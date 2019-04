Izludite ga oralno: Najviše ga uzbuđuje kad vidi da vi uživate

Dobar oralni seks najbolji je način da muškarca dovedete do ludila, tvrdi autorica knjige “Sex Tips 101: Oral Sex - Tips to drive him wild”.

- Većina muškaraca tvrdi da je najbolji oralni seks onaj u kojem vide da se partnerica doista uzbudi. Ženin entuzijazam oko oralnog seksa najbolji je afrodizijak za muškarca. No važno je da ne prijeđe granicu dobrog ukusa i počinje oponašati pornić - naglašava autorica.

Objašnjava da je najbolje početi polako i erotično, no ipak ne presporo da interes ne spadne.

- Prelazite rukama preko partnerova tijela, od obraza, preko vrata, ramena... Poljubite ga i gledajte u oči dok vam ruke prelaze niz njegova prsa, bokove, preko trbuha do bedara. Mazite mu intimno područje, no isprva izbjegavajte dodirnuti penis. Zatim se spustite do njega i počnite ga polako ljubiti. Lagani poljupci odlična su predigra prije nego što ga stavite u usta - kaže autorica.

Savjetuje da prvo počnete od glavića, lagano ga trljajući između usana. Navlažite ga slinom i onda ga počnite uvlačiti sve dublje. Poigrajte se jezikom i pojačajte intenzitet, povremeno ga strastveno pogledavajući u oči - to će ga dodatno uzbuditi.

- Da biste saznali što partner voli, najbolje je biti iskren. Pitajte ga što ga uzbuđuje, a što mu se ne sviđa. Jedan od najboljih osjećaja je kad vam partner pokaže da mu se sviđa nešto što ste učinili. Iskoristite tu informaciju i pružite mu još senzualnije iskustvo sljedeći put - savjetuje.