Prokletstvo velikih: 3 obdarenih ispričalo je kakve ih brige muče

Većina muškaraca ne bi rekla NE većem penisu. No, ispostavilo se da veliki penis nose i brojne probleme, a neke od njih su otkrila i ova trojica muškaraca

<p> Iako postoje načini za kirurško poboljšanje penisa kako bi ga povećali, postupci su zabranjeni i čak pomalo opasni. </p><p>No, ispostavilo se da veliki penis dolazi i s popriličnim udjelom problema.</p><p>Jordan, Falcon i Todd su trojica muškaraca koji imaju 'problematično velike' penise, prema urologu Brianu Steixneru. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>- Prema onome što mogu utvrditi, ako je vaš penis dulji od 20 centimetara kada je u erekciji, to vas svrstava u 2 posto 'sretnih' ljudi na svijetu - kaže dr. Steixner.</p><p>Međutim, veliki penis ovim muškarcima stvara poteškoće u krevetu, ali i u svakodnevnim aktivnostima, a ovo su njihove priče:</p><h2>Od bicikla do seksa</h2><p>U stražnjem kutu slabo osvijetljenog puba bio je Willie Jordan, uz njega desetak prijatelja i nekoliko znatiželjnih stranaca.</p><p>'Izvadi ga, izvadi ga', skandirala je publika, a on je odgovorio 'ne ovdje, ne večeras'. Sviđao mu se ovaj lokal i nije želio dobiti zabranu za izvođenje svog 'trika za zabave.</p><p>'Gluposti', odgovorili su mu, stvarajući krug znatiželjnika oko njega i vršeći pritisak. Tako je Jordan udahnuo, pažljivo otkopčao hlače i izvukao penis. Publika je oduševljeno klicala tzv. najvećem penisu u Newcastleu, zbog kojeg je njegov vlasnik postao svojevrsna lokalna legenda. </p><p>U svojim dvadesetima Jordan je pojeo pažnju pokazujući svoj super veliki penis svima, a kako su se glasine širile, sve više ljudi ga je željelo vidjeti. </p><p>- Razumijem ljudsku znatiželju. Da imam prijatelja koji ima šest ili sedam prstiju na svakoj ruci ili dvije glave, i ja bih bio znatiželjan da ih vidim - kaže on.</p><p>No, danas, u njegovim 40-ima, kaže da se njegov 'cirkuski štos' istrošio, a <strong>Jordan</strong>, kojemu je penis dug 28 centimetara, ne može voziti bicikl jer nema kamo smjestiti svoj ud. Bicikliranje mu je noćna mora, jer mora sjesti na penis. </p><p>Veliki penis stvara mu problem i u seksu. Kada postane najbolje, mora stati jer partnericu boli. Iako se njegove partnerice na prvu oduševe njegovom veličinom, nakon nekog vremena pobjegnu onima s manjim penisima.</p><p>Stoga je Jordan uveo pravilo da prva tri mjeseca veze ne spava s djevojkama.</p><p>- Znao sam se osjećati iskorišteno jer su sve htjele sa mnom u krevet samo da bi probale kako je seksati se s muškarcem koji ima veliki penis. Ja želim pronaći srodnu dušu, djevojku koja će me voljeti bez obzira na sve - rekao je Jordan.</p><h1>Problem s mokrenjem u javnim prostorima</h1><p><strong>Todd,</strong> koji je vlasnik penisa od 25 centimetara, dodao je još jedan problem.</p><p>- Kada mokrim u javnim WC-ima, moj penis zna dotaknuti pisoar ili pak vodu u školjci. Da stvar bude gora, ja sam bakcilofob - dodao je Todd.</p><p>Problem su mu i kondomi.</p><p>- Jednostavno su premali. Koristim one najveće, no prekriju samo pola moga uda pa često ostanu u partnerici - kaže. </p><p> Ni oralni seks mu ne pruža zadovoljstvo jer partnerica ne može dovoljno otvoriti usta te ga nerijetko ozlijedi zubima.</p><p>Prvu seks nezgodu zbog svoje obdarenosti on je doživio već pri prvom iskustvu s djevojkom, u srednjoj školi. Nakon gubitka djevičanstva, njegova se partnerica previjala u bolovima i kaže da ni danas ne zna kako su uspjeli izbjeći odlazak na hitnu.</p><h2>Jesam li samo za porniće?</h2><p><strong>Falcon</strong> je glumac bez angažmana. Njegov penis je dug 34 centimetra, a zahvaljujući njemu se proslavio. Glumio je u nekoliko dokumentaraca i želi nastaviti karijeru, no svi ga žele u pornoindustriji</p><p>- Kao glumac želim ozbiljne uloge. Ako počnem s porno filmovima, nikada neću ni jednu drugu ostvarit - smatra Falcon, a piše <a href="https://www.menshealth.com/sex-women/a19547778/big-penis-problems/">Men's Health</a>.</p>