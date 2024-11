'Ja želim više seksa, ali muž se stalno izmotava, što učiniti?'

Moj muž (53) i ja (54) smo u braku skoro 25 godina. U posljednjih nekoliko godina naš se seksualni život polako promijenio, odnosno premalo je seksa. Želim više, ali čini se da moj muž to ne želi. Izgovori su nam uvijek isti... preumoran je, jer ne spava dovoljno, ne osjeća se dobro sam sa sobom (trenutačno oboje imamo višak kilograma), prezauzet je... Imao je problema i s održavanjem erekcije i tvrdi da želi učiniti nešto po tom pitanju, ali čini se da mu to nije prioritet - piše na Redditu jedna nezadovoljna supruga.

- Budući da se on stalno opravdava, osjećam se kao da sam ja nešto kriva (iako on tvrdi da nisam), a to me samo vodi k tome da ne poželim imati seks s njim. Priznajem da oboje radimo previše i teško je naći vremena za vježbanje i postizanje bolje forme. Imamo i troje djece, 20-godišnjaka s posebnim potrebama, 16-godišnju djevojčicu i 12-godišnjeg dječaka. Šesnaestogodišnjak je imao psihološke probleme (anksioznost/depresija) nekoliko godina, pa je i to predstavljalo izazov, dodaje i pita se:

Što možemo učiniti? Prihvatiti da smo u braku bez seksa i nositi se s tim? No, što još možemo učiniti za svoju vezu? Suprug je davno mjerio razinu testosterona i bila je ok, ali prošlo je od toga već nekoliko godina...

Ova iskrena ispovijest izazvala je dosta komentara - puno je ljudi odgovorilo s razumijevanjem, pišući kako su se i sami suočili sa sličnom situacijom u vrijeme dok su obiteljske prilike bile zahtjevne. Većina ljudi savjetuje paru da uspore kad je riječ o poslu i obiteljskim obavezama i povećaju količinu vremena koje će provoditi zajedno, u trenucima intime koja ne uključuje seks.

- Idite zajedno u šetnju svake večeri po 30-ak minuta ili jedan sat, pa i duže, ako možete. Razgovarat ćete i dijeliti razmišljanja o osjećajima, ili samo hodati u ugodnoj tišini. Možete se čak i držati za ruke! Provodit ćete vrijeme zajedno ponovno se povezujući, a šetnja će doprinijeti i tome da izgubite višak kilograma i pomoći u snižavanju šećera u krvi, što je važno za zdravlje. Osim toga, sigurno ćete se i u psihičkom smislu osjećati bolje, piše jedna komentatorica i kaže da da suprugu i sebi mjesec dana nakon kojih će sigurno primijetiti promjenu.

- Muškarci prirodno dožive pad testosterona kasnije, kad seksualni nagon pomalo opada. to je prirodno. Pritisak na njega da učini bilo što po tom pitanju nije dobar. Ako ne želi to liječiti Viagrom, to je njegova odluka - pustite ga da živi u miru i pronađite vaš život. Budete li inzistirali na tome, možete samo presuditi svom odnosu - piše, pak, jedan komentator, koji je dobio dosta odobravanja. No, jedan komentator, zapitao se što gospođa misli pod time da traži od supruga više seksa.

- Tražite li zaista seks, ili se samo stavljate na raspolaganje za seks? Naime, reći samo "želim više seksa" je jedno, a upustiti se u fizičke radnje koje vas vode do seksa, drugo i postoji velika razlika u tome. Možda trebate preuzeti inicijativu - savjetuje.

Ima i različitih mišljenja:

- Odmah na terapiju testosteronom! Zatim dodajte viagru ili cialis. Terapiju testosteronom i lijekove protiv erektilne disfunkcije možete pronaći i preko Interneta, ako suprug baš ne želi specijalisti, savjetuje jedan od komentatora, dodajući da većina muškaraca starijih od 50 godina ima puno bolju kvalitetu života na terapiji testosteronom.