Seks je navika i potrebno se malo potruditi da bi ostao svjež i živahan. Opada li vam učestalost intimnih odnosa, ne ignorirajte to! Nemojte dopustiti da vas isprike tipa: 'Nemam vremena', 'Nije mi sad zgodno' zaustave u povezivanju s partnerom, kaže Tracey Cox.

Opisala je česte situacije i ponudila rješenja:

Previše ste zauzeti

- Čak 75 posto parova mi kaže kako je nedostatak vremena najveća frustracija u njihovom seksualnom životu. Ali, ja ih onda pitam: 'Razmislite, koliko vremena dnevno provedete na mobitelu?' - kaže Cox.

Ankete provedene u Velikoj Britaniji i SAD-u pokazale su da svaka osoba prosječno na mobitelu provede između dva i pet sati dnevno. Situacija nije ništa bolje ni u Hrvatskoj. A, ako ne gledaju u mobitel, mnogi tad pažnju uglavnom usmjeravaju na TV, a ne na partnera.

Kad ljudi malo obrate pozornost koliko vremena troše na neke nebitne stvari, tek tad shvate da nemaju pokrića za tvrdnju 'nemam vremena za seks'.

Kaže se ovako - kad postoji volja, nađe se i način, no ako volje nema - pronalazi se izgovor. Znači od tih sati i sati provedenih pred ekranom, lako bi se moglo odvojiti sat ili dva za intimu.

Rješenje:

- Izračunajte koliko slobodnog vremena imate u danu. Također, uvedite u rutinu brze seksualne sesije i unaprijed se 'zapalite' razmišljanjem o vrućem seksu. Šaljite jedno drugome seksi poruke, čitajte erotsku knjigu, bacite pogled na online pornografiju - savjetuje Cox.

- Sve to će vam osigurati da budete spremni 'za kratak i brzi napad' kad dođe vrijeme za to. Primijenite istu učinkovitost kao u ostalim aspektima života pa posegnite za onim što vas brzo uzbudi i zainteresira za seks - dodala je.

Boli vas glava

- Postoje dokazi da se migrene i klaster glavobolje mogu ublažiti seksom. Tad tijelo oslobađa endorfine, vrstu enzima koji su prirodni lijek protiv bolova, a orgazam pokreće njihovo oslobađanje - pojasnila je Cox.

- Ali, postoje i istraživanja koja sugeriraju da seks može još više pogoršati glavobolje ili ih čak izazvati - priznala je.

Rješenje:

- Ako vas redovito boli glava, napravite mali test pa solo masturbirajte. Pritom obratite pažnju kako vam tijelo reagira na podražaje, je li vam ugodno ili naporno, smanjuje li se intenzitet boli ili ne - savjetuje Tracey Cox.

Ukoliko je sve dobro i ugodno prošlo, tad istu stvar isprobajte s partnerom - umjesto izbjegavanja seksa zbog glavobolje, upustite se u malo strasti. Također, birajte manje zahtjevne poze.

- Period kad imate glavobolju nije najbolje vrijeme za isprobavanje nekog otkačenog položaja iz Kama Sutre. Radije se držite poza kod kojih se trebate najmanje truditi i malo se pomičete. Ili, pustite partneru da vas zadovoljava, a vi ležite i uživajte - savjetuje.

Imate kuću punu gostiju

U tom slučaju trebate biti snalažljivi i kreativni. Na primjer, iskoristite vrijeme centrifuge perilice rublja pa u kupaonici na brzaka 'zaskočite' jedno drugo. To što imate goste ne znači da se trebate odreći stvari koje volite i u kojima uživate.

Rješenje:

- Predložite popodnevno drijemanje, jer rijetko koji gost će reći 'ne' prilici za vremenom provedenom u miru tijekom boravka u tuđoj kući. No, ako nitko ne prihvati tu ponudu, vodite ljubav ujutro pod tušem. Buka od tuša prekrit će zvukove seksa, samo pazite da se ne poskliznete - napominje Cox.

