'Ja sam normalna bijela cura koja jako voli preplanuli izgled'

Hannah Tittensor (22) iz Belfasta, otkrila je svoju ljubav prema osunčanoj boji kože nakon što je dobila nevjerojatan brončani ten dok je bila na odmoru u Turskoj 2015. godine.

Od tada studentica kozmetičke terapije redovito odlazi u solarij, no njezina boja nije rezultat samo ležanja u solariju. Hannah upotrebljava Melanotan, injekcije supstance koja pomaže pri tamnjenju kože, kako bi prije i jače potamnila.

- Neki su me optužili da pokušavam izgledati kao crnkinja. Ja to uopće ne pokušavam, baš mi se sviđa kako moja preplanula koža izgleda zdravo i sjajno. Neke djevojke ne mogu živjeti bez umjetnih noktiju ili umjetne kose, za mene to je umjetni ten - objašnjava.

I dok Hannah priznaje da je to što radi možda malo previše, inzistirala je da je to dio rastućeg trenda sunčanja u solarijima i korištenja ilegalne supstance u Belfastu.

Unatoč nuspojavama koje uključuju bol, njezin dečko Ben Dunlop, 23, također koristi injekcije.

- Svi to rade. To je novi trend u gradu. Idem u solarij tri puta tjedno te se sunčam oko petnaest minuta - rekla je Hannah.

- Ben i ja uzimamo injekcije prije sunčanja u solariju otprilike tjedan dana svaki mjesec. Nakon tih tjedan dana uzimanja injekcija i solarija, ostanem jako tamna cijeli mjesec - objasnila je Hannah.

- Obožavam ovaj način tamnjenja. Od spreja ili lažnog tena smrdite i osjećate se suho. I nakon što ga stavite ostaje na krevetu i na odjeći - objašnjava.

Hannah redovito objavljuje fotografije na društvenim mrežama poput Instagrama na kojem je od 2013. godine, prije nego što 'se navukla' na umjetno tamnjenje.

No nakon što je objavila fotografiju s godišnjeg odmora u Turskoj, kad je prvi put ako jako potamnila, počela je dobivati ​​poruke mržnje te su ju ljudi počeli zlostavljati.

- Imala sam fantastičnu boju, ali htjela sam umrijeti. Ljudi su mi govorili da izgledam kao stranac i da sam ružna - prisjeća se.

U siječnju 2017. godine, kada je Hannah spojila svoju novu boju kože s pletenicama, ljudi su ju počeli još više vrijeđati.

- Ljudi su komentirali moje fotografije optužujući me za kulturno prisvajanje i čak govorili da sam rasist, samo zbog toga kako izgledam. Ja uopće nisam rasist. Ja sam samo bijela djevojka koja voli biti jako preplanula - rekla je.

Hannah je prvi put saznala za injekcije Melanotana kad ih je isprobao njezin brat Jack 2015. godine.

- Došao je jedan dan i bio je jako preplanuo. Pitali smo ga kako je postigao tu boju tena i rekao je da je koristio Melanotan - rekla je Hannah.

Njezin dečko Ben ide u solarij od svoje 15-te godine, a injekcije za sunčanje uzima zadnje tri do četiri godine. Bavi se bodybuildingom i s Hannom redovito ide u teretanu jer paru je bitno biti u dobroj formi.

Melanotan se reklamira na bodybuilding web stranicama i forumima, a usmjeren je na bodybuildere koji žele poboljšati izgled svojih mišića.

- Bodybuilding je postao vrlo popularan u Belfastu, a s njim i injekcije za ten. Ne natječem se u bodybuildingu, samo volim vježbati i osjećati se zdravo. Sunčanje u solariju je veliki dio bodybuildinga. Mnogi bodybuilderi uzimaju injekcije za ten. Moja mama misli da izgledam kao idiot, ali nije me briga, sviđa mi se - rekao je Ben.

- Ponekad se brinem za Hannu jer u njezinoj obitelji postoji povijest raka, a ona odlazi na solarij puno duže od mene. Ja se obično sunčam po 10 minuta, a ona ostaje duže ležati - objasnio je Ben.

Bočica Melanotana se miješa s vodom i ubrizgava pod kožu.

- Injekcija ne boli. Samo se osjećaš malo bolesno i izgubiš tek na par dana - objasnila je Hannah.

Supstanca Melanotan se stvara u laboratoriju i povećava razinu prirodnog pigmenta u koži - melanina, koji reagira na sunčevu svjetlost i uzrokuje tamniju kožu, kosu i oči. Povećavajući količinu melatonina u tijelu pomoću tih injekcija, koža može postati puno tamnija pod ultraljubičastim (UV) svjetlom.

Unatoč mnogim zdravstvenim rizicima prevelikog izlaganja suncu ili korištenja solarija, Hannah nema namjeru prekinuti s ovom praksom.

- Jedan od glavnih razloga zašto to radim je da ne moram nositi mnogo šminke. Osunčana koža izgleda bolje i štedi mi puno vremena u spremanju za izlazak ili na posao - objasnila je.

Dodaje da u ovom trenutku nema namjeru ići na tamniju nijansu, već da će biti tamnija kad dođe ljeto. Smatra da će to ponovno izazvati kritike na njen račun, ali da se već navikla, piše Daily Mail.

ŠTO JE MELANOTAN?