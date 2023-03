'Ja sam kućanica iz Dubaija i potrošim 2300 eura na nokte dnevno, a na nakit 7 milijuna'

Žena koja se na TikToku predstavlja kao @lionlindaa, tvrdi da ima toliko bogatog muža da može trošiti koliko želi. Redovito objavljuje video zapise o tome na što sve troši novac pa tako kaže da samo na nokte svaki dan spiska malo bogatstvo.

- Ja sam kućanica iz Dubaija i trošim 2300 eura na nokte dnevno i 7 milijuna na dijamantni nakit zahvaljujući svom mužu milijunašu - kaže ona u videu u kojem pokazuje tretmane na koje troši novac i što sve kupuje u trgovačkom centru.

Svratila je do trgovine nakitom pa ugledala veliki prsten koji stoji preko 7 milijuna eura.

- Zaljubila sam se u prsten. Njihovi komadi su toliko lijepi, ne možete mene onda kriviti što toliko trošim - kaže.

Potom je iscrpljena od šopinga otišla nešto pojesti. Uzela je obrok u finom restoranu koji se sastoji od mesa i povrća i to platila 140 eura.

Spomenula je i kako je kupila nekretninu vrijednu preko 17 milijuna eura kao ulaganje.

Komentari uz njezine objave su raznoliki, od onih koji joj se dive do ljudi kojima je sve to besmisleno. Neki su čak prokomentirali da na TikToku svatko može pričati što želi, no pitanje je koliko ima istine u svemu tome, prenosi The Sun.

