Jabučni vs. bijeli ocat: Koji je bolji odabir za čišćenje kuće?

Octom možete čistiti sve i svašta, ali važno je razrijediti ga vodom, napominje Tonya Harris, stručnjakinja za čišćenje sa sredstvima koja ne škode okolišu. Sve više ljudi izbjegava štetne kemikalije

<p>Primarna razlika između ove dvije vrste octa je u tome odakle dolaze. Jabučni ocat pravi se postupkom u kojemu se jabuke usitnjavaju, izvlači se tekućina iz njih koja prolazi kroz dvije etape fermentiranja. Destilirani bijeli ocat dobiva oksidacijom alkohola što rezultira razmnožavanjem bakterija i stvaranjem octene kiseline, objasnila je <strong>Tonya Harris</strong>, stručnjakinja za zeleno čišćenje sa sredstvima koja ne škode okolišu.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Napravite sami dezinficijens:</p><p>Kad se radi o čišćenju kućanstva, Tonya kaže kako je upravo bijeli ocat bolja opcija.</p><p>- To je vaš najbolji prijatelj za čišćenje. Možete ga koristiti na bilo kojoj površini. Bijeli ocat je nešto kiseliji što ga čini jačim sredstvom za čišćenje od jabučnog. Također, iako se ne može nazvati dezinficijensom, bijeli ocat ima antimikrobna svojstva - pojasnila je.</p><p>- Jabučni ocat, napominje, ima mnoštvo blagodati, posebno kada je zdravlje u pitanju, ali kad je riječ o korištenju kao sredstvo za čišćenje, više volim bijeli ocat. Iako, jedna od prednosti jabučnog octa kod čišćenja je njegov miris, slatkast je i ugodniji od mirisa bijelog octa - dodala je.</p><h2>Kako ga koristiti u kućanstvu?</h2><p>Tonya je naglasila kako se ocat nikad ne koristi nerazrijeđen, jer je jako kiseo, već se uvijek mora pomiješati s vodom.</p><p>- Njime možete čistiti sve, od mikrovalne pećnice do kade. Poprskajte na bilo koju površinu koja je prljava i obrišite. To mogu biti slavine, kade, tuš kabina, škare, uređaji od nehrđajućeg čelika i još mnogo toga. Također, možete ga staviti u svoju perilicu rublja i perilicu posuđa kako biste ih osvježili - savjetuje ova stručnjakinja.</p><p>Ocat je odličan i za pranje prozora te uklanjanje mrlja sa tepiha - pospite mrlju soda bikarbonom pa pošpricajte mješavinom octa i vode, protrljajte i isperite mokrom krpom, prenosi <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/white-vinegar-vs-apple-cider-vinegar" target="_blank">mindbodygreen.com</a>.</p><p><strong>Uklonite neugodne mirise u domu</strong></p><p>Bijeli ocat pomaže uništiti bakterije koje se na odjeći mogu gomilati zbog znoja koji se uvukao u tkaninu, a dobar je i za svježiji miris vaših ručnika. Dodajte pola šalice octa u perilicu tijekom ciklusa ispiranja i to bi trebalo biti dovoljno.</p><p>No ukoliko se radi o neugodnim mirisima kojih se ne možete lako riješiti, tada u lavor uspite hladnu vodu i dodajte octa pa namočite problematični komad odjeće. Ostavite oko 20 minuta pa ubacite u perilicu.</p><p><strong>Mrlje sa tkanine će nestati</strong></p><p>Želite li se riješiti mrlje na tkanini, posprejajte problematično područje octom i ostavite neka tako stoji 15-ak minuta. Ukoliko se radi o tvrdokornijoj mrlji, tada ocat pomiješajte sa soda bikarbonom, nanesite na mrlju i ostavite neko vrijeme pa isperite. Ponovite postupak ako vidite da mrlja nije do kraja uklonjena.</p><p><strong>Odličan kao prirodni omekšivač</strong></p><p>Bijeli ocat je odličan prirodni omekšivač od kojeg će vam odjeća, a posebno ručnici, biti vrlo mekani. Ulijte pola šalice octa u odjeljak gdje se inače stavlja omekšivač i to neposredno prije posljednjeg ciklusa ispiranja - tada je najučinkovitiji jer uklanja ostatke otopljenih tvari i deterdženata koji se mogu naći u vodi u ciklusima između pranja i centrifuge.</p><p><strong>Domaćice su njime prale prozore od davnina</strong></p><p>U bočicu s raspršivačem ulijte 4 dl alkoholnog octa, 1,5 dl vode i 10 kapi eteričnog ulja nekog agruma, možda naranče ili limuna. Dobro protresite pa nanesite na stakla - prozore i ogledala. Ostavite pola minute pa prebrišite. Na ovakav način su domaćice prale stakla od davnina. One su prozore i ogledala nakon pranja glancale novinskim papirom, a vi možete posegnuti za papirnatim ubrusima.</p><p><strong>Recept za čišćenje kupaonice i zahoda</strong></p><p>Osim što dezinficira razne površine, ocat ima svojstvo izbjeljivanja pa je odličan izbor za čišćenje kupaonice i zahoda. Stavite u bočicu sa sprejem ocat i vodu u omjeru 1:2 i pošpricajte po površini koju čistite.</p><p><strong>Pomaže i kod začepljenih odvoda</strong></p><p>Potrebni su vam soda bikarbona i ocat. Najprije u odvod stavite nekoliko žlica sode, a potom ulijte nešto octa. Odmah ćete vidjeti reakciju. Na kraju isperite toplom vodom. Neki ljudi savjetuju da se soda i ocat nakon što se zapjene ostave oko sat vremena u odvodu ili čak preko noći.</p><p><strong>Uklanja kamenac sa slavina</strong></p><p>Ocat će očistiti slavine od mrlja i kamenca. Stavite vatice natopljene octom na mjesta gdje se nakupio kamenac, a možete koristiti i kuhinjske papirnate ubruse. Neka odstoje neko vrijeme pa obrišite vodom.</p><p><strong>Napravite smjesu za čišćenje fuga u kuhinji i kupaonici</strong></p><p>Postoji puno bolji način od ribanja izbjeljivačem. Radi se o smjesi koju je vrlo jednostavno i jeftino napraviti.</p>