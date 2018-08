Izgubio je 51 kg u šest mjeseci: 'Nisam mislio da je to moguće'

Početkom 2017. godine australski maloprodajni menadžer Sam Walker težio je 160 kilograma i borio se s samopouzdanjem i zdravstvenim problemima.

U želji da promjeni svoj izgled i životni stil, 22-godišnjak se prijavio na kultni australski fitness program F45 - program koji će testirati njegovu izdržljivost i naučiti ga više o sebi nego što je smatrao mogućim, piše Daily Mail.

Šest mjeseci kasnije Sam je izgubio nevjerojatnih 51 kilograma i pokazao svoju zapanjujuću transformaciju. Ali, put do promjene nije bio nimalo lagan, kaže da je započeo transformaciju svojeg života s jako malo samopouzdanja i puno nesigurnosti u budućnost.

- Nisam imao samopouzdanja, nikakvih ciljeva, uglavnom sam bio nezadovoljan svojim životom i prošlim iskustvima. najviše je na mene utjecao izgled, s kojim nisam bio nimalo zadovoljan, i tako samo odlučio nešto poduzeti - napisao je australskom portalu F45 Izazov.

- Prije šest mjeseci napokon sam se odlučio otići na prvi F45 trening. Kad bih rekao da to nije bila najteža star na svijetu koju sam napravio - lagao bih. Tijekom treninga tri puta sam otišao povraćati i više se nikad nisam htio vraćati - opisuje svoj prvi susret s F45 treningom.

Razmišljajući o tome što želim postići, odlučio sam nastaviti s treningom.

U prva dva tjedna treninga, umirući za vrijeme treninga i s minimalnom količinom hrane, jer nisam imao pojma što radim, već sam izgubio 10 kg. To me je dovelo do prvog 8 tjedna izazova.

Odlučio sam probati, polako povećavajući količinu treninga s 2-4 puta tjedno na oko 4-6 puta tjedno. Sam se prijavio za poznati osmotjedni izazov tvrtke - trofazni program koji je odgovoran za tisuće tjelesnih transformacija u Australiji, ali i u inozemstvu.

- U početku izazova mislio sam da će najteži dio biti trening, ali sam se itekako prevario. Promjena načina života nije tako laka kao što sam mislio. Konstantno se držeći zdrave prehrane, i to nakon što sam stalno jeo brzu hranu, je bila jedna od najtežih odluka koje sam donio - napisao je.

- Za vrijeme ovog izazova sam shvatio da promjena nije samo fizičko iskustvo, realno to je svakodnevna mentalna borba kako bi postigli svoje ciljeve. Za vrijeme četvrtog ili petog tjedna shvatio sam da ako stvarno želim postati zdrav, moram promijeniti svoj mentalitet - dodao je.

Sudionicima se daje svaki tjedan plan obroka koji im pomaže da se riješe zadržavanja vode, izgubi želju za šećerom i izgrade mišiće, a očekuje se od njih da će vježbati do pet puta tjedno.

Nema dva ista treninga, svaki je malo drugačiji, a baziraju se na "funkcionalnoj" obuci - to jest vježbi koja oponaša svakodnevni pokret - i uključuje stvari poput podizanja, čučnjeva, skakanja, uvijanja, vuče, guranja, probijanja, udaranja i veslanja.

Pri kraju prvog izazova Sam je izgubio zapanjujući 21 kilogram, da bi tjedan dana kasnije započeo novi.

- Drugih osam tjedana izazova su bili itekako lakši nego prvi. Počeo sam uživati u hrani, pa čak i u hrani koju sam prije mrzio, kao što su na primjer mahune. A za vrijeme treninga sam davao sve od sebe. Svaki tjedan bi odradio barem šest treninga, što sam itekako osjetio svake nedjelje navečer - napisao je.

Sam je dodao da mu je drugi izazov pokazao koliko je zapravo čudesno ljudsko tijelo i da može napraviti nevjerojatne stvari.

- Nakon završetka drugog izazova izgubio sam još 18 kilograma i to nas dovodi do moje sadašnje težine od 109 kilograma. A krenuo sam trenirati sa 160 kilograma - objašnjava Sam.

- Svako jutro kad se probudio i pogledam u ogledalo sjetim se koliko sam si dopustio da se zapustim i to me naljuti. Frustracije izgledom danas potiču moju ambiciju da i dalje radim na sebi, budem mršaviji, mišićaviji, brži i u boljoj kondiciji - objasnio je Sam.

Sam i dalje nastavlja s F45 izazovima i treninzima i nema namjeru stati. Kaže dan ije ni blizu kraju svojeg putovanja i da ne planira uskoro prestati.

Razlika između F45 načina treniranja i ostalih treninga

F45 trening spaja 3 različita stila fitnessa u jedan, savršen i privlačan grupni trening za svoje članove.

F45 trening kombinira elemente treninga intervala visokog intenziteta (HIIT), kružnog treninga srednjeg do visokog intenziteta i funkcionalnog treninga.

Spajanje ove tri vrste treninga dovelo je do osmišljavanja 31 različitog, 45-minutnog treninga, a više u razvoju našeg F45 atletskog odjela.

Ova kombinacija vježbi, kardiovaskularnih i treniranja snage, dokazana je kao najučinkovitiji način vježbanja za gubitak masnoća i izgradnju mišićnog tkiva.

Primjer prosječnog dnevnog menija tijekom izazova

Prva faza

Doručak: Smoothie od zelenog lisnatog povrća i kuhana jaja

Jutarnji međuobrok: Šaka orašastih plodova

Ručak: Salata od piletine, tikvica i kozjeg sira

Popodnevni međuobrok: Proteinski shake od badema

Večera: Riba s grilla i pire od povrća

Foto: Dreamstime

Druga faza

Doručak: Zgnječena banana s maslacem od kikirikija

Jutarnji međuobrok: Proteinski shake od badema

Ručak: Gulaš od govedine

Popodnevni međuobrok: Kuglice od limuna i kokosa

Večera: Burrito od piletine s korijanderom

Treća faza

Doručak: Slani proteinski smoothie s karamelom

Jutarnji međuobrok: Kuhane mahune s češnjakom i bademima

Ručak: Piletine s cvjetačom i brokulom

Večera: Janjeći ražnjići s kuminom i grčka salata

