Izbor prehrane može vam pomoći kod jednog nedostatka koji uzrokuje glavobolje i umor

Otprilike 20% žena reproduktivne dobi ima manjak željeza, u dobi od 18 do 29 godina su na vrhu ljestvice onih koji najvjerojatnije pate od nedostatka željeza.

Svjetska zdravstvena organizacija navodi da se razine feritina ispod 15 g/L kod odraslih smatraju niskima. Ako su vam razine feritina na ili ispod ovog praga, mogli biste patiti od opasno niske razine feritina, poznate i kao anemija.

Što je zapravo feritin?

Feritin je protein koji skladišti oko četvrtine ukupnog željeza u tijelu, otpuštajući ga kada je potrebno. Optimalne razine feritina osiguravaju da vaše tijelo ima pravu količinu željeza za održavanje dobrog zdravlja.

Do 20% žena s menstruacijom ima manjak željeza, a do 5% pati od anemije prvenstveno zbog gubitka krvi tijekom menstruacije. Žene u reproduktivnoj dobi izložene su većem riziku od nedostatka željeza u usporedbi sa ženama u postmenopauzi, jer gube u prosjeku 30-40 ml krvi bogate željezom tijekom svakog menstrualnog ciklusa.

Žene u dobi od 18 do 29 godina su na vrhu ljestvice kao najvjerojatnije pate od nedostatka željeza, s njihovom razinom feritina koja pada do 27% ispod norme. Za petama su im oni u dobi od 30 do 39, čije su razine feritina 20% ispod prosjeka.

Obratite pažnju na signalne znakove kao što su:

Blijed ten

Ogroman umor

Energija pada na nove padove

Stalne glavobolje

Borba za dah

Suha koža i kosa

Gubitak kose

Nemirne noge

Srce ti ubrzava

Kako hrana utječe?

Za one koji jedu meso, crveno meso nudi bogat izvor željeza. Međutim, vegetarijanci i vegani i dalje mogu održavati zdravu razinu željeza pažljivim odabirom prehrane. Na primjer, kombiniranje biljne hrane bogate željezom s vitaminom C može poboljšati apsorpciju, piše Express.