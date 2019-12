Izbjegnite prejedanje za Božić: Prije obroka popijte čašu vode

Prejedanje je jedno od obilježja blagdanskih dana. Čini se da je gotovo kao kićenje bora i darivanje poklona, tradicija da tih dana u sebe utrpamo 3000 i više kalorija. Donosimo vam deset savjeta uz kojih možete spriječiti prejedanje tijekom blagdana.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

1. Započnite dan vježbajući

Najbolje što možete učiniti kad znate da ćete cijeli dan biti okruženi hranom jest da dan započnete jutarnjom tjelovježbom, trčanjem, hodanjem, partijom tenisa ili nekom drugom fizičkom aktivnošću. Osim što ćete na taj način dan započeti s nekoliko stotina kalorija manje, tjelovježba smanjuje apetit, a to će vam biti od koristi kad sjednete za pretrpanu blagdansku trpezu.

2. Ne uskraćujte si slatke poslastice

Biti cijeli dan okruženi kolačima, keksima, orahnjačama i drugim slasticama, a ne smjeti ih okusiti je patnja, a to za blagdane nitko nije zaslužio. Zato tijekom dana slobodno gricnite koji keksić ili slatkiš pa će vam za večerom oči biti manje, a trbuh i mozak već zadovoljeni.

3. Trik s pranjem zubi

Jednostavan i učinkovit trik protiv prejedanja, odnosno trik koji će vas sat vremena sigurno držati podalje od tanjura jest pranje zubi. Upravo tako: nema boljeg ubojice apetita od jednog poštenog pranja zubi. Tko ima volje nešto jesti dok mu zubi, nepce i jezik još bride od oštre svježine i okusa mentola iz zubne paste? Tu taktiku možete primijeniti i nekoliko puta tijekom onih najkritičnijih dana kad je iskušenje da se utapate u hrani najveće.

4. Čaša vode prije obroka

Vjerojatno ste već čuli savjet da, ako želite manje pojesti, prije obroka popijete čašu vode. Ona ne sadržava kalorije, a zauzima mjesto u želucu, što znači da ostavlja manje mjesta za natrpavanje hranom. No, za ove posebno opasne blagdanske dane, povećajte dozu i popijte 2 čaše vode prije obroka: tako ćete značajno smanjiti slobodan prostor za hranu u želucu i manje ćete pojesti.

5. Pola porcije je dovoljno

Svi uvijek želimo repete, a to drugo punjenje tanjura posebno je slatko za blagdane kad je atmosfera topla i stol pun poslastica. Tu treba pribjeći lukavosti i to tako da u prvom krugu na tanjur stavite pola od onoga što ste mislili. Nakon toga možete si dopustiti i drugo punjenje s još pola porcije: prvi obrok i repete količinski će biti jednaki kao da ste pojeli samo jednu uobičajeno obilnu porciju, a imat ćete i ono psihološko zadovoljstvo da ste si priuštili taj dodatni tanjur.

6. Napravite stanku prije repeta

Svi vjerojatno već znate činjenicu da naš mozak informaciju da je želudac pun dobiva s oko 20-25 minuta zakašnjenja. Protiv toga se možete boriti tako da kombinirate gore spomenutu taktiku pola porcije s 15-minutnom pauzom prije drugog punjenja. Dakle, pojedite u prvoj turi pola porcije, zatim pričekajte 15 minuta i tek onda ponovo napunite tanjur: ako ćete uopće i osjećati potrebu da još jedete nakon tog vremena, sigurno ćete na tanjur staviti znatno manje hrane jer ćete se već osjećati prilično siti.

7. Jedan zalogaj - jedan gutljaj vode

Nakon svakog zalogaja otpijte gutljaj vode: ovaj jednostavan trik koristan je za probavu, tjera vas da sporije jedete, a uz to i stvara dojam ispunjenosti u želucu. Izmjenjujući zalogaje s gutljajima vode puno ranije ćete osjetiti da vam je želudac pun pa ćete ranije i prestati jesti.

Foto: Dreamstime

8. Sami punite svoj tanjur

Vrlo jednostavno: na taj način puno lakše ćete kontrolirati količinu hrane koju uzimate nego ako vam srdačna domaćica sama velikodušno napuni tanjur specijalitetima koje je pripremila.

