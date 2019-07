Izgubio je vjenčani prsten pa mobilizirao vatrogasnu postaju

Australac Eammon Ashton-Atkinson, 32-godišnji TV reporter za 10 News First, večerao je u restoranu s prijateljem kad je izgubio vjenčani prsten koji mu je sa stola pao ravno u uski kanalizacijski otvor na podu terase restorana. Eammon je inače od svibnja prošle godine u braku sa softverskim inženjerom, Johnom Ashtonom.

Odlučan da pronađe vjenčani prsten, otišao je do do kanalizacijskog otvora s kojim je restoran povezan, i pokušao ga izvući sa željeznom polugom. Kako to nije upalilo, nazvao je lokalnu vatrogasnu službu, gdje je dobio odgovor da nisu u mogućnosti ikoga poslati do idućeg dana.

Bojeći se da će, ako predugo čeka, zauvijek izgubiti prsten, odlučio je sam otići do vatrogasne postaje, u nadi da će se vatrogasci predomisliti kad uživo vide koliko je očajan. I jesu. Uvjerio ih je da mu pomognu, pa su brzo na oduševljenje svih gostiju restorana, izvukli prsten.

- Često skidam prsten i 'igram' se s njim, vrtim ga u ruci. Suprug mi stalno govori da ću ga tako jednom jednom izgubiti. Kad je sa stola padao ravno prema odvodu, sjetio sam se tih njegovih riječi - ispričao je Eammon, koji je prepričao i kako je izgledao pokušaj da taj mali komad plemenitog metala izvuče iz kanalizacije.

- Isprva sam pomislio da je možda na vrhu mulja koje je svuda oko kanalizacijskog odvoda, ali kad sam ga pokušao izvući sa improviziranom kukom, shvatio sam da je ispod mulja duboka, prljava voda i da ću ga tako samo pogurati na dno te prljave 'bare' - ispričao je. Nakon neuspjelog 'pecanja', trčao je do trgovine s alatom i kupio kliješta, ali ni s njima nije uspio skinuti poklopac šahta. Ipak, odustajanje nije bilo opcija pa se uputio prema lokalnoj vatrogasnoj postaji.

- Mislio sam kako ne može škoditi ako ih pitam osobno pitam - kaže. Nedugo nakon, pred restoran su došla vatrogasna kola, a vatrogasci su brzo otpustili poklopac i izvadili vrijedni predmet.

Jedan je vatrogasac ispričao da su prije prstena morali izvaditi 30-ak šaka punih smrdljivog mulja, a rekao je i kako mu je bilo žao ljudi koji su pored njih večerali jer je smrad bio nepodnošljiv,

- Nakon otprilike 30 šaka mulja napokon sam ugledao boju zlata - ispričao je za Daily Mail.