- Ukoliko to želite raditi baš u krevetu, no ne možete jer škripi, tad pobacajte na pod poplun i jastuke pa se prepustite strastima. Također, imajte na umu da ima nešto erotično u tome kad morate paziti da vas drugi ne čuju i raditi to tiho - dodala je.

Upravo ste se posvađali

- Nekima je potrebno vrijeme da se oporave od svađe dok je drugima svađa okidač za strastveni seks. Naša tijela preplavljena su hormonima poput adrenalina i testosterona kad se svađamo što rezultira time da se sva osjetila pojačaju - objašnjava Cox.

- Ako je riječ o posebno jakoj svađi, u vama se tada pokreće reakcija 'bori se ili bježi'. Osjećate li se uznemireno i nervozno čak i nakon što je svađa okončana, onda nije iznenađujuće da vaš mozak predlaže seks kao sredstvo za smirenje. Seksom se tijelo preplavi hormonima ljubavi i sreće - dodala je.

Rješenje:

- Izbjegavajte 'pomirbeni' seks ako njime želite izbjeći temeljitu raspravu potrebnu za rješavanje sukoba. Ali, ako žudite za bliskošću i intimnošću, uplašeni da ste izgubili jedno drugo, tad se slobodno prepustite intimi - kaže Cox.

- Ukoliko oboje jako volite 'pomirbeni' seks, tad vam ja ne mogu govoriti da se suzdržite. No imajte na umu da je seks potaknut bijesom sebičan seks. Uzimate jedno od drugoga umjesto da brinete o tome koliko druga strana uživa. Svadljivi, impulzivni parovi iz tog razloga često imaju zadovoljavajući seksualni život. Ipak, gledajte da ste okrenuti licem jedno prema drugome kako biste mogli uspostaviti kontakt očima i pogledati u partneru u dušu - pojasnila je.

Pripiti ste

Jedno ili dva pića mogu vas učiniti avanturistički raspoloženima za seks, ali previše njih će put do orgazma učiniti nemogućom misijom, a erekciju nepouzdanom.

Rješenje:

- Započnite sesiju tako što ćete podijeliti neke seksualne fantazije ili priznati što ste oduvijek željeli napraviti u seksu, ali ste se bojali priznati. Neka vas to vodi. Ukoliko tijekom spolnog odnosa osjetite da partner gubi erekciju, zauzmite položaj u kojem je on na vrhu. Gravitacija će tako ići u njegovu korist, zadržavajući svu krv u penisu. Ili, još bolje, potaknite ga da nosi prsten za penis kako bi zadržao krv u penisu - savjetuje Cox.

- Ukoliko je njegovo spolovilo previše mekano za snošaj, prebacite se u pozu 69 i podarite jedno drugome dobar oralni seks - predložila je.

Umorni ste

- To je čest izgovor za izbjegavanje seksa. Ali, ako ste u mogućnosti pronaći u sebi dovoljno energije za pričanje s prijateljicom na mobitel ili gledanje Netflixa, onda taj izgovor ne drži vodu. Razumljivo je da se tako osjećaju, recimo, parovi koji imaju troje jako male djece, ali ostalima je 'umoran sam' samo izgovor - smatra ova stručnjakinja za odnose.

Rješenje:

- Držite oči otvorene, a ne zatvorene i pojačajte stimulaciju. Stimulirajte dvije točke odjednom, na primjer bradavice tijekom oralnog seksa ili držite vibrator na klitorisu tijekom penetracije. Tako će motivacija biti na visokoj razini - predlaže Cox, a prenosi Daily Mail.

Ako ste stvarno slomljeni, a želite se malo maziti, prakticirajte 'žlica' pozu. Taj položaj je odličan za vođenje ljubavi bez puno uloženog fizičkog napora. Oba partnera leže na boku, žena je leđima okrenuta prema muškarcu, a on odozada polagano penetrira. Osim osjećaja seksualnog zadovoljstva, partneri i osjećaju bliskost i duboku emotivnu povezanost.