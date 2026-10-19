Izvučeni su dobitnici nagradne igre 'Tri kupona sakupi i vrijedne nagrade pokupi'

Poznato je tko su sretni dobitnici nagradne igre 'Tri kupona sakupi i vrijedne nagrade pokupi'! Čitatelji 24sata osvojili su vrijedne nagrade, od električnog romobila i televizora do darovnih kartica, vaučera za odmor u Termama Sveti Martin i praktičnih kućanskih uređaja.

Glavnu nagradu, električni romobil MS Energy Urban 500, osvojio je Darko Tomašek iz Varaždina, dok je novi LG televizor 50-inčnog zaslona pripao Željki Pavličić iz Vinkovaca.

Lidl darovnu karticu u vrijednosti od 300 eura osvojila je Neđmira Hota iz Zagreba, a dm darovnu karticu vrijednu 200 eura osvojio je Emil Maglić iz Čakovca.

Zagreb: Izvlačenje nagradne igre 24sata | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Posebno će se razveseliti i petero dobitnika koji su osvojili vaučere za Terme Sveti Martin, svaki u vrijednosti od 320 eura. Vaučer uključuje smještaj za dvije osobe s polupansionom u standardnoj hotelskoj sobi, kupanje i jedan ulazak po osobi u Svijet sauna u trajanju od 180 minuta.

Vaučere su osvojili Daniela Conjar - Eden iz Sutivana, Ivan Kardoš iz Antunovca, Milka Rakarić iz Topuskog, Rudika Vidaković iz Osijeka i Kristian Bujan iz Zagreba.

Nagrade za opremanje kuhinje i lakše obavljanje svakodnevnih kućanskih poslova također su pronašle svoje vlasnike. Nespresso Essenza Mini aparat za kavu osvojio je Damir Gospočić iz Stubičkih Toplica, kuhinjski robot Vitapur Rosmarino Elite pripao je Nevenki Kurelić iz Pušćina, a Kärcher parni čistač SC 2 EasyFix osvojila je Vesna Čulić iz Lovrana.

Popis svih dobitnika:

Električni romobil MS Energy Urban 500: Darko Tomašek, Varaždin

LG televizor 50UA74003LB 50" LED UHD Smart: Željka Pavličić, Vinkovci

Lidl darovna kartica od 300 eura: Neđmira Hota, Zagreb

dm darovna kartica od 200 eura: Emil Maglić, Čakovec

Vaučer za Terme Sveti Martin od 320 eura: Daniela Conjar - Eden, Sutivan

Vaučer za Terme Sveti Martin od 320 eura: Ivan Kardoš, Antunovac

Vaučer za Terme Sveti Martin od 320 eura: Milka Rakarić, Topusko

Vaučer za Terme Sveti Martin od 320 eura: Rudika Vidaković, Osijek

Vaučer za Terme Sveti Martin od 320 eura: Kristian Bujan, Zagreb

Nespresso Essenza Mini aparat za kavu: Damir Gospočić, Stubičke Toplice

Vitapur kuhinjski robot Rosmarino Elite: Nevenka Kurelić, Pušćine

Kärcher parni čistač SC 2 EasyFix: Vesna Čulić, Lovran

Čestitamo svim dobitnicima i zahvaljujemo svim čitateljima koji su sudjelovali u nagradnoj igri!