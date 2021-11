1. Bol u blizini genitalija

Dispareunija je bol koja nastaje taman prije, tijekom ili neposredno nakon spolnog odnosa u području ženskih genitalija. Ovo je jako česta pojava među ženama, a bol varira od tupe i lagane boli pa sve do bolnog grčenja.

- Bol je posljedica otpuštanja hormona oksitocina koji može uzrokovati grčenje maternice. To ne treba ozbiljno shvatiti, osim ako se jaka bol ne ponavlja nakon svakog seksualnog odnosa - u tom slučaju bi se trebali javiti svojem ginekologu - objasnila je ginekologica Jennifer Ashton za Prevention.com

2. Lagano krvarenje

Nemojte se zabrinjavate ako vidite par kapljica krvi nakon seksualnog odnosa. Uzrok tome su vjerojatno sitni rezovi na vagini koji mogu nastati nakon malo grubljeg seksa ili nakon prvog puta s novim, malo većim, partnerom.

Ako je krvarenje obilnije ili se događa nakon svakog odnosa, onda be se trebali javiti doktoru. Postoji mogućnost da je došlo do infekciji ili da imate seksualno prenosivu bolest.

3. Peckanje

Ako za vrijeme uriniranja nakon seksa osjetite lagano peckanje, nemojte se bez potrebe zabrinjavati.

- Može doći do bubrenja vaginalnog tkiva, a budući da je mokraćovod tijesno smješten u vagini, to može uzrokovati privremeno peckanje nakon seksa - rekla je dr.Jennifer Ashton.

4. Svrbež oko spolovila

Ako nakon seksa osjetite svrbež oko vagine ili na bedrima, moguće je da imate reakciju na lubrikante ili novu seksualnu igračku. U slučaju da ne koristite ove proizvode, može biti da ste razvili alergiju na sjemenu tekućinu, koja se može pojaviti u bilo kojem trenutku bez obzira imate li novog ili starog partnera.

Ako su u pitanju manji simptomi, može biti da je to jednokratna reakcija, ali ako ste primijetili oteklinu ili jak svrbež, trebali biste se javiti ginekologu.

5. Brzo na WC!

Nerijetko ljudi nakon seksa osjete jaku potrebu ići na WC, a razlog tome je najčešće stezanje maternice ili grčenje mjehura, koje se događaju za vrijeme seksa. Potreba je vrlo kratkotrajna i privremena.

6. Čudni miomirisi

Seks uključuje puno fizičke aktivnosti, što znači da ćete se malo i oznojiti. A kad se tjelesni mirisi miješaju, može doći i do malo miomirisa. To nije ništa čudno. Ali, ako se često osjeća miris ribe, bilo bi dobro da odete kod doktora jer to može biti znak infekcije.

7. Crvenilo na vratu i prsima

- Mnogo žena tijekom uzbuđivanja prije seksa dobije pocrveni po vratu i prsima, i to nije ništa čudno, budući da se krvne žile opuštaju i lako mogu uzrokovati crvenilo - napominje dr. Ashton.

8. Curenje sjemene tekućine

Ako prakticirate seks bez zaštite ili se ne štite kondomom, već pilulama ili dijafragmom, može se dogoditi da nakon seksa nešto sjemene tekućine iscuri iz vas van. To je potpuno normalno i za očekivati, budući da tijelo ne može apsorbirati svu sjemenu tekućinu, a višak nema kamo dalje "otići".

Najpametnije je dobro se okupati poslije seksualnog odnosa i problem riješen.

9. Peckanje i svrbež kože

Dlačice na bradi, ili negdje drugdje, mogu uzrokovati iritaciju kože. Nakon seksa će ljudi osjetiti peckanje, svrbež i vidjeti male crvene "otočiće" i to je sasvim normalno. Ovo se posebno često događa seksualnim partnerima koji imaju bradu ili čvrste pubične dlačice.

10. Depresija poslije seksa

Nije ništa čudno ako se poslije seksa osjećate deprimirano, ljuto ili uznemireno. To je direktna posljedica hormona koji su preplavili vaše tijelo tijekom seksa i naglog pada nakon seksa.

Na drugu stranu, ako osjećate zadovoljstvo i kako biste sad mogli poletjeti, to je posljedica otpuštanja hormona oksitocina (poznatog i kao hormona sreće kojeg žensko tijelo izlučuje za vrijeme seksa, poroda i dojenja).