Ima li vaš partner tajni fetiš? 6 znakova pomažu to prepoznati

Slavna seksologinja Tracey Cox otkriva na koje načine vam partner suptilno otkriva svoje 'neobične' želje, a njegova odjeća, ponašanje pa i aktivnosti u krevetu pružaju važan uvid u to i kako se s time nositi

<p>Većina ljudi ima 'tajnu' stvar koja ih seksualno uzbuđuje, no kod nekih ona ima veće značenje - seksualnog fetiša kojeg se srame. Mogu to tako dobro skrivati da čak njihov dugogodišnji partner nema pojma, jer mnogo ljudi sa seksualnim fetišima savršeno dobro 'upravljaju' njima.</p><p>- Koristit će pornografiju i maštanja kod masturbacije na tu temu i ispunjavati svoje potrebe - objašnjava ugledna britanska seksologinja Tracey Cox za <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8785791/Does-partner-sex-fetish-Tracey-Cox-reveals-six-signs-look-for.html">Daily Mail.</a></p><p>No, postoje i oni partneri koji bi voljeli da znate za njihov fetiš, prihvatite ga, pa i sudjelujete u njemu, a ne znaju kako vam reći.</p><p>- Način na koji netko želi ispuniti svoj fetiš određuje hoće li to postati problem u vašoj vezi - objašnjava Cox.</p><h2>Gaji li vaš partner tajni seksualni fetiš?</h2><h2>1. Odati ih mogu njihovo ponašanje i odjeća</h2><p>Osobe koje se bave BDSM-om često će nositi stvari koje nagovještavaju njihov fetiš, primjerice kožne ogrlice, narukvice i slično.</p><p>Ako netko ima fetiš za stopala, posvetit će pretjeranu pažnju vašim nogama i cipelama - a također će gledati i tuđa stopala.</p><h2>2. Ispitivat će vas o neobičnim seks-željama</h2><p>Ponekad će postavljati nasumična pitanja koliko ste u prošlosti bili pustolovni u seksu - primjerice jeste li ikad bili u trojcu, jeste li se ikad snimali, jeste li nekog vezali?</p><p>Što im više toga otkrijete, osobiti ako su odgovori 'liberalni', vjerojatno je da će postati hrabriji i navoditi vas s pitanjima na vlastiti fetiš.</p><p>Jedan od načina da to suptilno otkriju su liste nasumičnih seks želja koje će izraziti, a svoj fetiš uklopiti u jednu od njih.</p><h2>3. Predlažu vam gledanje porno sadržaja s određenim temama</h2><p>Ako zajedno gledate pornografiju, ovo je najvjerojatniji način na koji će vaš partner procijeniti jeste li otvoreni za istraživanje njihovog fetiša.</p><p>'Naletio sam na nešto zanimljivo, bi li to pogledala sa mnom' primjer je takvog suptilnog pitanja. Ako odgovorite da, zabrinuto će vam skenirati lice, tražeći znakove uzbuđenja - ili gađenja. </p><p>- Volio bih vidjeti da moja partnerica istovremeno uživa s više partnera. Zajedno gledamo raznu pornografiju na tu temu, no nisam siguran je li to spremna probati u stvarnom životu. Kada krenem ispitivati o tome, nelagodno joj je i uzmiče od razgovora - otkrio je jedan muškarac.</p><h2>4. Pokušaji u šali</h2><p>Ako je vaša reakcija na pornografiju bila definitivno 'Bljak! Zašto ovo gledamo?', fetišem će se najvjerojatnije upravljati na dva načina.</p><p>Nastavit će se zadovoljavati masturbirajući na pornografske teme oko svog fetiša. Ili će krenuti dalje i pronaći nekoga tko će im udovoljiti.</p><p>Ako se činilo da uživate u gledanju, sljedeći je korak često prijedlog u obliku šale da pokušate nešto slično.</p><p>'Što bi učinio da te zavežem, samo da vidiš kako se osjećaš?' Uslijedi li pauza na odgovor, vjerojatno ćete čuti 'ha, samo sam se šalila'.</p><p>Još jedan uobičajeni scenarij je da se prave kako su nešto sanjali, pa bi baš to mogli pokušati. </p><h2>5. Pokušat će 'razrijeđenu verziju'</h2><p>Ako vas partner povuče za kosu i postane jako uzbuđen, moglo bi ga privlačiti da isproba BDSM. Taj 'razigrani' udarac koji ih stvarno uzbuđuje mogao bi biti nagovještaj za kojim žude da izvade bič skriven ispod kreveta, objašnjava Cox.</p><h2>6. Uvijek žele jednu te istu stvar</h2><p>Partner koji želi da u krevetu uvijek nosite štikle vjerojatno ima fetiš na to te bi mogao imati problema s uzbuđivanjem ili održavanjem erekcije bez takve 'inspiracije'. </p><h2>Što učiniti ako partner otkrije tajnu?</h2><p>Bez obzira na vaš šok, tvrdi negativan odgovor od strane partnera zaboljet će ih. Pokušajte ne suditi. Umjesto toga, postavljajte pitanja i tražite više informacija.</p><p>Imati fetiš nije nezdravo ili znak psihološkog poremećaja, kaže socijalni psiholog Justin Lehmiller.</p><p>Fetiši se smatraju problemima samo ako uključuju neprimjereno ponašanje, ako predstavljaju neprihvatljivu razinu rizika ili štete sebi ili drugima ili ako uzrokuju ozbiljnu psihološku nevolju ili oštećenje.</p><p>Ako ne želite sudjelovati u fetišu vašeg partnera, ali ne smeta im što se prepuštaju sami, recite im.</p>