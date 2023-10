'Ja sam bradata žena, dečko mi ne dozvoljava da se obrijem...'

Žena s impresivnom bradom otkriva s kojim negativnostima se svakodnevno susreće, od vrijeđanja stranaca na ulici, do onih na internetu, ali unatoč kritikama, kaže da voli kako izgleda.

Amerikanka Coral Renaie provela je posljednjih 16 godina brijući lice kako bi zadovoljila druge, ali nedavno je postala umorna od standarda ljepote za žene. Sada je prihvatila svoju bradu, za koju kaže da je simptom njezinog sindroma policističnih jajnika i zauvijek je odbacila svoje britvice.

Međutim, biti žena s bradom nije joj lako, jer se 30-godišnjakinja neprestano mora nositi s reakcijama drugih, uključujući sve njihove neugodne komentare i poglede. Ali ona je ponosna na svoje dlakavo lice i kaže da se to sviđa i njezinom partneru Illiasu (25), donosi The Sun.

- Bilo je to stvarno bolno putovanje, fizički i emocionalno - rekla je.

Objašnjava kako je počevši s otprilike četiri godine dobivala sve tamniju kožu na vratu, koljenima, laktovima i gležnjevima, uzrokovano zdravstvenim stanjem.

- Jedna osoba je mislila da sam prljava i rekla mi je da ostružem kožu u kadi da je skinem. Bio je to prvi put da sam stvarno osjetila sram zbog svog tijela. S devet godina izrasli su mi gusti zalisci, a već s 12 sam brijala lice svakodnevno. Osjećala sam da je brijanje jedini način da preživim. Na neki način, osjećam da je to donekle potvrđeno količinom mržnje koju dobivam na internetu. Stalno me pitaju ‘što sam’ jer zbog dlaka im izgledam 'čudno' - priča Coral, dodajući kako joj stalno govore da se mora obrijati.

Umorna je od toga da joj drugi govore što da radi sa svojim tijelom.

- No neki me podržavaju i ljubazni su. Većina mojih pratitelja trenutno su muškarci, čini se da uživaju u pogledu - ističe ona.

Većina se obično ne sukobljava s njom osobno.

- Definitivno puno bulje i ponekad vade svoje telefone i pokušavaju me fotografirati. Oni moraju shvatiti da je jedino što me čini drugačijom od bilo koga drugog moj prkos. Moja brada nema nikakve veze s tim što sam čudna ili drugačija. Volim sebe i to ljuti druge - priča Coral.

Naglašava kako njezin partner, Illias, nema problema s njezinim dlakama, a podržavaju je i njezina mama i nećakinje.

- Žene se ne bi trebale skrivati. Zaslužujem ljubav. Zaslužujem zadovoljstvo. I neću više pristajati na kompromis oko toga. Definitivno je pomoglo to što me Illias voli tako duboko - ističe.

Nakon što se prestala brijati, oboje su postali puno sretniji; on je bio sretan jer je ona konačno stekla samopouzdanje, a ona jer se riješila boli od brijanja osjetljive kože.

- Konačno sam se osjećala dobro u svom tijelu. Mama i nećakinje su mi definitivno najveća podrška. Njih tri me bodre. Također je sjajno imati prijatelje uživo i na internetu koji mogu vidjeti da to stvarno nije velika stvar. To je samo kosa - priznaje Coral koja je odlučna riješiti se stigme oko žena koje imaju dlake na licu.

Nedavno je održala govor u lokalnoj knjižnici, a svoja iskustva dijeli i na internetu sa svojim pratiteljima.

- Moramo razmisliti o tome zašto žene s bradom toliko smetaju drugima. Većina ih poznaje žene koje uklanjaju dlake s tijela, rekla bih da to rade svi - zaključuje ona.