju zašto tako reagirate - to može imati veze s vašom prošlošću i iskustvom, samopouzdanjem ili čak samo s vašim osobnim temperamentom. Takvim stavom također dajete do znanja vašem partneru da pokušavate raditi na svojim obrambenim instinktima upravo sada - objašnjava.

Odatle predlaže da se pokuša nastaviti rješavati sukob što je moguće 'poštenije i otvorenije'.

3. Preuzmite odgovornost.

Posljednje, ali ne i najmanje važno, bitno je priznati svoje ponašanje. Čak i ako se neke od kritika čine neopravdanim, više je nego vjerojatno da postoji nešto za što treba preuzeti odgovornost.

Ako je vaš partner uznemiren što ste, na primjer, vikali na njega, umjesto da kažete: 'Vikao sam na tebe samo zato što sam pod stresom zbog posla', Earnshaw predlaže da kažete nešto poput: 'Priznajem da sam jučer pogriješio i razgovarao s tobom na način na koji ne bi trebao'

Cilj nije dokazati svoju nevinost, već pomoći vašem partneru da se osjeća potvrđenim i shvaćenim, tako da oboje možete krenuti naprijed.

Zaključak

Pokušavajući se obraniti od partnerove pritužbe nećete daleko stići. Zapravo, vjerojatno će samo još više uzrujati drugu osobu.

- Svi moramo biti u stanju primiti kritiku. Biti znatiželjan i otvoren kako bi mogli čuti pritužbe naših partnera ne samo da produbljuje vezu među ljudima, već nam pomaže da budemo otvoreniji u svim našim odnosima - piše Carroll za mbg.

Suočeni sa sukobom, naša sposobnost da ga završimo je povezana s gutanjem svog ponosa, prihvaćanjem da smo nešto zabrljali, pravom isprikom i prihvaćanjem odgovornosti kako bismo sljedeći put bili bolji - što je baza zdravog odnosa.

