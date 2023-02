Iznenadite je s prstenom i ne čekajte Valentinovo: Reakcija sigurno neće izostati

Iako je Valentinovo pred vratima, na današnji dan slave se zaruke. Veoma je popularan u Indiji, gdje se na taj dan zaručuje mnogo ljudi.

Iako će možda vaša odabranica očekivati prsten za Valentinovo, ovo je odličan način da je još bolje iznenadite! Postavite joj pitanje još danas i reakcija sigurno neće izostati.

Foto: Canva

No to ne vrijedi samo za muškarce. Sve češće to pitanje postavljaju i žene. Prva takva poznata prosidba bila je 1816. godine kad je princeza Charlotte zaprosila budućeg supruga. Jedne od poznatijih zaruka u popularnoj kulturi bile su u seriji “Prijatelji”, kad je Monica zaprosila Chandlera.

