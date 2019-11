'Izveo sam 12.000 operacija, a kirurgiju sam zavolio u ratu'

Tijekom godina učeći od najboljih kolega iz svijeta usavršio sam metodu koju ne mogu nazvati vlastitom jer sam od svakoga uzimao ponešto, no danas mogu reći da jedini regiji radim minimalno invazivnu endoskopsku operaciju štitnjače, pojašnjava prim.dr. Renato Janušić (55), specijalist otorinolaringologije te kirurgije glave i vrata.

U kirurgiju se zaljubio tijekom Domovinskoga rata kada je kao dragovoljac radio u kirurškim ekipama na ratištima kraj Pakraca i Vukovara. Već 1992. upisao je specijalizaciju – kirurgija glave i vrata. Unazad dvadesetak godina, koliko se bavi kirurgijom, kaže da je sve više ljudi s problemima štitnjače i rakom kože. Od toga je 15 godina proveo radeći u Klinici za tumore gdje je izvještio, a zatim je pokrenuo samostalnu polikliniku za bolesti štitnjače.

- Sad konačno radim onako kako želim i nadam se da će uskoro to postati standard i u drugim bolnicama. Naime, dok sam nekad u ambulanti znao imati i do 70 pacijenata tijekom jutra, što je značilo da jedva imam pet minuta po jednom čovjeku, danas naručujem na preglede tako da imam najmanje sat vremena za bolesnika. Ako ide na operaciju, uplašen je i ima milijun pitanja, a smatram da na to moram odgovoriti ja, a ne internet, pojašnjava on dodajući kako posla ne nedostaje, a u Kosovu, Srbiji, Bosni i Hercegovini te Crnoj Gori raširenih ruku čekaju stručnjake poput njega.

- Ondje mi je i većina pacijenata, a svakog dana dolaze mi ovakve poruke, govori on i pokazuje nam e- mail pacijentice koja oduševljeno zahvaljuje jer se nakon operacije već sljedećeg dana mogla baviti uobičajenim aktivnostima. - To i jest tajna ove moje metode. Uz tehniku koju sam stekao dugogodišnjom praksom te moderne aparate u koje sam uložio oko milijun kuna kad sam otvarao polikliniku, danas moji pacijenti na oporavku leže samo 24 sata. Naime, operacija štitnjače je ozbiljna operacija koja može završiti i smrću pacijenta ako se pojave komplikacije i u većini bolnica oporavak traje od tri do sedam dana. Nakon moje operacije pacijent je sutradan spreman za svoj uobičajeni život, ističe on pojašnjavajući kako na operacijama koristi tzv. minimalno invazivnu metodu u kojoj se pazi na vrstu reza, količinu tkiva koje se izuzima te nakon zahvata nisu potrebni drenovi koji se koriste u klasičnim zahvatima.

- U bolnicama takve operacije traju vrlo kratko jer imate pritisak količine pacijenata i nedostatak vremena, no kroz moju tehniku vrijeme operacije se produljilo i do pet sati. Operiram uz pomoć kirurških lupa koje uvećavaju tkivo do te mjere da mogu sačuvati i najmanje kapilare te tako sačuvati više tkiva, ali i spriječiti velika krvarenja, nastavio je dodajući kako se operacija izvodi u općoj anesteziji. Komunikaciju s pacijentima oduvijek je smatrao važnim dijelom medicine i kaže da svaki liječnik donekle mora biti i psiholog.

- To vas nitko ne nauči na fakultetu, ali za uspjeh liječenja je iznimno važno povjerenje pacijenta u vaše znanje I stručnost. Često liječnik mora umjesto pacijenta odlučivati o tijeku liječenja, a bez povjerenja šanse za uspjeh su vrlo male, objašnjava on. U profesionalnom svijetu ushićuje ga sve što ljudima može olakšati ili poboljšati život. U tom smislu prvi je liječnik u Hrvatskoj koji je 2009. bez kapi krvi operirao tumor štitnjače plazma nožem. Riječ je o sustavu koji tijekom operacije dim, krv I tekućinu usiše tako da kirurg vidi pred sobom samo čisto tkivo.

- Kod bolesti štitnjače imamo dvije vrste promjena: one koje uzrokuju stvaranje viška ili manjka hormona zbog kojih štitnjača radi previše ili premalo, a druga vrsta promjena je pojava čvorića, zadebljanja, tumora. Za tu drugu vrstu promjena jedina je terapija kirurgija, dok u onoj prvoj grupi bolesti štitnjače imamo razne lijekove. No problem bolesti štitnjače u posljednjih dvadesetak godina je rastući problem koji se podjednako tiče muškaraca i žena, upozorava dr. Janušić pojašnjavajući kako u Hrvatskoj svaka treća žena ima tegobe vezane uz štitnu žlijezdu.

- Najčešće je riječ o problemima vezanima uz pojačani ili smanjeni rad žlijezde, a rjeđe se pojavljuju problemi izazvani čvorićima ili tumorima koji su učestaliji u muškoj populaciji. Hrvatska je, dodatno, među zemljama s najvećom incidencijom raka štitnjače u svijetu, gdje se na 100. 000 ljudi javlja čak 10 oboljelih, upozorio je dr. Janušić. Na probleme sa štitnjačom mogu ukazati simptomi poput umora, naglog porasta tjelesne težine, bolovi u mišićima, netolerancija prema hladnoći ili vrućini, nakupljanje tekućine, pojava migrena ili afti. U toj situaciji najbolje je potražiti savjet liječnika.

- Na žalost, riječ je o rastućem problemu i prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije u svijetu od nekog oblika poremećaja rada štitnjače boluje oko dvije milijarde ljudi, od čega ih je 20 posto u Europi. Iako se primarno smatra bolešću kojoj su sklonije žene, činjenica je da podjednako pobolijevaju i muškarci, zaključio je prim. Janušić.

