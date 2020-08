Klimatske promjene, kao posljedica globalnog zagrijavanja planeta Zemlja, zna\u010de i otapanje polova i podizanje mora, a to onda zna\u010di i potapanje niskih kopna. Godine 2016.\u00a0nestalo je pet otoka iz skupine Solomonskih otoka. Na kocki su i cijele nacije \u2013 Maldivi i Tuvalu prije svih.

Izgubljeni svijet: 10 impresivnih čuda prirode kojih više nema...

Neka su izbrisale klimatske promjene, neka uobičajena priroda, neka direktna ljudska glupost - no u svakom slučaju ljepote koje pamtimo i koje su proslavila neka mjesta, više nema

<p>Jedna od stvari koje ljude šokira kod klimatskih promjena, potresa, vulkana jest to što ruše dojam kod čovjeka da je svijet oko njega, makar i opasan, ali barem stabilan i nepromjenjiv. Klimatske promjene, kao najgora opasnost po život na Zemlji, pa tako i po čovjeka, pokazuju da je svijet ranjiv čak i na štetno djelovanje čovjeka. A da je i inače promjenjiv, osim geoloških procesa koji se mjere u milijunima godina, pokazuju primjeri iz <a href="https://www.nationalgeographic.com/travel/features/photography/natural-wonders-that-disappeared/">National Geographica</a> – 10 prirodnih čuda koja pamtimo, a koja više ne postoje.</p><h2>Plaža Kaimu na Hawaima</h2><h2><script async="" src="//www.instagram.com/embed.js"></script></h2><h2>Solomonski otoci</h2><p>Klimatske promjene, kao posljedica globalnog zagrijavanja planeta Zemlja, znače i otapanje polova i podizanje mora, a to onda znači i potapanje niskih kopna. Godine 2016. nestalo je pet otoka iz skupine Solomonskih otoka. Na kocki su i cijele nacije – Maldivi i Tuvalu prije svih.</p><h2>Plaža Legzira (Maroko)</h2><p>Lukovi od crvenih stijena desetljećima su oduševljavali turiste sve dok se prije 3 godine jedan od dva nije srušio.</p><h2>Ledeni greben Larsen C (Antarktik)</h2><p>I opet su na djelu klimatske promjene. Ono što se do prije samo 20 ili 30 godina smatralo "vječnim ledom", sada se odlama i otapa. Smješten uz Antarktički poluotok, danas je površine nešto manje od Hrvatske, a sve je manji i manji. Ove godine odlomio se komad površine desetine naše zemlje.</p><h2>Azurni prozor (Malta)</h2><p>Tisućama godina moru je trebalo da izbuši fascinanti luk u vapnencu obale Malte. Da bi ga to isto more u ožujku ove godine i srušilo.</p><h2>Tunel stablo (Kalifornija)</h2><p>Tisuću godina postojalo je stablo sekvoje kroz koje je prolazila znamenita staza koju su ljudi napravili u 19. stoljeću. Oluju iz siječnja 2017. sekvoja nije izdržala.</p><h2>Stablo u Tenereu (Niger)</h2><p>Dugi niz godina stablo je bilo definitivni rekorder kao najizoliranije stablo na svijetu. Prvo sljedeće raslo je oko 400 kilometara dalje. Tajna je bila u tome da je stablo jedino preživjelo iz skupine stabala koja su u rubnom području Sahare davno rasla. I dok su se uslijed širenja Sahare sva ostala posušila, ovo je korijenjem dosegnulo vodu u podzemlju na dubini od 36 metara i tako je preživjelo. Sve dok ga 1973. kamionom nije srušio pijani vozač iz Libije.</p><h2>Stijena Mukurob (Namibija)</h2><p>Ime joj je u prijevodu značilo "Prst božji". Kolapsirala je 4. prosinca 1988.</p><h2>Nacionalni park 12 apostola (Australija)</h2><p>Tih stijena danas ima osam, a posljednja je pod udarom mora koje s valovima juriša sve od Antarktike, stradala 2005. godine. I to pred očima turista.</p><h2>Starac s planine (New Hapshire – SAD)</h2><p>Stijena koja podsjeća na profil ljudskog lica, ne postoji od svibnja 2003..</p>