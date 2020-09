Naručio escort damu, a pojavila se mama najboljeg prijatelja!

James je profesionalni vojnik koji povremeno koristi 'usluge' escort dama, no kad je naručio društvo jednu večer nije ni slutio da će se na njegovim vratima pojaviti majka njegovog prijatelja. Napravili su pakt o šutnji

<p>Njegove zabavne, seksi noći postale su dio njegove uobičajene rutine i nikad o tome nije previše razmišljao - sve dok jedne večeri stvari nisu postale vrlo, vrlo čudne kada je jedna od njegovih anonimnih rezervacija na kraju ispala mama njegovog prijatelja.</p><p>James je vidio samo fotografije tijela dame prije rezerviranja večeri druženja s njom - zbog čega je vrlo brzo požalio kad je pokucala na vrata, piše <a href="https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/i-hired-escort-best-friends-22754181">Mirror.</a></p><p>Otkako se pridružio vojsci prije šest godina, Jamesu je bilo teško zadržati vezu. Njegov posao znači da ga nema na dulje vremensko razdoblje, što veze i pronalazak nekoga čini izuzetno nezgodnim.</p><p>Međutim, nedostajale su mu fizičke strane veze pa je odlučio s najmom escort dame.</p><p>- Korištenje escorta znači da mogu zadovoljiti svoje potrebe za druženjem i po mogućnosti seksom bez ikakvih obaveza - rekao je za <a href="https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/i-hired-escort-best-friends-22754181">Mirror</a>.</p><p> - Uvijek rezerviram pratnju, bez obzira gdje sam stacioniran s vojskom; kad sam se zadnji put vratio kući, nakon što sam ozlijeđen, nisam mogao dočekati da nekoga rezerviram - ispričao je.</p><p>Budući da preferira zrelije žene i često pretražuje termin 'MILF', poželio je da upravo takva dama bude njegovo društvo nedavno.</p><p>- Na svojim fotografijama nije pokazala lice već samo tijelo, a ono što je rekla da će učiniti na svom profilu bilo je dovoljno da privuče moju pažnju - objasnio je.</p><p>Na web stranici koju koristi za naručivanje dogovorio je vrijeme i mjesto, a 45 minuta nakon toga James se zgrozio kad je otvorio vrata.</p><p>- Otvorio sam vrata i tko je stao ispred mene? Mama mog najboljeg prijatelja. Samo sam pomislio, s*anje e, ovo je neugodno - kaže.</p><p>Tvrdi da je, iako nije imao pojma što učiniti, prijateljeva mama preuzela kontrolu nad situacijom i ponašala se kao da se ne poznaju. Predstavila se kao da se prethodno uopće ne poznaju.</p><p>- Ne mogu reći da ona nije privlačna žena i da me nije privukla. Bio je to čudan rasplet događaja, ali zapravo je dodao uzbuđenju - želiš ono što ne možeš imati i znao sam da ne bih smio nastaviti - objasnio je, dodajući kako 'nisu baš previše razgovarali'.</p><p>Ipak, kad su završili sa seksualnim dijelom druženja, uz obostrano razumijevanje složili su se kako cijela priča mora ostati tajna.</p><p>Nije iznenađujuće što je James odlučio da nikada neće reći svom prijatelju o onome što se dogodilo.</p><p>- Iskreno, sve i da želim, ne znam kako bih uopće započeo taj razgovor. Činjenica da sam je vidio nekoliko puta od tada također je situaciju učinila 100 puta gorom, iz očitih razloga - kaže.</p><p>Ali kako bi stvari bile još neugodnije, James zna da njegov prijatelj koristi istu agenciju za pronalazak društva.</p><p>- Često se brinem da će je slučajno sam rezervirati! Otkad se to dogodilo, ja sam puno oprezniji, obavezno tražim slike lica prije nego dogovorim druženje, da ne bih opet naišao na nekog poznatog - ispričao je o ovoj uvrnutoj situaciji.</p>