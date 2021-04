Na naljepnici upozorenja stoji da se svježe voće i povrće ne smije držati u ladici u hladnjaku.

'Hladnjak imam već više od 10 godina i tek sam sada pročitala ovu naljepnicu", napisala je mama u jednoj Facebook grupi. Otkrila je da tamo čuva jabuke i avokado koji bi se uvijek smrznuli, zbog čega bi pobjesnila.

Pitala je ostale korisnike Facebooka što drže u tom odjeljku, a većina ih je odgovorila sir, meso, čokoladu, pivo i vino.

Suhomesnati proizvodi, sir, umaci, jaja i pića su većinom proizvodi koji se najčešće drže u ladicama u hladnjaku.

- Većina modela hladnjaka (u Velikoj Britaniji) imat će jednu ili dvije ladice koje su posebno dizajnirane za čuvanje vašeg voća i povrća jer razina vlage u tim ladicama pomaže produljiti život takve hrane. Neki hladnjaci mogu imati i dodatnu ladicu koja se može koristiti za spremanje visoko rizične hrane poput mesa i ribe, a dizajnirane su da drže temperaturu bez obzira na temperaturne oscilacije u hladnjaku - rekla je za Sun, Jenna Brown, stručnjakinja za sigurnost hrane.

Ako znate kako čuvati hranu i pravilno organizirati hladnjak, izbjeći ćete trovanje hranom.

Ovo su Jennini savjeti za pravilno skladištenje:

Provjerite temperaturu hladnjaka: Kako biste smanjili rizik od trovanja hranom, pobrinite se da hladnjak radi između 1-5⁰C. Ako niste sigurni, u temperaturu uložite u termometar za hladnjak

Organizirajte svoj hladnjak: Svakako čuvajte sirovo meso i ribu odvojeno od hrane spremne za jelo. Najbolje mjesto za skladištenje sirovog mesa i sirove ribe je donja polica, ne samo da to sprječava unakrsnu kontaminaciju sokova koji kapaju na drugu hranu, već je i najhladniji dio hladnjaka.2

Znajte gdje treba skladištiti hranu: Hrana koja je kuhana ili spremna za jelo držite na gornjim policama, a u vratima držite začine, sokove, džemove i slično.

Prvo potrošite stare stvari: Kad se vraćate iz supermarketa, stavite straga novu hranu tako da prvo iskoristite starije proizvode.

Pripazite na rok trajanja: Otvaranje proizvoda s rokom trajanja znači da taj proizvod morate potrošiti unutar nekoliko dana ili ga trebate zamrznuti.

Nemojte prekomjerno puniti hladnjak: To može povećati temperaturu do razina koje omogućuju brzo razmnožavanje bakterija koje dovode do trovanja hrane.