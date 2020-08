Zlokobno Gatesovo upozorenje: Koliko je god epidemija grozna, promjena klime bit će još gora!

<p>Kako se pandemija koronavirusa proširila svijetom s milijunima zaraženih i tisućama mrtvih, suosnivač Microsofta i filantrop Bill Gates obećao je četvrtinu milijarde dolara za borbu protiv bolesti putem svoje fondacije.</p><p>Stiže nam pandemija, a mi umjesto da se pripremamo na nju kao za rat, pravimo se da se ništa ne događa', rekao je Bill Gates još 2015. godine, a isto ponovio u studenom 2019. godine, otkrivajući svoje predviđanje o nadolazećoj zdravstvenoj pošasti.</p><p>Pogledajte video:</p><h2>Prorekao: 'Nismo spremni'</h2><p>Gates je desetljećima bio najbogatiji čovjek na svijetu, a vlasnik Microsofta otprije je poznat po svojim "proročanstvima" od kojih su se mnoga ostvarila. I dok nekima nije lako predvidjeti što će se točno dogoditi sutra, čini se kako je taj uspješni biznismen znao da će se neke stvari dogoditi i desetljećima unaprijed. </p><p>Nažalost čovječanstvu nije prorekao tehnološki napredak, već globalnu zdravstvenu pandemiju koja bi u roku od šest mjeseci mogla ubiti preko 30 milijuna ljudi. Nasreću, iako je velik broj ljudi diljem svijeta u panici, trenutna situacija s korona virusom nije dosegla te razmjere, a njegova Fondacija Bill and Melinda Gates doprinosi financiranju nekoliko inicijativa za cjepivo protiv koronavirusa.</p><p>- I iako je situacija s epidemijom korona virusa grozna, klimatske promjene bi mogle biti još gore - ovih je dana napisao Gates u pismu koje je objavio na svom blogu, upozoravajući na još jednu veliku prijetnju koja će prema njemu neizbježno pogoditi čovječanstvo.</p><p>- Ako želite razumjeti vrstu štete koju će nanijeti klimatske promjene, pogledajte COVID-19 i proširite bol na mnogo duže vremensko razdoblje. Gubitak života i ekonomska bijeda uzrokovana ovom pandemijom nisu u skladu s onim što će se redovito događati ako ne eliminiramo svjetske emisije ugljika - objasnio je.</p><h2>Ne poduzmemo li nešto, bit će samo gore</h2><p>Gates je usporedio stopu smrtnosti koronavirusa - otprilike 14 smrtnih slučajeva na 100.000 - s očekivanim porastom stope smrtnosti zbog porasta globalnih temperatura, prenosi <a href="https://www.businessinsider.com/bill-gates-coronavirus-warning-climate-change-worse-than-covid-2020-8?utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=sf-bi-science">Business Insider.</a></p><p>- U narednih 40 godina predviđa se da će porast globalnih temperatura povećati globalnu stopu smrtnosti za isti iznos, 14 smrtnih slučajeva na 100.000. Do kraja stoljeća, ako rast emisija ostane visok, klimatske promjene mogle bi biti odgovorne za 73 ekstra smrti na 100.000 ljudi. U scenariju s nižim emisijama, stopa smrtnosti pada na 10 na 100.000 - ističe.</p><p>U bilo kojoj od projekcija, rekao je Gates, stopa smrtnosti je ili slična trenutnoj stopi smrtnosti od koronavirusa ili znatno viša. Do 2060. godine klimatske bi promjene mogle biti jednako smrtonosne kao COVID-19, a do 2100. godine mogu biti i pet puta smrtonosnije.</p><p>Ekonomski utjecaj mogao bi biti podjednako strašan, rekao je Gates, s jednakim troškovima i financijskom boli zbog pandemije koja se događa 'svakih deset godina' jer su vlade prisiljene trošiti više BDP-a baveći se utjecajima klimatskih promjena.</p>