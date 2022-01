Isabellin život se dramatično promijenio nakon što su joj liječnici 2010. godine dijagnosticirali meningitis. Imala je sedam godina i borila se za život. Da nešto nije u redu primijetili su učitelji u školi pa su je poslali doma. Potom je izgubila apetit, osjećala se sve lošije i padala u nesvijest. Roditelji su je odvezli u bolnicu.

Kako bi je spasili, liječnici su joj morali amputirati obje ruke i noge, ruke gotovo do laktova, a noge do koljena. Nakon što se oporavila, počela se prilagođavati ograničenijem načinu života. Polako je s osmjehom na licu naučila kako što bolje iskoristiti ono što ima.

Danas je ova tinejdžerica iz Velike Britanije, koja će za koji mjesec napuniti 19 godina, toliko dobra u šminkanju da je pred njom blistava karijera koja je već naveliko krenula uzlaznom putanjom. Njezine savjete za ljepotu na svom Instagram profilu dijeli čak i Huda Kattan, poznata američka vizažistica i vlasnica kozmetičke linije Hida Beauty, koju na toj društvenoj mreži prati gotovo 50 milijuna ljudi.

Isabellina impresivna vještina šminkanja od nje je napravila senzaciju na društvenim mrežama. Na Instagramu je prati preko 400.000 ljudi i nešto više na TikToku. Koliko je dobra pokazao je i jedan od njezinih videa koji je prikupio vrtoglavih 19 milijuna pregleda i oko milijun komentara. U njemu je pokazala kako kombinirati brončano sjenilo i olovku za oči.

Osim toga, ova vedra, optimistična i energična djevojka radi kao marketinška asistentica za jednu automobilsku tvrtku, nakon što je položila vozački i vozi bez problema. Krenula je, priznaje, u auto školu iako nije bila sigurna kako će to izvesti, no želja za neovisnošću bila je toliko jaka da je uspjela.

Prisjetila se kako je sve počelo

- 2018. godine objavila sam video kako se šminkam s Huda paletom sjenila. Snimala sam to starim mobitelom koji je već bio za smeće pa snimka uopće nije bila kvalitetna. Nakon toga sam otišla na ispit, a kad sam se vratila već sam imala 200.000 pratitelja i milijune poruka. Taj video je podijelila i Huda Beauty. Bio je to preludi osjećaj. Pretpostavljam da je puno ljudi začudilo to što sam se uspjela našminkati iako nemam ruke - ispričala je.

- Trebalo je puno vježbe i odlučnosti da dođem do tog stupnja, ali isplatilo se. U planu mi je surađivati s tvrtkom Next, Claire's Accessories i Lounge Apparel te podizati svijest o tome da i amputirani ljudi to mogu raditi, želim da moji kolege to znaju - dodala je.

Još se živo sjeća kako joj je život visio na koncu

- Srce mi je u bolnici stalo, doživjela sam višestruko zatajenje organa i stavili su me u komu. Liječnici su se odlučili na amputacije jer su krajevi na sva četiri uda izgubili cirkulaciju, bili su zapravo mrtvi. Operacija je trajala šest sati - prisjetila se.

Probudila se tjedan dana kasnije.

- Ostala sam još dva mjeseca u bolnici. Sve mi je bilo nekako zamagljeno. Sjećam se da sam bila zbunjena zbog cijele situacije, ali sam pomislila: 'Ok, ovo se moralo dogoditi, pa idemo s tim'. To što sam bila svjesna stvarnosti cijele situacije mi je pomoglo da se nosim s njom - rekla je.

- Dok sam napuštala bolnicu nitko od nas nije znao kako ću jesti, piti, hodati, i kako ću se brinuti za sebe. Moji roditelji nisu bili sigurni treba li mi netko tko će biti uz mene 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu ili bih li trebala pohađati specijaliziranu školu - nastavila je prisjećati se djetinjstva.

- Na kraju sam otišla u mainstream. Bila sam vraćena u svijet koji sam poznavala, ali ovaj put mi je sve bilo nepoznato. I nije bilo nikoga s kim bih se mogla povezati. Tako sam počela dijeliti videa na YouTubeu, imala sam 14 godina. Objavila sam videozapise koji pokazuju kako koristim telefon, jedem, pijem, češljam kosu i radim druge svakodnevne stvari, jer ljudi se uvijek to pitaju - dodala je.

'Djeca u školi su znala biti okrutna'

Nakon što je počela objavljivati videa na YouTubu, oko sebe je okupila i druge ljude koji su imali amputacije, stvorili su zajednicu u kojoj izmjenjuju savjete, pričaju o problemima, smiju se zajedno... Isabelle kaže kako ju je cijelo to iskustvo iz djetinjstva učinilo jačom i odlučnijom.

- Naučila sam da mogu napraviti sve što mi padne na pamet - spomenula je i dodala kako je osvajala i brojna sportska priznanja.

- Na početku srednje škole počela sam ići na lekcije iz trampolina i ubrzo sam osvojila dva britanska nacionalna prvenstva i priznanje 'Ponos sporta' - ponosno je rekla.

Sjetila se i trenutaka kad joj je odlazak u školu znao biti muka.

- Škola može biti mjesto gdje, ne samo da se uspoređuješ s drugima, već i drugi uspoređuju tebe. Djeca su zlobna i često su govorila užasne stvari iako sam stajala blizu njih i mogla sve čuti. Sada je mnogo lakše. Sretna sam sa svojim životom te sigurna u sebe i svoja postignuća. Nemojte me sad krivo shvatiti, biti četverostruko amputiran ima svoje uspone i padove. Ali, moje tijelo je jedino tijelo koje ću ikada imati, pa zašto bih trošila svoj život na tugu ili nesigurnost zbog nečega što ne mogu promijeniti - zaključila je, a prenosi The Sun.