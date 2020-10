Iznenadit ćete se: Evo koliko seks točno traje kod većine ljudi

Iako je idealno trajanje individualna stavka, činjenica je kako za većinu ljudi sama penetracija traje tek nešto dulje od 5 minuta, a priče o seksu koji traje satima većinom su samo priče, barem kod prosječnih parova

<p>Što se tiče seksa, je li dulje bolje? Ili ljudi radije prelaze u više brzine, povezane i s većim uzbuđenjem. Portal <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/how-long-should-sex-last">mbg</a> je pregledao istraživanje o tome koliko dugo seks obično traje, kao i ono što stručnjaci za seks imaju o tome reći.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zdravstvene dobrobiti seksa</strong></p><h2>Prosječno trajanje seksa</h2><p>Vaginalni odnos, odnosno vrijeme penetracije u prosjeku traje oko 5,4 minute prije ejakulacije, pokazala je međunarodna studija na heteroseksualnim parovima provedena u pet zemalja.</p><p>Prema istraživanju seksualnih terapeuta iz 2005. godine, od tri do 13 minuta smatra se normalnim trajanjem vaginalnog seksa. U međuvremenu, prosječnoj ženi treba 13,41 minuta da doživi orgazam tijekom seksa s muškarcima, prema studiji iz 2020. godine, iako joj trebaju aktivnosti koje nisu samo penetracija.</p><h2>Seks koji traje satima je mit</h2><p>Prema istraživanju heteroseksualnih parova iz 2004. godine, žene i muškarci u vezama izvještavaju da 'predigra' traje 11, odnosno 13 minuta. Muškarci su obično izvještavali da predigra traje dulje nego žene. I muškarci i žene izvijestili su da je seks u prosjeku trajao sedam minuta.</p><p>- Sve one priče, filmske scene i slično gdje se ljudi seksaju satima, to su gluposti ili ako ništa drugo rijetke iznimke - komentirala seksologinja Shamyra Howard.</p><p>Izuzetak od tog pravila mogu biti žene koje imaju spolne odnose sa ženama, prema studiji kod njih seks u prosjeku traje oko 35 minuta. Oko 20 posto žena u istospolnim vezama reklo je da njihove seksualne seanse traju sat vremena ili više.</p><h2>Koliko bi trebao trajati - da se žene pita</h2><p>Ako ste se ikad zapitali koliko bi seks trebao trajati da bi zadovoljili drugu stranu ili traje li to dovoljno dugo kod vas, stručnjaci tvrde kako vam donose odgovor. Naime, veliko istraživanje provedeno preko interneta na više od 3800 seksualno aktivnih muškaraca i žena pokazalo je kako doista postoji nešto što bismo nazvali 'prekratko', 'predugo' i 'idealno'.</p><p>Otkrilo su kako žene u prosjeku žele da seks traje 25 minuta i 51 sekundu, odnosno to im je idealna mjera za njihovo zadovoljstvo, piše <a href="https://www.iflscience.com/health-and-medicine/this-latest-research-shows-how-long-women-want-to-have-sex-for/">IFL Science</a>. I dok je za pretpostaviti da bi muškarci na to odmahnuli rukom, čini se da se i oni slažu te preferiraju upravo toliku duljinu same penetracije - od oko 25 minuta i 43 sekunde. </p><p>No, studija je otkrila i kako muškarci često nisu objektivni što se tiče prosječne duljine njihove izvedbe te često precjenjuju koliko je seks trajao.</p><h2>'Idealno vrijeme' - prema stručnjacima</h2><p>Ne postoji idealno vrijeme koliko bi seks trebao trajati. No seksualni terapeuti u prosjeku kažu da je sedam do 13 minuta 'poželjna' duljina trajanja penetracije. Sve manje od tri minute smatra se 'neprimjereno kratkim'.</p><p>Jasno je da postoji mnogo varijacija u onome što se smatra idealnim. Nema čak ni konsenzusa oko toga je li duži seks bolji ili lošiji. Zaključak? Što god čini vas i vašeg partnera zadovoljnim, idealno je za vas.</p>