Izgradili kuću u tri i pol dana od okolnog drveća i to za 226 kuna

Mladi par Antoine i Margot odlučili su na svojem posjedu izgraditi održivu kuću od isključivo prirodnih materijala. U tome im je pomogao i njihov prijatelj Rob, a kuću su izgradili za samo 226 kuna

<p><strong>Rob Greenfield</strong> odlučio je pomoći izgraditi svojim prijateljima malu kuću u samo tri i pol dana. <strong>Antonie </strong>i <strong>Margot </strong>su par koji žive sami na posjedu/farmi La Reve de Gaia. To je zajednica gdje oni, priroda i životinje žive zajedno u produktivnoj harmoniji. Cijeli proces izrade kuće radili su od drva koje su našli u blizini. Koristili su samo materijale koji su im bili dostupni na farmi i cijelom zemljištu.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Trojac izgradio održivu kuću u nekoliko dana</p><p>Prvi dan su trebali odrezati drva kako bi imali dovoljno materijala za izgradnju kuće. No, neka drva su već rezali ranije kako bi se drvo moglo osušiti i biti spremno za obradu. Za izradu kuće bila su im potrebna dva velika drveta i 'letve' kako bi napravili krov. Za početak su posipali tlo s pijeskom, a zatim su krenuli graditi temelje.</p><p>Drugi dan su pripremili letve i krenuli u izgradnju. Također, ovaj par je želio vidjeti koliko dugo će kuća od prirodnih materijala uspjeti opstati pa drvo nisu premazivali nikakvim premazima za otpornost. Jedini materijal koji nije prirodan, a koji su koristili pri izgradnji su bili čavli koji su koštali oko 200 kuna. Taj dan su složili temelje i krenuli su postavljati pod. </p><p>Treći dan su krenuli raditi zidove. Imali su i prozore i vrata koje nisu kupovali već su ih uzeli s odlagališta. Napravili su i 'prirodan' WC te drveni stol i krevet. Za sada je jedan krevet u kući ali planiraju dodati još jedan. Uz to, u kući ima i dosta polica za odlaganje stvari. Pokraj kuće se nalazi i ljetna kuhinja koja je također ekološka i održiva poput cijele kuće.</p><p>Izradili su i tuš koji sakuplja kišnicu, a može se koristiti i izvorska voda. I na kraju - WC s pogledom. Za njega su platili još jednu stvar, a to je daska za sjedenje koja je koštala 26 kuna. To čini ukupan trošak od 226 kuna koje je ovaj par potrošio na izgradnju cijele kućice. Zaista, prava sitnica.</p>