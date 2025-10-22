Završila je nagradna igra “Igraj i osvoji novu Toyotu C-HR” za čitatelje 24sata i pretplatnike Oranža. Sretnim dobitnikom proglašen je Stipe Vojnić iz Dugog Rata
Izvukli smo dobitnika nagradne igre 'Igraj i osvoji Toyotu C-HR'
Nakon gotovo dva tjedna uzbuđenja i prikupljanja kupona, završila je naša nagradna igra u kojoj su čitatelji dnevnih novina 24sata i pretplatnici digitalne pretplate Oranž imali priliku osvojiti novu Toyotu C-HR Plug-in 2.0 PHEV 5D E-CVT COOL. Ova moderna plug-in hibridna tehnologija omogućuje vožnju gotovo isključivo na struju s dosegom do 66 kilometara, pružajući glatku i udobnu vožnju svakodnevnim rutama.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Pristigli su brojni kuponi iz novina i kodovi iz PLUS+ članaka, a sve prijave pažljivo je pregledala tročlana komisija. Nakon prebrojavanja svih pristiglih prijava i potvrde pravilnog sudjelovanja, konačno smo proglasili sretnog dobitnika.
Dobitnik nagradne igre je Stipe Vojnić iz Dugog Rata. Čestitamo Stipi na osvojenoj Toyoti C-HR i želimo mu da uživa u svakom kilometru u ovom izvanrednom električnom vozilu!
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+