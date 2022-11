'Ja sam seksi baka. Još uvijek nosim bikinije i nije me briga što drugi misle o tome'

Paula Ede (49), majka troje djece i bala petero unučadi, može se pohvaliti zategnutim tijelom koje rado pokazuje i na društvenim mrežama. Iako ima blizu 'pet banki', uopće ju nije briga što ljudi misle kad vide njezine fotografije u bikiniju.

Ta zgodna baka iz Harlowa u Essexu velika je obožavateljica teretane i kaže da je to jedan od razloga zašto izgleda tako mladoliko. No, kaže kako se uopće ne opterećuje tijelom.

- Bez obzira na godine i veličinu, ako želite nositi bikini, trebali biste ga nositi - kaže mlađahna baka u razgovoru s Fabulous.

- Kad sam na odmoru ili na plaži, ne brinu me komentari, jer velike su šanse da nikad više neću vidjeti te ljude. Previše sam zauzeta dobrim provodom da bih brinula o tome što misle o tome što hodam u bikiniju - kaže Paula.

Iako Paula spada u sretnike koji se doista ne moraju sramiti svoga tijela, ima onih koji je ne podržavaju u tome.

- Znala sam doživjeti od starijih ljudi da me gledaju preko nosa zato što nosim bikini i odijevam se ovako kako se odijevam, ali mlađi ljudi uvijek kažu da izgledam odlično. Još nisam došla do toga da ljudi misle da sam prestara da nosim bikini, pa onda - zašto ne. Sviđa mi se, pa ću ga nositi i dalje - rekla je Paula.

Priznaje da nije tipična baka, jer bez obzira na to i dalje uživa u noćnim izlascima i čak je istrčala Londonski maraton.

Kad je riječ o modi, Paula doslovno uživa u igri s različitim stilovima, ali je vrlo jasna:

. Nema odjeće s elastičnim strukom, niti pojasa. I nita nije zabranjeno za ženu koja prkosi godinama - kaže. Njezini outfiti su toliko moderni da često mora sprječavati djevojke svojih sinova u tome da ne opustoše njezinu garderobu.

Dakle, koja je tajna njezinog dobrog izgleda? Paula kaže kako nije ljubiteljica skupih krema i losiona, koristi proizvode marke Inkey. Rutinu započinje čišćenjem lica, a potom i hijaluronskom kiselinom. Zatim nanosi serum s retinolom. To je rutina koju provodi ujutro i navečer. Kako bi održala tijelo u formi, hoda oko pet kilometara svaki dan do posla i ide u teretanu četiri puta tjedno. izgled kad je vani s bilo kojim od njezinih dječaka dovelo je do nekoliko neugodnih susreta.

Kaže kako želi izgledati i osjećati se najbolje što može u pedesetima.No, to ju je znalo koštati i neugodnih situacija.

- Bila sam vani s jednim od sinova i njegovim petogodišnjakom. Ljudi su pretpostavili da smo mi par, odnosno da sam ja majka svog unuka. Shvatila sam to kao kompliment, ali moj sin je bio potpuno užasnut - smije se Paula. Dodaje da kad su vani zajedno kao obitelj zna primijetiti da ljudi pokušavaju razmrsiti tko je kome tko.

- Gledaju nas na neki smiješan način i vidi se da umiru od želje da pitaju jesam li ja mama ili baka. Mislim da su moji sinovi ponosni na to što se brinem o sebi i izgledam dobro za svoje godine, iako to ne žele priznati - zaključuje.

