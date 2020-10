U svojoj knjizi 'Goli majmun' iz 1967. godine, zoolog Desmond Morris objasnio je kako su na\u0161e \u017eenske\u00a0prethodnice upotrebljavale\u00a0svoju stra\u017enjicu kako bi signalizirale da su spremne za akciju

<p>Većina žena danas teži za većom stražnjicom. Već dovoljno dobro poznaju poze koje će ih istaknuti, a one nešto boljeg financijskog stanja rado će odvojiti više tisuća kuna, eura, funti ili dolara kako bi je učinila još prpošnijom. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Kim Kardashian je popularizirala ovaj trend kada je pokazala svoju stražnjicu u listopadu 2013. godine. Žene se više ne brinu hoće li njihova stražnjica izgledati veliko. Čak, naprotiv, one se tome nadaju.</p><p>Ali, kako smo postali toliko opsjednuti velikom guzom? Navodno, zahvaljujući našim precima.</p><p>U svojoj knjizi 'Goli majmun' iz 1967. godine, zoolog Desmond Morris objasnio je kako su naše ženske prethodnice upotrebljavale svoju stražnjicu kako bi signalizirale da su spremne za akciju</p><p> - U određenom trenutku naše evolucije prešlo se na parenje licem u lice i stražnjica se više nije koristila za davanje signala. To se dogodilo kad smo prestali hodati na četiri noge, poput majmuna, i stajali uspravno. To je seksualne kontakte učinilo puno osobnijima i predstavljalo je prelazak na novi razvoj veza u kojima parovi duže ostaju vezani - rekao je Morris.</p><p>Ali Morris kaže da je zaobljena stražnjica i dalje jedan od primarnih seksualnih signala i možda je razlog zašto žene ponovno pridaju pažnju ovom dijelu tijela.</p><p>Pjevačice s velikim stražnjicom kao Jennifer Lopez, Iggy Azalea i Nicki Minaj posvetile su neke svoje pjesme upravo svojoj stražnjici. JLo-ov hit 'Booty' iz 2014. ima više od 217 milijuna pregleda na YouTubeu.</p><p>Nicki Minaj također pjeva o ljubavi prema velikoj stražnjici u svom hitu Anaconda.</p><p>Myra Mendible, socijalna povjesničarka, kaže da su ženski tipovi tijela uvijek bili znak onoga čemu je društvo težilo - vitka mišićava forma preferirala se u kapitalističkim zemljama, dok se u siromašnim mjesta poput njezine rodne Kube preferirala veća stražnjica.</p><p>Da bi postigle veću stražnjicu, mnoge žene idu i pod nož, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/living/4010895/the-rise-of-the-superbum-how-the-world-fell-in-love-with-celebrity-bubble-butts-and-the-top-20-you-need-to-know-about/">The Sun</a>.</p><h2>Top 20 najboljih stražnjica</h2><p>Od poznatih osoba, a koje imaju najbolje stražnjice, često se navode: Pippa Middleton, Kylie Minogue, Iggy Azalea, Coco Austin, Rosie Huntington Whiteley, Demi Rose, Kendall Jenner, Emily Ratajkowski, Jessica Alba, Rihanna, Alessandra Ambrosio, Rita Ora, Kimberley Walsh, Jennifer Lopez, Beyonce, Nicki Minaj, Kim Kardashian, Blac Chyna, Amber Rose te Kelly Brook.</p><p> </p>