9. Nemojte udovoljavati drugima

Ako je vaša draga teta ili najbolja prijateljica napravila svoju čuvenu čokoladnu tortu, to ne znači da ste vi obavezni da je jedete. Nemojte jesti zato da biste nekoga razveselili, već uzmite komad samo ako to uistinu želite. Odrasli ljudi trebali bi shvatiti kad vam je dosta jela i ne doživljavati to osobno.

10. Više pričajte, manje jedite

Blagdansko vrijeme je vrijeme druženja s obitelji i prijateljima pa se usredotočite na razgovor s dragim ljudima radije nego da neprekidno razmišljate o jelu. I još jedan mali trik: trudite se u ruci uvijek imati čašu vode ili soka jer zauzeta ruka znači veću sigurnost da nećete posegnuti za još jednim kolačićem..i još jednim...i još jednim...

Da vam žgaravica ne pokvari užitak

Ako inače patite od žgaravice, izbjegavajte hranu koja iza-ziva žgaravicu, primjerice crveno i bijelo vino, kiselu hranu, čokoladu, sok od naranče, kavu, jake čajeve, krastavce, luk, masnoće.

Izađite u šetnju nakon jela barem na desetak minuta jer tjelesna aktivnost potiče probavu i distribuciju hranjivih tvari u tijelu.

Ne savijajte se u struku posebice ne nakon obilnog obroka.

Ne nosite pripijenu odjeću i remenje koje steže.

Ukoliko mislite da biste tijekom blagdana i pred ponudom obilnih obroka mogli imati problema sa žgaravicom, opskrbite se tabletama gospine trave jer ta biljka umiruje i liječi ozlijeđena tkiva te smanjuje produkciju želučane kiseline.

Dobra prevencija su i papaja i biljni enzimi koji olakšavaju probavu.

Sjemenke anisa smanjuju plinove pa ih žvačite barem dvaput dnevno.

Jogurt zahvaljujući svom izuzetno bogatom sadržaju bakterija ublažava žgaravicu jer bakterije učinkovito razgrađuju bjelančevine i laktozu (šećer koji nalazimo u mlijeku, a kojeg mnogi ljudi teško probavljaju).

Kako protiv zatvora

Svaki poremećaj probave signalizira poremećaj bakterijske flore crijeva pa samim tim i mogući zatvor. Da se to ne dogodi, jedite češće i manje obroke s obiljem maslinova ulja koje olakšava probavljanje hrane, djeluje protuupalno i laksativno. Tijekom dana pijte dovoljno vode i šećite kad god imate vremena. Ukoliko baš ne možete izbjeći uzimanje teške i visokokalorične obroke, opskrbite se B vitaminima čija je glavna zadaća pomoć u metabolizmu masti, ugljikohidrata i bjelančevina. Savjetujte se sa svojim ljekarnikom i uzmite nešto od prirodnih priravaka koji učinkovito metaboliziraju konzumirani obrok poput proteolitičkih enzima ili metabolana (sastojak gama linolenske kiseline iz boražine i vitamina E).

Ove godine preskočite mamurluk

Najbolje rješenje da izbjegnete mamurluk jest da alkohol konzumirate u umjerenim količinama. Ako se mamurluk ipak javi, pomoći će uzimanje B vitamina posebice B1, B2 i B6 koji će učinkovito odstraniti otrove. Dobro je imati i nešto od antacida (Peptoran, Gastal..) koji mogu pomoći ako se javi žgaravica, a svježe cijeđeni sokovi voća bogati vitaminima učinkovito će vam vratiti osjećaj svježine. Uz to, možete gricnuti kreker ili tost koji mogu pomoći da se otklone toksini, a tu su i tradicionalna sredstva, poput sirutke, rasola, vode same ili s cijeđenim limunom, jogurta ili pileća juha.

Svi koji mogu neka odu trčati ili u teretanu i dobro se preznoje kako bi izbacili nakupljene toksine, a potom nekoliko dana valja jesti isključivo juhe i lešo povrće kako bi se probavni sustav oporavio i ponovo počeo normalno funkcionirati. Ako se dogodi da nakon mamurluka budete osjećali slabost, banane će biti velika pomoć. Bogate su kalijem koji će vas okrijepiti.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: