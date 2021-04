Usrećuju nas, nasmijavaju, smanjuju razinu stresa i uvijek su pri ruci kad trebate savjet, ili utjehu, baš kao što smo to bezbroj puta vidjeli u popularnoj TV seriji 'Prijatelji'. I kad je započeo prvi lockdown, nije bilo problema oko toga da se čujete i družite makar i virtualno, činilo se da prijateljstvu baš ništa ne može naštetiti. No, godinu dana poslije, situacija se kod mnogih promijenila.

Umor zbog života u digitalnom svijetu, žongliranje između rada od kuće te brige o djeci koja se školuju online, monotonija zbog koje su nam svi dani isti, bez osjećaja za praznike ili blagdane, bez odlaska na večeru ili piće, doveli su do sve težeg održavanja bliskih odnosa.

Ima i onih koji su se posvađali s nekad dobrim prijateljima oko pridržavanja pravila i mjera zaštite od pandemije korona virusa, posebno oko nošenja maski. Kao rezultat toga, prijateljstva su pretrpjela puno, barem četvrtina ljudi prekinula je bližu suradnju s kolegama jer je gotovo nemoguće je održati, a mnogi priznaju da i u osobnim prijateljstvima osjećaju napetost.

- Svi smo pod ekstremnim pritiskom, zato oprostite ako vam se prijatelj sada javi nakon mjeseci šutnje - kaže životna trenerica Carole Ann Rice.

- Usredotočite se na to da budete dobar prijatelj - kaže Lydia Denworth, autorica knjige 'Prijateljstvo: Evolucija, biologija i nevjerojatna snaga fundamentalne životne veze'.

- Biti dobar u stvaranju i održavanju prijateljstva važan je alat za preživljavanje. Zato nemojte čekati da drugi poduzmu korake i stupe s vama u kontakt - kaže.

Ako se osjećate neugodno jer se niste javljali, stručnjakinja za veze Sarah Louise Ryan predlaže da jednostavno priznate: 'Znam da se nisam javljala, ali mislila sam na tebe. Voljela bih da to ispravimo i vidjeti kako si'. To je iskreno priznanje koje vas neće koštati živaca, a predstavlja most prema drugoj strani.

Probijajte led

Želite stupiti u kontakt, ali osjećate da baš i nemate puno toga za reći jedno drugom?

- Savršeni probijač leda je poslati vašu zajedničku sliku i reći: 'Sjećate se ovog druženja...', ili čak samo poruku 'Nedostaješ mi' - kaže Sarah Louise.

Ako prijatelju date do znanja kako se osjećate, i sami ćete se osjećati bolje.

Pokušajte ostati optimistični, jer vaše raspoloženje će utjecati i na njihovo. Pravo je umijeće čovjeka s kojim ste proveli neko vrijeme ostaviti u sretnom raspoloženju i to ih zapravo najbolje podsjeća zašto ste uopće postali prijatelji, pa i vas, kaže Lydia.

- To ne znači da ne biste trebali slušati kako su, pogotovo jer je toliko mnogo nas izgubilo voljene ljude u proteklih godinu dana, poslove, imali smo problema. Slušajte s empatijom i osigurajte im dovoljno prostora za dijeljenje osjećaja - dodaje.

Posvađali ste se oko maski? Usredotočite se na prijatelja, a ne na svađu

Budući da 92 posto nas vjeruje da se držimo pravila bolje od ostalih, neizbježno je da su neka prijateljstva dovedena u pitanje zbog različitih stavova vezano uz mjere za suzbijanje pandemije tijekom protekle godine. Možda ste razmijenili niz neugodnih i osuđujućih poruka s najboljim prijateljem i našli se na suprotnim stranama.

Možete li stvari vratiti na pravi put - i vrijedi li uopće pokušati?

- Prijateljstva koja vrijedi čuvati su ona koja vas podržavaju, čine da se osjećate dobro, ona na koja se možete osloniti i u kojima su vam emocije uzvraćene. Ako prijateljstvo sadrži te sastojke, vrijedi ga pokušati spasiti - kaže Lydia.

A najbolji način za to je ostaviti temu koja vas je posvađala na stranu i usredotočiti se na ponovnu izgradnju mostova, dodaje.

Sarah Louise objašnjava: 'Prvo prihvatite da ćemo povremeno imati različita mišljenja od naših prijatelja, bez obzira koliko smo bliski. Ako je to povezano s pandemijom, imajte na umu i to da svi imamo različite metode suočavanja s tim problemom'.

Niste u koži svog prijatelja i možda ne znate u potpunosti kako oni vide stvari ili što su prošli. Zato vježbajte umijeće otpuštanja svog ega i usredotočite se na to da nije važno tko je u pravu, nego možete li očuvati svoj odnos.

Kada pustiti prijateljstvo da se ugasi?

Nisu sva prijateljstva zauvijek, a kvaliteta odnosa uvijek je važnija od količine.

- Ako su minusi koje imate u odnosu veći od nagrade, vrijeme je da pustite taj odnos da se ugasi - kaže psihologinja koja se bavi prijateljskim odnosima, dr. Irene S Levine. Ponekad je rascjep dubok, ako se to dogodi, ne brinite.

- Iako nam dobro dođe nekoliko ljudi na koje se stvarno možemo pouzdati, već i samo jedno dobro prijateljstvo dovoljno je za pozitivan utjecaj na vaše zdravlje - kaže Lydia.

A otpuštanje ljudi koji više ne dijele iste vrijednosti kao i vi znači da možete stvoriti prostora za ljude koji razmišljaju kao i vi.

Stvaranje novih odnosa

Jedna od prednosti lockdowna bila je u tome što nam je dao vremena da pronađemo nove interese. Dakle, ako ste stekli nove prijatelje na mreži ili u svom uskom krugu, razmislite o tome kako ih možete njegovati i preseliti u stvarni svijet te osigurati da nastave život i nakon lockdowna.

- Izvrstan način da to učinite je samo izražavanjem svojih namjera čovjeku o kojem je riječ, umjesto da čekate i mjerkate kakve su njegove namjere iz straha od odbijanja - kaže Sarah Louise, a prenosi The Sun.