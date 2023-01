'Ja sam mazna kraljica, a neki me vrijeđaju jer imam obline i hrabro nosim sićušne bikinije'

Olivia Kirkby redovito na svojim stranicama na društvenim mrežama dijeli videozapise u kojima pozira u minijaturnim bikinijima koji vrlo malo sakrivaju. Često je meta komentara raznih trolova zbog njenih oblina, no ne obazire se na to. Inzistira na tome da se ponosi svojim tijelom i oblinama te da ga nikad ne bi mijenjala, prenosi The Sun.

Sebe naziva "maznom kraljicom", a ne libi se ni toga da u snimkama istakne i svoj - podbradak.

Nažalost, neki od klipova Olivije Kirby izazivaju okrutne komentare, no ona je vrlo odlučna oko toga da se zbog njih nikad neće mijenjati.

U jednom nedavnom videu nosila je plavi bikini s pletenicama dok je plesala uz glas koji govori: "Ona je desetka, ali ona... ne to je zapravo to. Ona je desetka!"

I dok je njen post bio prepun komentara koji su hvalili njezino samopouzdanje, neki su ostavili i podrugljive primjedbe.

- Ti si četvorka, ali to je u redu - napisao je, tako, jedan komentator, dodavši: 'Nemoj se osjećati loše, nisu svi desetke'.

No, očito je da se Olivia ne osjeća nimalo loše, te da svojim nastupom želi rušiti predrasude i pokazati da ljepota i šarm ne podrazumijevaju samo savršeno isklesano tijelo.

Netko drugi je komentirao: 'Salata... Probajte biti malo na salati'.

U drugoj snimci, Olivia je pokazala važnost samopouzdanja dok je nosila narančasti bikini pretvarajući se da je sramežljiva.

Zatim je pokazala razliku u svom imidžu jer je predstavila svoj "alter ego".

- Pretvaram se u svoj alter ego da pokažem razliku koju čini malo samopouzdanja, napisala je iznad isječka koji je nazvala: 'Mazna kraljica'.

- Ti si mi doslovno uzor - napisala je jedna korisnica mreže ispod tog videa, dok je netko drugi dodao: 'Najljepša žena na svijetu'.

U još jednom video prilogu nosila je majicu i traper minicu dok je 'paradirala' plažom.

- Samo prava, zdrava djevojka koja nema namjeru mijenjati svoje tijelo - napisala je u objavi, dok je isticala i istaknula podbradak.

- Kad vidim nekoga super slatkog na ovoj aplikaciji s trbuščićem poput mog, osjećam se tako viđeno. Vaši me zapisi uvijek usreće, nadam se da se doista osjećate tako dobro kao što izgleda, komentirala je ispod ovog videa jedna korisnica mreže, zaključivši:

- Hvala ti što si to što jesi!

